КУТАИССКАЯ ГУБЕРНИЯ

В Российской империи административно-территориальная единица на юго-западе Закавказья.

Об­ра­зо­ва­на 14(26).12.1846 из час­ти тер­ри­то­рии быв. Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской гу­бер­нии. Центр – г. Ку­та­ис (ны­не Ку­таи­си, Гру­зия). Вхо­ди­ла в со­став Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1846–81, 1905–17); в 1883–1905 гу­бер­на­тор (до 1903 во­ен. гу­бер­на­тор) К. г. под­чи­нял­ся глав­но­на­чаль­ст­вую­ще­му гражд. ча­стью на Кав­ка­зе. Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 7 уез­дов: Зу­гдид­ский, Ку­та­ис­ский, Леч­хум­ский, Озур­гет­ский, Ра­чин­ский, Се­нак­ский и Ша­ро­пан­ский. В 1883–1903 в К. г. вхо­ди­ли Су­хум­ский ок­руг и тер­ри­то­рия Ба­тум­ской об­лас­ти, со­став­ляв­шая в К. г. Ба­тум­ский и Арт­вин­ский ок­ру­га. Пл. 36,3 тыс. км2 в 1897, 21,1 тыс.км2 в 1913; нас. 1058 тыс. чел. в 1897, пре­об­ла­да­ли гру­зи­ны (32,5%), име­ре­ти­ны (25,56%) и мег­ре­лы (22,5%); 1035 тыс. чел. в 1913. К. г. – наи­бо­лее плот­но на­се­лён­ная гу­бер­ния на Кав­ка­зе, осо­бен­но гус­то бы­ли на­се­ле­ны рав­нин­ные пло­до­род­ные ме­ст­но­сти Се­нак­ско­го, Ку­та­ис­ско­го и Ша­ро­пан­ско­го уез­дов. К. г. – аг­рар­ная гу­бер­ния со сла­бым раз­ви­ти­ем об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти. Осн. куль­ту­ра – ку­ку­ру­за. Бы­ли раз­ви­ты ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­делие. Раз­ра­ба­ты­ва­лись за­ле­жи ка­мен­но­го уг­ля, мар­ган­ца, ме­ди. Круп­ней­шие тор­го­вые цен­тры – мес­теч­ки Сам­тре­ди и Хо­ни. В 1858–88 рос. пра­ви­тель­ст­вом по­строе­на Во­ен­но-Осе­тин­ская до­ро­га, со­еди­няв­шая Ку­та­ис и Ала­гир (Тер­ская обл.). По тер­ри­то­рии К. г. про­шли ли­нии За­кав­каз­ских же­лез­ных до­рог, имев­шие боль­шое стра­те­гич. и эко­но­мич. зна­че­ние: По­ти – Кви­ри­лы – Тиф­лис (1872), Сам­тре­ди – Ба­тум (1883), Ри­он – Ку­та­ис – Ткви­бу­ли (1887), Ша­ро­пань – Чиа­ту­ри (1893). Че­рез По­тий­ский порт осу­ще­ст­в­ля­лось па­ро­ход­ное со­об­ще­ние со все­ми пор­та­ми Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 К. г. во­шла в со­став За­кав­каз­ской де­мо­кра­тич. фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки (апр. 1918), за­тем Груз. де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ки (май 1918), по со­гла­ше­нию с ко­то­рой ле­том 1918 в го­ро­дах К. г. бы­ли раз­ме­ще­ны герм. вой­ска, а по­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии в 1-й ми­ро­вой вой­не и вы­во­да её войск из За­кав­ка­зья (кон. 1918) – брит. вой­ска (нач. 1919). В февр. – мар­те 1921 тер­ри­то­рия быв. К. г. при под­держ­ке груз. боль­ше­ви­ков за­ня­та вой­ска­ми РККА и вклю­че­на в со­став Со­циа­ли­стич. Сов. Рес­пуб­ли­ки Гру­зия.

Автор статьи: И. В. Бес­па­лов.

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