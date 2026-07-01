КУТАИСИ
Город в западной части Грузии, центр края Имерети.
Нас. 198,4 тыс. чел. (2009; второй по числу жителей город страны). Расположен в предгорьях Большого Кавказа, на р. Риони, в месте её выхода на Колхидскую низменность. Ж.-д. станция. Междунар. аэропорт.
В 6 в. до н. э. на территории совр. города располагалось крупное поселение, которое вскоре стало одним из гл. центров Колхиды. В письм. источниках впервые упоминается у Аполлония Родосского под назв. Кутаиа и у Прокопия Кесарийского – как Кутаион. В последней четв. 8 в. н. э. после объединения груз. царств Эгриси и Абхазети К. – столица Абхазского царства, а после объединения Грузии во 2-й пол. 10 – нач. 11 вв. Багратом III и до освобождения г. Тбилиси в 1122 от турок-сельджуков – столица Груз. царства. В 1225–30, 1235–1245 резиденция груз. царей. С кон. 15 в. столица Имеретинского царства. В 1510 сожжён турками. В 1766 занят тур. войсками, а в 1770 взят рос. войсками в ходе русско-турецкой войны 1768–74. В 1810 вошёл в состав Рос. империи. Центр Имеретинской области (1810–1840), уездный город Грузино-Имеретинской губ. (1840–46), центр Кутаисской губернии (с 1846). В 1856–67 резиденция кутаисского ген.-губернатора. В 1918–21 в составе Груз. демократич. республики, в 24.2–10.3.1921 её столица. Уездный город (1921–29), районный центр (1929–51, 1953–90), окружной центр (1929–30), центр Кутаисской обл. Груз. ССР (1951–53). С 1990 районный центр, с 1995 центр края Имерети Грузии.
Живописно расположенный по берегам р. Риони, К. сохраняет черты ср.-век. города. В правобережной части уцелела нерегулярная планировка – малоэтажные расположенные друг над другом по склонам гор дома с застеклёнными галереями. На горе Укмериони – руины Успенского собора (освящён в 1003 при царе Баграте III, разрушен в 1691; триконх, вписанный в очертания креста с прямоугольными рукавами; украшенные резьбой зап. и юж. портики – нач. 11 в.; фундаменты храмов 4 и 8 вв.; включён в список Всемирного наследия) и колокольни, ср.-век. крепости и дворца. У Белого моста расположен летний дворец имеретинских царей «Окрос чардахи» («Золотой шатёр», 17 в., перестроен в 19 в.). В центре левобережной части (сложилась в кон. 19 – нач. 20 вв.) – прямоугольный гор. сад с обширной площадью перед ним. Здесь сконцентрированы обществ. и культурные учреждения: гостиница (1935, арх. М. А. Чхиквадзе), адм. здание (1947, арх. М. К. Шавишвили), здание театра им. Л. Месхишвили (1955, архитекторы Ш. Тавадзе, Шавишвили) и др. В облицовке зданий использован белый экларский камень, в отделке применены декоративные мотивы др.-груз. зодчества. Памятники: революционеру А. Г. Цулукидзе (1923, скульптор Я. И. Николадзе), В. И. Ленину (1958, скульптор К. М. Мерабишвили), И. В. Сталину, писателю А. Р. Церетели (скульптор В. Б. Топуридзе), В. В. Маяковскому, И. Г. Чавчавадзе, З. П. Палиашвили и др. Мемориал боевой славы (1981, скульптор М. И. Бердзенишвили; уничтожен в 2009).
Груз. гос. ун-т субтропического с. х-ва (основан в 1952 в К., с 1959 – в Сухуми, с 1993 – вновь в К.), Мед. ин-т (1992), Гос. ун-т им. А. Церетели (создан в 2006 путём объединения Кутаисского гос. ун-та и Кутаисского гос. технич. ун-та им. Н. Мусхелишвили), ряд негосударств. вузов. Кутаисский науч. центр АН Грузии (1975, совр. назв. с 1991). Гос. историч. музей (1912; собрания археологии, этнографии, чеканные иконы 10–19 вв., рукописи 11–19 вв.), Дом- музей З. П. Палиашвили (1959), Картинная галерея им. Д. Какабадзе (1976) и др. Груз. кутаисский театр им. Л. Месхишвили (1880); Гос. оперный театр им. М. Баланчивадзе (1969). Гос. ансамбль песни и танца «Кутаиси» (1979). Камерный оркестр (1997). Филиал Тбилисской гос. конс. (1970). Футбольная команда «Торпедо» (неоднократный чемпион Грузии и обладатель Кубка страны) выступает на стадионе им. Г. Киладзе (ок. 20 тыс. мест).
Осн. пром. предприятия (автомобильный, электромеханический и др. заводы) были созданы в сов. период (к 1980-м гг. К. стал вторым по значению индустриальным центром Грузии после Тбилиси). После распада СССР и разрыва традиц. хозяйств. связей б. ч. мощностей бездействует. Имеются небольшие предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
Близ К. – Гелатский монастырь.
Автор статьи: З. Абашидзе (история).