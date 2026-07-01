КУСТАРИ

Откуда пошли кустари?

Кустарное производство начало применяться еще в глубокой древности. Кустари занимались изготовлением предметов для собственных нужд. Производили в основном посуду, мебель, украшения, сувениры, одежду и обувь, позднее – оружие. Постепенно с развитием товарно-денежных отношений кустари начали выставлять свои творения на рынок.

На Руси особо популярным было гончарное производство. Всемирно известны школы росписи посуды Гжель, Хохлома, Жостово.

Специфика кустарного производства

Условно можно выделить особенности, присущие кустарям и ремесленникам. Последний производил товар для конкретного человека, его заказавшего, то есть на рынок, в то время как кустарь изготавливал изначально продукцию для себя. Тем не менее, единства деления не сложилось.

Кустари в России

В России кустари существовали достаточно долго. Еще в XIX в. до 30% товаров изготавливали кустарным способом. В дальнейшем они реализовывались на ярмарках и при бартерном обмене. Интересно, что машиностроительная отрасль конца XIX – начала XX вв. фактически базировалась на кустарном производстве.

В 1872 г. Совет торговли и мануфактур Министерства финансов организовал специальную Комиссию по исследованию кустарной промышленности в Российской империи.

В годы Советской власти кустари фактически прекратили существовать, поскольку их труд считался «высшей степенью угнетения трудящихся». Все кустари объединялись в организации, изготавливавшие плановую продукцию. Заниматься кустарным делом запрещалось. Но мастера продолжали свое дело.

В годы «Перестройки» дефицит товаров привел к возрождению кустарей. Создавались кустарные и полукустарные производства, которые изготавливали продукцию, не производившуюся промышленными предприятиями. В основном речь шла о сфере бытовых услуг и товаров.

В настоящее время кустари сохранились в ювелирном деле и изготовлении предметов роскоши.

Кустари за рубежом

Отсталые страны широко применяют кустарное производство. В развитом Китае существует множество объединений мастеров-кустарей. Экономика Вьетнама и Непала также строится в том числе и на кустарном производстве.