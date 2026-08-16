КУТАФИН Олег Емельянович
Российский юрист, академик, член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН.
Окончил юридич. ф-т МГУ (1959). С 1964 преподавал во Всесоюзном юридич. заочном ин-те (ВЮЗИ; ныне Моск. гос. юридич. академия, МГЮА), с 1971 – в МГУ (д-р юридич. наук, 1979; проф. с 1981). В 1987–2007 ректор ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА, с 1989 зав. кафедрой, с 2007 президент МГЮА. С 2002 возглавлял Учебно-методич. объединение по юридич. образованию вузов РФ.
К. – крупнейший специалист в области конституционного и муниципального права России. Более 300 науч. трудов, в т. ч. 24 монографии. Участвовал в разработке действующей Конституции РФ 1993, руководил группой экспертов по подготовке Федерального закона «О гражданстве РФ», принимал участие в работе Межведомств. рабочей группы по разработке Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Межведомств. рабочей группы по совершенствованию миграц. законодательства РФ. Пред. Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ, чл. Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ. Сопредседатель Ассоциации юристов России, чл. Обществ. палаты РФ.
Сочинения:
Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР. М., 1971;
Местные Советы и народнохозяйственное планирование. М., 1976;
Плановая деятельность Советского государства. М., 1980;
Конституционные основы общественного строя и политики СССР. М., 1985;
Высшие органы государственной власти страны, 1988–1991 гг. М., 1991;
Российское гражданство. М., 2004;
Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. М., 2004;
Российская автономия. М., 2006;
Субъекты конституционного права Российской Федерации как юридические и приравненные к ним лица. М., 2007;
Российский конституционализм. М., 2008.