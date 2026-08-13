КУСУНОКИ МАСАСИГЭ
Японский государственный и военный деятель.
В детстве направлен родителями в мон. школы Сингон Кансиндзи в пров. Кавати, где изучал боевое иск-во, затем продолжил воен. образование под рук. самурайской семьи Оэ. В 1333–36 принимал активное участие в Реставрации Кэмму (попытке имп. Го-Дайго упразднить бакуфу и покончить с господством воен. правителей – сёгунов), был назначен губернатором центр. япон. провинций, включавших также Кавати. Зарекомендовал себя выдающимся полководцем, значит. внимание уделял вопросам разведки и сохранения в тайне планов предстоящих операций. После предательства в 1335 команд. армией бакуфу Асикага Такаудзи остался верен императору. В сражении с армией бакуфу на р. Минато (близ совр. Кобэ) в июле 1336 потерпел поражение и вместе с братом Масасуэ и 50 (по др. данным, 70) родственниками и слугами совершил сэппуку. Почитается в Японии как символ воен. доблести и верности императору. Конная статуя К. М., облачённого в доспехи, установлена перед имп. дворцом в Токио.