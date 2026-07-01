КУТАНС
КУТАНС - город на севере Франции, регион Нижняя Нормандия, департамент Манш.
Население 9,7 тысяч человек (2009 год). Расположен на полуострове Котантен.
В древности под названием Коседия (Cosedia) - главный город галльского племени унелли. Со 2-й половины I века до нашей эры под властью Римской империи. Около 298 года получил название Констанция (Constantia) в честь римского импкратора Констанция I Хлора. С конца IV века центр епископства. С V века во Франкском государстве. В 866 году захвачен и опустошён норманнами. С 867 года в герцогстве Бретань, с 933 года в герцогстве Нормандия. После завоевания Нормандии французским королём Филиппом II Августом в 1204 году вошёл в состав Французского королевства. С 1418 года под властью англичан, в 1450 года возвращён Франции. Один из опорных пунктов гугенотов в период Религиозных (гугенотских) войн 1562-1598 годов. Сильно разрушен в июле 1944 года в ходе операции союзников в Нормандии (смотри «Оверлорд» операция). При бомбардировке Кутанса англо-американской авиацией впервые был применён напалм.
Кутанс восстановлен в 1947-1957 годах под руководством архитектора Л. Аррече. Фасады заново возведённых зданий - в духе традиционной нормандской архитектуры из местного камня. Уцелела значительная часть исторической застройки. В центре Старого города - собор Нотр-Дам (около 1030-1056 годов; перестроен после пожара в готических формах около 1220-1274 годов; витражи XIII-XV веков) и Ратуша (бывший Отель Кюси, конец XVII - начало XVIII веков; фасад - начало XX века). В Старом городе сохранились также церкви Сен-Никола (XIV век; современный вид - XVII - начало XVIII веков, сочетание элементов готики и классицизма) и Сен-Пьер (основана в 1056 году; перестроена в конце XV-XVI веков в формах архитектуры Ренессанса); дома ремесленников XVI века в квартале Сен-Пьер, дома богатых торговцев и ремесленников XVII-XVIII веков на улице Кенель-Мориньер (в том числе Отель Ле-Пупинель с пейзажным парком XIX века; ныне Музей Кенель-Мориньер; археологические коллекции, французская и фламандская живопись XVII-XX веков, традиционная и современная нормандская керамика). На западной окраине города - руины акведука (1277 года; перестроен в конце XVI века).