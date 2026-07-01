КУТАВИЧЮС Бронюс
Литовский композитор.
В 1964 окончил Литов. конс. по классу композиции А. Рачюнаса. Преподавал в Вильнюсе в Уч-ще культуры (1965–69), Педагогич. ин-те (1969–74), Школе искусств им. М. К. Чюрлёниса (с 1975) и др. Представитель муз. авангардизма, применял серийную технику (Поэма для виолончели и духового квинтета с фп., 1967), алеаторику, сонорику, технику коллажа и др. В дальнейшем стал одним из основоположников минимализма в литов. музыке. Для стиля К. характерны театральность, обращение к древним пластам муз. культуры; истоки его репетитивной техники – архаические формы литов. фольклора (в частности, сутартинес). Применяет оригинальные способы нотации (графич. партитуры). Своеобразие муз. языка К. особенно проявилось в ораториях, среди которых: «Пантеистическая оратория» (1970), «Последний языческий обряд» (1978), «Из камня ятвяг» (1983), «Древо мировое» (1986), «Магическое колесо санскрита» (1990). Среди сочинений: оперы – «Дрозд – зелё- ная птица» (1981, Каунас), «Медведь» (2000, Вильнюс), опера-балет «Ignis et fides» (2003, Вильнюс); вокально-симфонич. циклы – «Врата Иерусалима» (1995), «Epitaphium temporum pereunti» (1998), «Год» (2008, по поэме К. Донелайтиса); для оркестра – «Дзукийские вариации» (1974), «Perpetuum mobile» (1980); 2 струнных квартета (1971, 1980). Произведения К. исполняются на фестивалях совр. музыки в странах Европы, в т. ч. на фестивале «Варшавская осень» (с 1978). Аудиозаписи. Гос. пр. Литов. ССР (1987). Нац. пр. Литвы (1995).
Автор статьи: К. А. Ноговицына.