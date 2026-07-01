КУТАНС

КУТАНС - город на севере Франции , регион Нижняя Нормандия, департамент Манш.

Население 9,7 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на полуострове Ко­тан­тен.

В древ­но­сти под названием Ко­се­дия (Co­sedia) - главный го­род галль­ско­го пле­ме­ни унел­ли. Со 2-й половины I века до нашей эры под вла­стью Римской им­пе­рии. Около 298 года по­лу­чил название Кон­стан­ция (Constantia) в честь римского импкратора Кон­стан­ция I Хло­ра . С конца IV века центр епи­скоп­ст­ва. С V века во Франк­ском го­су­дар­ст­ве. В 866 году за­хва­чен и опус­то­шён нор­ман­на­ми. С 867 года в гер­цог­ст­ве Бре­тань, с 933 года в гер­цог­ст­ве Нор­ман­дия. По­сле за­вое­ва­ния Нор­ман­дии французским ко­ро­лём Фи­лип­пом II Ав­гу­стом в 1204 году во­шёл в со­став Французского ко­ро­лев­ст­ва. С 1418 года под вла­стью анг­ли­чан, в 1450 года воз­вра­щён Фран­ции. Один из опор­ных пунк­тов гу­ге­но­тов в пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных ( гу­ге­нот­ских ) войн 1562-1598 годов. Силь­но раз­ру­шен в ию­ле 1944 года в хо­де опе­ра­ции со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии (смотри «Овер­лорд» опе­ра­ция). При бом­бар­ди­ров­ке Кутанса анг­ло-американской авиа­ци­ей впер­вые был при­ме­нён на­палм.

Кутанс вос­ста­нов­лен в 1947-1957 годах под руководством архитектора Л. Ар­ре­че. Фа­са­ды за­но­во воз­ве­дён­ных зда­ний - в ду­хе тра­диционной нор­манд­ской ар­хи­тек­ту­ры из ме­ст­но­го кам­ня. Уце­ле­ла зна­чительная часть ис­то­рической за­строй­ки. В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да - со­бор Нотр-Дам (около 1030-1056 годов; пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра в го­тических фор­мах около 1220-1274 годов; вит­ра­жи XIII-XV веков) и Ра­ту­ша (бывший Отель Кю­си, конец XVII - начало XVIII веков; фа­сад - начало XX века). В Ста­ром го­ро­де со­хра­ни­лись так­же церк­ви Сен-Ни­ко­ла (XIV век; современный вид - XVII - начало XVIII веков, со­че­та­ние эле­мен­тов го­ти­ки и клас­си­циз­ма ) и Сен-Пьер (ос­но­ва­на в 1056 году; пе­ре­строе­на в конце XV-XVI веков в фор­мах ар­хи­тек­ту­ры Ре­нес­сан­са ); до­ма ре­мес­лен­ни­ков XVI века в квар­тале Сен-Пьер, до­ма бо­га­тых тор­гов­цев и ре­мес­лен­ни­ков XVII-XVIII веков на улице Ке­нель-Мо­ринь­ер (в том числе Отель Ле-Пу­пи­нель с пей­заж­ным пар­ком XIX века; ны­не Му­зей Ке­нель-Мо­ринь­ер; ар­хео­ло­гические кол­лек­ции, французская и фламандская жи­во­пись XVII-XX веков, тра­диционная и современная нор­манд­ская ке­ра­ми­ка). На западной ок­раи­не го­ро­да - руи­ны ак­ве­ду­ка (1277 года; пе­ре­стро­ен в конце XVI века).

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