КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Российский жи­во­пи­сец, гра­фик, скульп­тор, сце­но­граф, член пе­тербургской Академии художеств (1909).

Учил­ся в Ас­т­ра­хан­ском круж­ке лю­би­те­лей жи­во­пи­си и ри­со­ва­ния (1893-1896) у П.А. Вла­со­ва (уче­ни­ка В.Г. Пе­ро­ва), за­тем в пе­тербургской Академии Художеств (1896-1903) у В.Е. Са­вин­ско­го и И.Е. Ре­пи­на. Член пе­тербургского Но­во­го общества ху­дож­ни­ков (с 1904 года), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1907-1910), во­зоб­нов­лён­но­го «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (с 1910 года), АХРР (с 1923 года). Уже в начале 1900-х годов по­лу­чил из­вест­ность как порт­ре­тист (порт­ре­ты И.Я. Би­ли­би­на, 1901, В.В. Ма­тэ, 1902, же­ны ху­дож­ни­ка - Ю.Е. Кус­то­дие­вой, 1903, все - в ГРМ). На­пи­сан­ные ши­ро­ким пас­тоз­ным маз­ком, эти порт­ре­ты-кар­ти­ны об­на­ру­жи­ва­ют уме­ние ху­дож­ни­ка про­ник­нуть в ду­хов­ный мир мо­де­ли. Мас­тер­ст­во Кустодиева-порт­ре­ти­ста вы­со­ко оце­нил И.Е. Ре­пин, при­гла­сив его уча­ст­во­вать в соз­да­нии ог­ром­ной ком­пози­ции «Тор­же­ст­вен­ное за­се­да­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та 7 мая 1901 го­да» (1901-1903, ГРМ; Кустодиев на­пи­сал 25 порт­рет­ных этю­дов и пра­вую часть хол­ста). В 1903-1904 годах пен­сио­нер Академии Художеств в Па­ри­же (по­се­щал сту­дию Р. Ме­на­ра), пу­те­ше­ст­во­вал по Ис­па­нии.

В го­ды Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов Кустодиев уча­ст­во­вал в соз­да­нии «Ка­лен­да­ря рус­ской ре­во­лю­ции» (вме­сте с И.Я. Би­ли­би­ным, Е.Е. Лан­се­ре, М.В. До­бу­жин­ским и др.), со­труд­ни­чал в са­ти­рических жур­на­лах «Жу­пел» и «Ад­ская поч­та». Про­дол­жая жанр порт­ре­та-кар­ти­ны (порт­рет в ин­терь­е­ре или пей­за­же), Кустодиев соз­да­вал про­из­ве­де­ния ин­тим­но-ли­рического скла­да («Ут­ро», 1904, ГРМ), дет­ские порт­ре­ты («Де­ти в мас­ка­рад­ных кос­тю­мах (Ки­рилл и Ири­на Кус­то­дие­вы)», пас­тель, 1909, ГРМ, и др.), так­же ра­бо­ты, сход­ные по об­щей кон­цеп­ции и ма­не­ре ис­пол­не­ния с его бы­то­вым жан­ром (ав­то­порт­рет, 1912, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; порт­ре­ты А.И. Ани­си­мо­ва, 1915, ГРМ; Ф. И. Ша­ля­пи­на, 1921, Му­зей те­ат­раль­но­го и му­зы­каль­но­го искусства, Санкт-Пе­тер­бург, и др.). За­ду­ман­ный Кустодиевыс «Груп­по­вой порт­рет ху­дож­ни­ков "Ми­ра ис­кус­ст­ва"» ос­тал­ся лишь в этю­дах (1910-1916, ГРМ) и эс­ки­зе (1916-1920, там же). Про­бо­вал се­бя в скульп­ту­ре (порт­ре­ты И.В. Ер­шо­ва, 1909, М.В. До­бу­жин­ско­го, 1909, А.М. Ре­ми­зо­ва, 1910, Ф.К. Со­ло­гу­ба, 1912, все - гипс, ГРМ; так­же фар­фо­ро­вые ста­ту­эт­ки).

Од­ной из ве­ду­щих тем твор­че­ст­ва Кустодиева с 1906 года ста­но­вит­ся изо­бра­же­ние празд­нич­ной народной жиз­ни, кре­сть­ян­ско­го и про­винциального ме­щан­ско-ку­печеского бы­та (цик­лы «Яр­мар­ки», «Де­ре­вен­ские празд­ни­ки», «Мас­ле­ни­цы», «Ба­ла­га­ны», «Гу­ля­нья»). Для этих ра­бот ха­рак­тер­ны раз­вёр­ну­тая по­ве­ст­во­ва­тель­ность, яр­кая мно­го­цвет­ность, жиз­нен­ная дос­то­вер­ность в де­та­лях. В то же вре­мя ли­ней­но-пло­ско­ст­ное, де­ко­ра­тив­ное ре­ше­ние ком­по­зи­ций, иг­ра раз­но­мас­штаб­ны­ми фи­гу­ра­ми и пла­на­ми сбли­жа­ют ра­бо­ты Кустодиева с жи­во­пи­сью русского мо­дер­на. В даль­ней­шем, идя по пу­ти боль­шей сти­ли­за­ции, Кустодиев пре­вра­ща­ет бы­то­вые сце­ны в те­ат­ра­ли­зо­ван­ные кар­ти­ны-зре­ли­ща, а сво­их пер­со­на­жей - в со­би­ра­тель­ные об­ра­зы-ти­пы, оли­це­тво­ряю­щие ку­печескую Рос­сию. От­кро­вен­но лю­бу­ясь ма­те­ри­аль­но-те­лес­ным изо­би­ли­ем, пё­ст­рым узо­рочь­ем изо­бра­жае­мо­го ми­ра, ино­гда идеа­ли­зи­руя его, Кустодиев в то же вре­мя от­но­сит­ся к не­му иро­ни­че­ски, да­ёт по­чув­ст­во­вать его са­мо­до­воль­ст­во и кос­ность («Куп­чи­хи», 1912, Ки­ев­ский му­зей русского искусства, Ки­ев; «Кра­са­ви­ца», 1915, ГТГ; «Куп­чи­ха за ча­ем», 1918, ГРМ; се­рия «Рус­ские ти­пы», 1920-е годы).

Не­смот­ря на то, что тя­жё­лая бо­лезнь по­зво­ноч­ни­ка (с 1911 года) фак­ти­че­ски при­ко­ва­ла ху­дож­ни­ка к ин­ва­лид­но­му крес­лу, он про­дол­жал ак­тив­но ра­бо­тать до кон­ца жиз­ни. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии Пет­ро­гра­да к 1-й го­дов­щи­не Ок­тяб­ря, соз­да­вал пла­ка­ты, луб­ки и кар­ти­ны на те­мы ре­во­лю­ции («Боль­ше­вик», 1919-1920, ГТГ; «Празд­ник в честь 2-го кон­грес­са Ко­м­ин­тер­на на пло­ща­ди Уриц­ко­го», 1921, ГРМ, и др.).

Кустодиев мно­го ра­бо­тал для те­ат­ра; в 1907-1908 годах был по­мощ­ни­ком де­ко­ра­то­ра Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (под руководством А.Я. Го­ло­ви­на). Кустодиев пе­ре­но­сил на сце­ну свои те­ма­тические и сти­ли­стические пред­поч­те­ния, на­хо­дя ор­га­ническую эмо­цио­наль­ную связь с дра­ма­тур­гическим ма­те­риа­лом. Оформ­лял спек­так­ли МХТ («Смерть Па­зу­хи­на» М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, 1914, и др.), Ма­ло­го дра­ма­тического те­ат­ра в Пет­ро­гра­де («Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля, 1919), Пет­ро­град­ско­го (Ле­нинградского) академического те­ат­ра дра­мы («По­сад­ник» А.К. Тол­сто­го, 1922, пье­сы А.Н. Ост­ров­ско­го), МХАТа 2-го («Бло­ха» Е.И. За­мя­ти­на по Н.С. Лес­ко­ву, 1925; ва­ри­ант – 1926, БДТ) и др. Тон­кий ри­со­валь­щик, вла­дев­ший уве­рен­ным, чёт­ким штри­хом, Кустодиев ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­дения русских пи­са­те­лей («Ши­нель» Н.В. Го­го­ля (1906), «Што­паль­щик» (1922) и «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» (1923) Н.С. Лес­ко­ва), дет­ские кни­ги (сти­хо­тво­ре­ния С.Я. Мар­ша­ка ); ра­бо­тал в тех­ни­ке ли­то­гра­фии и гра­вю­ры на ли­но­ле­уме.