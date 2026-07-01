КУТАИСИ

Город в западной части Грузии , центр края Имерети.

Нас. 198,4 тыс. чел. (2009; вто­рой по числу жителей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Боль­шо­го Кав­ка­за, на р. Рио­ни, в мес­те её вы­хо­да на Кол­хид­скую низ­мен­ность. Ж.-д. стан­ция. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

В 6 в. до н. э. на тер­ри­то­рии совр. горо­да рас­по­ла­га­лось круп­ное по­се­ле­ние, ко­то­рое вско­ре ста­ло од­ним из гл. цен­тров Кол­хи­ды . В письм. ис­точ­ни­ках впер­вые упо­ми­на­ет­ся у Апол­ло­ния Ро­дос­ско­го под назв. Ку­та­иа и у Про­ко­пия Ке­са­рий­ско­го – как Ку­таи­он. В по­след­ней четв. 8 в. н. э. по­сле объ­е­ди­не­ния груз. царств Эг­ри­си и Аб­ха­зети К. – сто­ли­ца Аб­хаз­ско­го цар­ст­ва, а по­сле объ­е­ди­не­ния Гру­зии во 2-й пол. 10 – нач. 11 вв. Баг­ра­том III и до ос­во­бо­ж­де­ния г. Тби­ли­си в 1122 от ту­рок-сель­джу­ков – сто­ли­ца Груз. цар­ст­ва. В 1225–30, 1235–1245 ре­зи­ден­ция груз. ца­рей. С кон. 15 в. сто­ли­ца Име­ре­тин­ско­го цар­ст­ва . В 1510 со­жжён тур­ка­ми. В 1766 за­нят тур. вой­ска­ми, а в 1770 взят рос. вой­ска­ми в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768–74 . В 1810 во­шёл в со­став Рос. им­пе­рии. Центр Име­ре­тин­ской об­лас­ти (1810–1840), уезд­ный го­род Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской губ. (1840–46), центр Ку­та­ис­ской гу­бер­нии (с 1846). В 1856–67 ре­зи­ден­ция ку­та­ис­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра. В 1918–21 в со­ста­ве Груз. де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ки, в 24.2–10.3.1921 её сто­ли­ца. Уезд­ный го­род (1921–29), рай­он­ный центр (1929–51, 1953–90), ок­руж­ной центр (1929–30), центр Ку­та­ис­ской обл. Груз. ССР (1951–53). С 1990 рай­он­ный центр, с 1995 центр края Име­ре­ти Гру­зии.

Жи­во­пис­но рас­по­ло­жен­ный по бе­ре­гам р. Рио­ни, К. со­хра­ня­ет чер­ты ср.-век. го­ро­да. В пра­во­бе­реж­ной час­ти уце­ле­ла не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка – ма­ло­этаж­ные рас­по­ло­жен­ные друг над дру­гом по скло­нам гор до­ма с за­стек­лён­ны­ми га­ле­рея­ми. На го­ре Ук­ме­рио­ни – руи­ны Ус­пен­ско­го со­бо­ра (ос­вя­щён в 1003 при ца­ре Баг­ра­те III, раз­ру­шен в 1691; три­конх, впи­сан­ный в очер­та­ния кре­ста с пря­мо­уголь­ны­ми ру­ка­ва­ми; ук­ра­шен­ные резь­бой зап. и юж. пор­ти­ки – нач. 11 в.; фун­да­мен­ты хра­мов 4 и 8 вв.; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) и ко­локоль­ни, ср.-век. кре­по­сти и двор­ца. У Бе­ло­го мос­та рас­по­ло­жен лет­ний дво­рец име­ре­тин­ских ца­рей «Ок­рос чар­да­хи» («Зо­ло­той ша­тёр», 17 в., пе­ре­стро­ен в 19 в.). В цен­тре ле­во­бе­реж­ной час­ти (сло­жи­лась в кон. 19 – нач. 20 вв.) – пря­мо­уголь­ный гор. сад с об­шир­ной пло­ща­дью пе­ред ним. Здесь скон­цен­три­ро­ва­ны об­ществ. и куль­тур­ные уч­ре­ж­де­ния: гос­ти­ни­ца (1935, арх. М. А. Чхи­к­вад­зе), адм. зда­ние (1947, арх. М. К. Ша­ви­шви­ли), зда­ние те­ат­ра им. Л. Мес­хи­шви­ли (1955, ар­хи­текто­ры Ш. Та­вад­зе, Ша­вишви­ли) и др. В об­ли­цов­ке зда­ний исполь­зо­ван бе­лый эк­лар­ский ка­мень, в от­дел­ке при­ме­не­ны де­ко­ра­тив­ные мо­ти­вы др.-груз. зод­че­ст­ва. Па­мят­ни­ки: ре­во­лю­цио­не­ру А. Г. Цу­лу­кид­зе (1923, скульп­тор Я. И. Ни­ко­лад­зе), В. И. Ле­ни­ну (1958, скульп­тор К. М. Ме­ра­би­шви­ли), И. В. Ста­ли­ну, пи­са­те­лю А. Р. Це­ре­те­ли (скульп­тор В. Б. То­пу­рид­зе), В. В. Мая­ков­ско­му, И. Г. Чав­ча­вад­зе, З. П. Па­лиа­шви­ли и др. Ме­мо­ри­ал бое­вой сла­вы (1981, скульп­тор М. И. Берд­зе­ни­шви­ли; уничтожен в 2009).

Груз. гос. ун-т суб­тро­пи­че­ско­го с. х-ва (ос­но­ван в 1952 в К., с 1959 – в Су­хуми, с 1993 – вновь в К.), Мед. ин-т (1992), Гос. ун-т им. А. Це­ре­те­ли (соз­дан в 2006 пу­тём объ­е­ди­не­ния Ку­та­ис­ско­го гос. ун-та и Ку­та­ис­ско­го гос. тех­нич. ун-та им. Н. Мус­хе­ли­шви­ли), ряд не­го­су­дарств. ву­зов. Ку­та­ис­ский на­уч. центр АН Гру­зии (1975, совр. назв. с 1991). Гос. ис­то­рич. му­зей (1912; со­б­ра­ния ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии, че­кан­ные ико­ны 10–19 вв., ру­ко­пи­си 11–19 вв.), Дом- му­зей З. П. Па­лиа­шви­ли (1959), Кар­тин­ная га­ле­рея им. Д. Ка­ка­бад­зе (1976) и др. Груз. ку­та­ис­ский те­атр им. Л. Мес­хи­шви­ли (1880); Гос. опер­ный те­атр им. М. Ба­лан­чи­вад­зе (1969). Гос. ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ку­таи­си» (1979). Ка­мер­ный ор­кестр (1997). Фи­ли­ал Тби­лис­ской гос. конс. (1970). Фут­боль­ная ко­ман­да «Тор­пе­до» (не­од­но­крат­ный чем­пи­он Гру­зии и об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны) вы­сту­па­ет на ста­дио­не им. Г. Ки­лад­зе (ок. 20 тыс. мест).

Осн. пром. пред­при­ятия (ав­то­мо­биль­ный, элек­тро­ме­ха­ни­че­ский и др. за­во­ды) бы­ли соз­да­ны в сов. пе­ри­од (к 1980-м гг. К. стал вто­рым по зна­че­нию ин­ду­ст­ри­аль­ным цен­тром Гру­зии по­сле Тби­ли­си). По­сле рас­па­да СССР и раз­ры­ва тра­диц. хо­зяйств. свя­зей б. ч. мощ­но­стей без­дей­ству­ет. Име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ К. – Ге­лат­ский мо­на­стырь.

Автор статьи: З. Аба­шид­зе (ис­то­рия).

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