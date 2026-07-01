КУСЬНЕВИЧ Анджей
Польский писатель.
Происходил из шляхетской семьи. В 1925–28 жил во Франции, Италии, Австрии. Окончил юридич. ф-т Ягеллонского ун-та в Кракове (1935). Участник франц. Движения Сопротивления; в 1943 арестован гестапо и до конца войны находился в концлагере. В 1945–1950 на дипломатич. службе во Франции. С 1950 в Варшаве.
Дебютировал как поэт в 1955. Автор поэтич. сборников: «Чёрту кочерга» («Diabłu ogarek», 1959), «Личное время» («Czas prywatny», 1962) и др. Наибольшую известность К. принёс роман «Состояние невесомости» («Stan niewa ̇zkości», 1973, рус. пер. 1979) о длительной истории польск.-герм. отношений. Теме 2-й мировой войны посвящены романы: «Коррупция. Героический криминал» («Korupcja. Kryminałheroiczny», 1961) о деятельности польск. разведки в оккупированной Франции; «Эроика» («Eroica», 1963) – исследование психологии фашизма. К историч. прошлому, в частности к опыту Австро-Венгрии как многонационального государства, обращены романы «На пути в Коринф» («W drodze do Koryntu», 1964), «Король обеих Сицилий» («Król obojga Sycylii»,1970), «Зоны» («Strefy», 1971; Гос. пр. Польск. Нар. Республики, 1971) и «Урок мёртвого языка» («Lekcja martwego jezyka», 1977; экранизация 1980, реж. Я. Маевский). В центре романа «Третье королевство» («Trzecie królestwo», 1975) – конфликт поколений в послевоенной Германии, связанный с неоднозначным отношением к фашизму. Роман «Витраж» («Witraż», 1980) поднимает проблему коллаборационизма во Франции в период 2-й мировой войны. Польск.-евр. отношения – гл. тема романа «Возвращение» («Nawr ́ocenie», 1987). Проблема сословной замкнутости галицийской шляхты исследуется в романе «Смесь обычаев» («Mieszaniny obyczajowe», 1985). В своём творчестве К. стремится показать, что высокий уровень цивилизации не гарантирует избавления человека от тёмных инстинктов; в упадке культуры, традиц. норм морали он усматривает корни национализма и его крайнего проявления – фашизма.
Автор статьи: Г. К. Туркевич.