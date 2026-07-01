КУСМАКЕР Эдмон де

Французский музыковед , издатель.

Изу­чал пра­во в Па­ри­же (1825-1830 годы), ра­бо­тал ад­во­ка­том, с 1858 года су­дья в Лил­ле. Брал ча­ст­ные уро­ки у Ф. Пел­лег­ри­ни (пе­ние), Ж. Пайе и А. Рей­хи (ком­по­зи­ция). Один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей му­зы­ки западноев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья , изу­чал музыкальный ин­ст­ру­мен­та­рий эпо­хи, со­би­рал ста­рин­ные музыкальные ру­ко­пи­си и сис­те­ма­ти­че­ски за­ни­мал­ся их транс­крип­ци­ей. Из­дал ПСС Ада­ма де ла Аля, ли­тур­гические дра­мы, цер­ков­ные пес­но­пе­ния (cantus planus), фламанские народные пес­ни. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний о гар­мо­нии и кон­тра­пунк­те XII-XIV веокв. Со­хра­ня­ет цен­ность под­бор­ка (в 4 томах) средневековых и ран­не­ре­нес­санс­ных трак­та­тов о му­зы­ке «Но­вая се­рия пи­са­те­лей о му­зы­ке Сред­них ве­ков» («Scriptorum de mu­sica medii ævi novam seriem...». P., 1864-1876 годы), из­дан­ная Кусмакером как до­пол­не­ние ан­то­ло­гии М. Гер­бер­та . Ру­ко­пи­си отдельных со­чи­не­ний и музыкальных трак­та­тов, пе­ре­дан­ных в тру­дах Кусмакера, позд­нее бы­ли ут­ра­че­ны, что де­ла­ет его из­да­ния уни­каль­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения и нот­ные издания:

Histoire de l’harmonie au moyen-âge. P., 1852 год

Chants populaires des flamands de France. Gand, 1856 год

Drames litur­giques du moyen-âge. P., 1860 год

Les harmo­nistes des XIIe et XIIIe siècles. Lille, 1864 год

Œuvres complètes du trouvère A. de la Halle, poésies et musique. P., 1872 год