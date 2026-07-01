КУТАИССКАЯ ГУБЕРНИЯ
В Российской империи административно-территориальная единица на юго-западе Закавказья.
Образована 14(26).12.1846 из части территории быв. Грузино-Имеретинской губернии. Центр – г. Кутаис (ныне Кутаиси, Грузия). Входила в состав Кавказского наместничества (1846–81, 1905–17); в 1883–1905 губернатор (до 1903 воен. губернатор) К. г. подчинялся главноначальствующему гражд. частью на Кавказе. Первоначально делилась на 7 уездов: Зугдидский, Кутаисский, Лечхумский, Озургетский, Рачинский, Сенакский и Шаропанский. В 1883–1903 в К. г. входили Сухумский округ и территория Батумской области, составлявшая в К. г. Батумский и Артвинский округа. Пл. 36,3 тыс. км2 в 1897, 21,1 тыс.км2 в 1913; нас. 1058 тыс. чел. в 1897, преобладали грузины (32,5%), имеретины (25,56%) и мегрелы (22,5%); 1035 тыс. чел. в 1913. К. г. – наиболее плотно населённая губерния на Кавказе, особенно густо были населены равнинные плодородные местности Сенакского, Кутаисского и Шаропанского уездов. К. г. – аграрная губерния со слабым развитием обрабатывающей пром-сти. Осн. культура – кукуруза. Были развиты виноградарство и виноделие. Разрабатывались залежи каменного угля, марганца, меди. Крупнейшие торговые центры – местечки Самтреди и Хони. В 1858–88 рос. правительством построена Военно-Осетинская дорога, соединявшая Кутаис и Алагир (Терская обл.). По территории К. г. прошли линии Закавказских железных дорог, имевшие большое стратегич. и экономич. значение: Поти – Квирилы – Тифлис (1872), Самтреди – Батум (1883), Рион – Кутаис – Тквибули (1887), Шаропань – Чиатури (1893). Через Потийский порт осуществлялось пароходное сообщение со всеми портами Чёрного и Азовского морей.
После Октябрьской революции 1917 К. г. вошла в состав Закавказской демократич. федеративной республики (апр. 1918), затем Груз. демократич. республики (май 1918), по соглашению с которой летом 1918 в городах К. г. были размещены герм. войска, а после поражения Германии в 1-й мировой войне и вывода её войск из Закавказья (кон. 1918) – брит. войска (нач. 1919). В февр. – марте 1921 территория быв. К. г. при поддержке груз. большевиков занята войсками РККА и включена в состав Социалистич. Сов. Республики Грузия.
Автор статьи: И. В. Беспалов.