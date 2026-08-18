КУТ ХАЛЬВДАН

КУТ ХАЛЬВДАН - норвежский государственный и политический деятель, историк.

Окон­чил унивеситет Кри­стиа­нии (Ос­ло) в 1896 году, позд­нее учил­ся в университетах Ко­пен­га­ге­на, Лейп­ци­га и Па­рижа. Уче­ник датмкого ис­то­ри­ка К. Эрс­ле­ва и германского ис­то­ри­ка К. Лам­прех­та. В 1910-1938 годах профессор ис­то­рии университета в Ос­ло, в 1912-1927 годах пред­се­да­тель Норвежского ис­то­рического общества, в 1926-1933 годах пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного комитета ис­то­рических на­ук, в 1918-1936 годах член Норвежского но­бе­лев­ско­го комситета. Ак­тив­но вы­сту­пал за вне­дре­ние но­во­нор­веж­ско­го языка (nynorsk). Член Нор­веж­ской ра­бо­чей пар­тии (НРП) с 1911 года. В 1935 - феврале 1941 годов министр иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве НРП Ю. Ню­гор­свол­ла.

В 1941–45 в эмиг­ра­ции в США. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну под­вер­гал­ся кри­ти­ке за не­под­го­тов­лен­ность Нор­ве­гии ко 2-й ми­ро­вой вой­не и ней­тра­ли­ст­ский курс, про­во­див­ший­ся ею в пред­во­ен­ные го­ды.

Ав­тор мно­го­численных тру­дов по норвежской и все­об­щей ис­то­рии от древ­но­сти до со­вре­мен­но­сти, в том числе на­уч­но-по­пу­ляр­ных био­гра­фий Ю. Свер­д­ру­па, Г. Иб­се­на, Х. А. Вер­ге­лан­на и О. фон Бис­мар­ка. Был бли­зок к мар­ксиз­му , счи­тал клас­со­вую борь­бу од­ной из дви­жу­щих сил ис­то­рии. Ос­па­ри­вал гос­под­ство­вав­шую в норвежской ис­то­рио­гра­фии кон­цеп­цию П. А. Мун­ка и Э. Ю. Сар­са об осо­бом пу­ти раз­ви­тия Нор­ве­гии.

Сочинения:

Die Stellung Norwegens und Schwedens im deutsch-dänischen Konflikt... 1863–64. Kris­tiania, 1908 год

1814. Norsk dagbok hundre aar ef­terpaa. Kristiania, 1914 год

J. Sverdrup. Kristia­nia, 1918-1925 годы, Bd 1-3

Les luttes des paysans en Norvège du XVIe au XIXe siècle. P., 1929 год

The American spirit in Europe. A survey of transat­lantic influences. Phil., 1949 год

På leit etter liner i historia. Oslo, 1953 год

Norsk vilje. Oslo, 1977; Rikspolitisk dagbok 1933–1940. Oslo, 1985 год