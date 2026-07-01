КУСЬНЕВИЧ Анджей

Польский писатель.

Про­ис­хо­дил из шля­хет­ской се­мьи. В 1925–28 жил во Фран­ции, Ита­лии, Ав­ст­рии. Окон­чил юри­дич. ф-т Ягел­лон­ско­го ун-та в Кра­ко­ве (1935). Уча­ст­ник франц. Д ви­же­ния Со­про­тив­ле­ния; в 1943 аре­сто­ван гес­та­по и до кон­ца войны на­хо­дил­ся в конц­ла­ге­ре. В 1945–1950 на ди­пло­ма­тич. служ­бе во Фран­ции. С 1950 в Вар­ша­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1955. Ав­тор по­этич. сбор­ни­ков: «Чёр­ту ко­чер­га» («Diabłu ogarek», 1959), «Лич­ное вре­мя» («Czas prywatny», 1962) и др. Наи­боль­шую из­вест­ность К. при­нёс ро­ман «Со­стоя­ние не­ве­со­мо­сти» («Stan nie­wa ̇z­kości», 1973, рус. пер. 1979) о дли­тель­ной ис­то­рии польск.-герм. от­но­ше­ний. Те­ме 2-й ми­ро­вой вой­ны по­свя­ще­ны ро­ма­ны: «Кор­руп­ция. Ге­рои­че­ский кри­ми­нал» («Korupcja. Kryminałheroic­zny», 1961) о дея­тель­но­сти польск. раз­вед­ки в ок­ку­пи­ро­ван­ной Фран­ции; «Эрои­ка» («Eroica», 1963) – ис­сле­до­ва­ние пси­холо­гии фа­шиз­ма. К ис­то­рич. про­шло­му, в ча­ст­но­сти к опы­ту Ав­ст­ро-Венг­рии как мно­го­на­цио­наль­но­го го­су­дар­ст­ва, об­ра­ще­ны ро­ма­ны «На пу­ти в Ко­ринф» («W dro­dze do Koryntu», 1964), «Ко­роль обе­их Си­ци­лий» («Król obojga Sy­cylii»,1970), «Зо­ны» («Strefy», 1971; Гос. пр. Польск. Нар. Рес­пуб­ли­ки, 1971) и «Урок мёрт­во­го язы­ка» («Lekcja mart­wego jezyka», 1977; эк­ра­ни­за­ция 1980, реж. Я. Ма­ев­ский). В цен­тре ро­ма­на «Третье ко­ро­лев­ст­во» («Trzecie królest­wo», 1975) – кон­фликт по­ко­ле­ний в по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии, свя­зан­ный с не­од­но­знач­ным от­но­ше­ни­ем к фа­шиз­му. Ро­ман «Вит­раж» («Witraż», 1980) под­ни­ма­ет про­бле­му кол­ла­бо­ра­цио­низ­ма во Фран­ции в пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны. Польск.-евр. от­но­ше­ния – гл. те­ма ро­ма­на «Воз­вра­ще­ние» («Nawr ́ocenie», 1987). Про­бле­ма со­слов­ной замк­ну­то­сти га­ли­ций­ской шлях­ты ис­сле­ду­ет­ся в ро­ма­не «Смесь обы­ча­ев» («Mieszaniny obycza­jo­we», 1985). В сво­ём твор­че­ст­ве К. стре­мит­ся по­ка­зать, что вы­со­кий уро­вень ци­ви­ли­за­ции не га­ран­ти­ру­ет из­бав­ле­ния че­ло­ве­ка от тём­ных ин­стинк­тов; в упад­ке куль­ту­ры, тра­диц. норм мо­ра­ли он ус­мат­ри­ва­ет кор­ни на­цио­на­лиз­ма и его край­не­го про­яв­ле­ния – фа­шиз­ма.

Автор статьи: Г. К. Тур­ке­вич.