КУТАВИЧЮС Бронюс

Литовский композитор .

В 1964 окон­чил Ли­тов. конс. по клас­су ком­по­зи­ции А. Ра­чю­на­са. Пре­по­да­вал в Виль­ню­се в Уч-ще куль­ту­ры (1965–69), Пе­да­го­гич. ин-те (1969–74), Шко­ле ис­кусств им. М. К. Чюр­лё­ни­са (с 1975) и др. Пред­ста­ви­тель муз. аван­гар­диз­ма, при­ме­нял се­рий­ную тех­ни­ку (По­эма для вио­лон­че­ли и ду­хо­во­го квин­те­та с фп., 1967), алеа­то­ри­ку, со­но­ри­ку, тех­ни­ку кол­ла­жа и др. В даль­ней­шем стал од­ним из ос­ново­по­лож­ни­ков ми­ни­ма­лиз­ма в ли­тов. му­зы­ке. Для сти­ля К. ха­рак­тер­ны те­ат­раль­ность, об­ра­ще­ние к древ­ним пла­стам муз. куль­ту­ры; ис­то­ки его ре­пе­ти­тив­ной тех­ни­ки – ар­хаи­че­ские фор­мы ли­тов. фольк­ло­ра (в ча­ст­но­сти, су­тар­ти­нес). При­ме­ня­ет ори­ги­наль­ные спо­со­бы но­та­ции (гра­фич. пар­ти­ту­ры). Свое­об­ра­зие муз. язы­ка К. осо­бен­но про­яви­лось в ора­то­ри­ях, сре­ди ко­то­рых: «Пан­теи­сти­че­ская ора­то­рия» (1970), «По­след­ний язы­че­ский об­ряд» (1978), «Из кам­ня ят­вяг» (1983), «Дре­во ми­ро­вое» (1986), «Ма­ги­че­ское ко­ле­со сан­ск­ри­та» (1990). Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры – «Дрозд – зе­лё­- ная пти­ца» (1981, Кау­нас), «Мед­ведь» (2000, Виль­нюс), опе­ра-ба­лет «Ignis et fi­des» (2003, Виль­нюс); во­каль­но-сим­фо­нич. цик­лы – «Вра­та Ие­ру­са­ли­ма» (1995), «Epitaphium temporum pereun­ti» (1998), «Год» (2008, по по­эме К. До­не­лай­ти­са); для ор­ке­ст­ра – «Дзу­кий­ские ва­риа­ции» (1974), «Perpetuum mo­bile» (1980); 2 струн­ных квар­те­та (1971, 1980). Про­из­ве­де­ния К. ис­пол­ня­ют­ся на фес­ти­ва­лях совр. му­зы­ки в стра­нах Ев­ро­пы, в т. ч. на фес­ти­ва­ле «Вар­шав­ская осень» (с 1978). Ау­дио­за­пи­си. Гос. пр. Ли­тов. ССР (1987). Нац. пр. Лит­вы (1995).

Автор статьи: К. А. Но­го­ви­цы­на.