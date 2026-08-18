КУТ ХАЛЬВДАН
КУТ ХАЛЬВДАН - норвежский государственный и политический деятель, историк.
Окончил унивеситет Кристиании (Осло) в 1896 году, позднее учился в университетах Копенгагена, Лейпцига и Парижа. Ученик датмкого историка К. Эрслева и германского историка К. Лампрехта. В 1910-1938 годах профессор истории университета в Осло, в 1912-1927 годах председатель Норвежского исторического общества, в 1926-1933 годах президент Международного комитета исторических наук, в 1918-1936 годах член Норвежского нобелевского комситета. Активно выступал за внедрение новонорвежского языка (nynorsk). Член Норвежской рабочей партии (НРП) с 1911 года. В 1935 - феврале 1941 годов министр иностранных дел в правительстве НРП Ю. Нюгорсволла.
В 1941–45 в эмиграции в США. По возвращении на родину подвергался критике за неподготовленность Норвегии ко 2-й мировой войне и нейтралистский курс, проводившийся ею в предвоенные годы.
Автор многочисленных трудов по норвежской и всеобщей истории от древности до современности, в том числе научно-популярных биографий Ю. Свердрупа, Г. Ибсена, Х. А. Вергеланна и О. фон Бисмарка. Был близок к марксизму, считал классовую борьбу одной из движущих сил истории. Оспаривал господствовавшую в норвежской историографии концепцию П. А. Мунка и Э. Ю. Сарса об особом пути развития Норвегии.
Сочинения:
Die Stellung Norwegens und Schwedens im deutsch-dänischen Konflikt... 1863–64. Kristiania, 1908 год
1814. Norsk dagbok hundre aar efterpaa. Kristiania, 1914 год
J. Sverdrup. Kristiania, 1918-1925 годы, Bd 1-3
Les luttes des paysans en Norvège du XVIe au XIXe siècle. P., 1929 год
The American spirit in Europe. A survey of transatlantic influences. Phil., 1949 год
På leit etter liner i historia. Oslo, 1953 год
Norsk vilje. Oslo, 1977; Rikspolitisk dagbok 1933–1940. Oslo, 1985 год