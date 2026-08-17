КУТАЙСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Граф, российский военачальник, генерал-майор.
Из рода Кутайсовых. Получил домашнее образование. В 1793 году записан вице-вахмистром в лейб-гвардии Конный полк. Действительную службу Кутайсов начал в январе 1799 года полковником лейб-гвардии Артиллерийского батальона и адъютантом генерал-лейтенанта А. А. Аракчеева, в октябре 1799-1803 годов инспектор-адъютант при генерал-инспекторе артиллерии генерал от артиллерии А. И. Корсакове, с 1803 года во втором артиллерийском полку. С 1801 года входил в состав подкомиссии для преобразования артиллерии при «воинской комиссии для рассмотрения положения войск и устройства оных».
Участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года, а во Фридландском сражении 1807 года во главе артиллерии арьергарда обеспечил отход русской армии. В 1810-1811 годах изучал военное дело, математику и иностранные языки в Вене и Париже. В начале Отечественной войны 1812 года Кутайсов - начальник артиллерии 1-й Западной армии генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли, отличился в боях под Островно и в Смоленском сражении 1812 года. После назначения главнокомандующим генерала от инфантерии М. И. Кутузова, Кутайсов - начальник артиллерии всей российской армии.
Погиб в Бородинском сражении 1812 года при контратаке на высоту Курганная («батарею Раевского»), захваченную французскими войсками, тело Кутайсова найдено не было.
Автор инструкции «Общие правила для артиллерии в полевом сражении» (1812), в которой отразил передовые взгляды на роль артиллерии в бою и принципы её боевого применения (сосредоточение батарей в решающем пункте боевого порядка, на главном направлении; использование высот для стрельбы через головы своих войск; манёвр батареями в бою и др.).
Сочинения:
Общие правила для артиллерии в полевом сражении // Столетие Военного министерства. СПб., 1903. Т. 4. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 3. Вып. 1.