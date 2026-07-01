КУСМАКЕР Эдмон де
Французский музыковед, издатель.
Изучал право в Париже (1825-1830 годы), работал адвокатом, с 1858 года судья в Лилле. Брал частные уроки у Ф. Пеллегрини (пение), Ж. Пайе и А. Рейхи (композиция). Один из первых исследователей музыки западноевропейского Средневековья, изучал музыкальный инструментарий эпохи, собирал старинные музыкальные рукописи и систематически занимался их транскрипцией. Издал ПСС Адама де ла Аля, литургические драмы, церковные песнопения (cantus planus), фламанские народные песни. Автор исследований о гармонии и контрапункте XII-XIV веокв. Сохраняет ценность подборка (в 4 томах) средневековых и раннеренессансных трактатов о музыке «Новая серия писателей о музыке Средних веков» («Scriptorum de musica medii ævi novam seriem...». P., 1864-1876 годы), изданная Кусмакером как дополнение антологии М. Герберта. Рукописи отдельных сочинений и музыкальных трактатов, переданных в трудах Кусмакера, позднее были утрачены, что делает его издания уникальным историческим источником. Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинения и нотные издания:
Histoire de l’harmonie au moyen-âge. P., 1852 год
Chants populaires des flamands de France. Gand, 1856 год
Drames liturgiques du moyen-âge. P., 1860 год
Les harmonistes des XIIe et XIIIe siècles. Lille, 1864 год
Œuvres complètes du trouvère A. de la Halle, poésies et musique. P., 1872 год