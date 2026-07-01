КУСКОВО

Дворцово-парковый ансамбль в Москве .

Впер­вые деревня Кус­ко­во упо­ми­на­ет­ся в ис­то­рических до­ку­мен­тах около 1510 года, ко­гда она бы­ла при­об­ре­те­на В. А. Ше­ре­ме­те­вым у А. А. Пуш­ки­на. С это­го вре­ме­ни вплоть до 1918 года Кус­ко­во ос­та­ва­лось во вла­де­нии ро­да Ше­ре­ме­те­вых. В 1622 году упо­ми­на­ет­ся как село Спас­ское с де­ревянным хра­мом и бо­яр­ским дво­ром. В 1715 году вла­дель­цем Кусково ста­но­вит­ся граф Б. П. Ше­ре­ме­тев. При его сы­не, графе П. Б. Ше­ре­ме­те­ве, возник уса­деб­ный ком­п­лекс Кус­ко­во.

К середине 1750-х годов в Кусково сло­жи­лась ком­по­зи­ция ре­гу­ляр­но­го пар­ка (около 30 гектаров) с сис­те­мой пру­дов (к концу XVIII века их бы­ло 17), ка­на­ла­ми и по­строй­ка­ми (с не­со­хра­нив­шим­ся «хо­ром­ным строе­ни­ем» 1740-х годов). В соз­да­нии ан­самб­ля 1730-1790-х год при­ни­ма­ли уча­стие кре­по­ст­ные ар­хи­тек­то­ры Ф. С. Ар­гу­нов, А. Ф. Ми­ро­нов, Г. Е. Ди­ку­шин, са­дов­ник А. Фохт, воль­ные и кре­по­ст­ные жи­во­пис­цы, рез­чи­ки, по­зо­лот­чи­ки. Императрица Ека­те­ри­на II по­се­ти­ла Кусково не ме­нее 6 раз (в 1775 году - с имп. Ио­си­фом II). В 1800 году но­вый вла­де­лец Кусково, граф Н. П. Ше­ре­ме­тев, пе­ре­ехал в Ос­тан­ки­но, что по­слу­жи­ло на­ча­лом упад­ка усадь­бы. В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года в Кусково раз­ме­щал­ся кор­пус французского мар­ша­ла М. Нея, что на­нес­ло усадь­бе зна­чительный урон.

К 1870-1871 год усадь­ба час­тич­но вос­ста­нов­ле­на и рес­тав­ри­ро­ва­на графом Д. Н. Ше­ре­ме­те­вым. По­след­ним хо­зяи­ном Кусково стал граф С. Д. Ше­ре­ме­тев, по­спо­соб­ст­во­вав­ший в 1918 году на­цио­на­ли­за­ции усадь­бы и пре­вра­ще­нию её в Му­зей-усадь­бу. С конца XIX века часть уса­деб­ных зе­мель Кусково сда­ва­лась под да­чи (в 1899 году здесь жил И. И. Ле­ви­тан ). В 1932 году в Кусково раз­ме­щён Му­зей фар­фо­ра и стек­ла (один из круп­ней­ших в ми­ре). В 1938 году оба му­зея объ­е­ди­не­ны под названием «Му­зей ке­ра­ми­ки и "Усадь­ба Кус­ко­во XVIII ве­ка"». С 1938 года в со­ста­ве г. Пе­ро­во. С 1960 года в чер­те Мо­ск­вы.

Пер­вое ка­мен­ное со­ору­же­ние в Кусково - ба­роч­ная церковь Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са (1737-1739 годы), ук­ра­шен­ная ста­туя­ми на кры­ше (не сохранились) и в ни­шах 8-гран­но­го ба­ра­ба­на; стоя­щая ря­дом ко­ло­коль­ня со шпи­лем вы­пол­не­на в сти­ле клас­си­циз­ма (1792-1793 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Ф. Ми­ро­нов, Г. Е. Ди­ку­шин). Центр усадь­бы - со­ору­жён­ный в фор­мах ран­не­го клас­си­циз­ма де­ревянный (на ка­мен­ном цо­коль­ном эта­же) од­но­этаж­ный дво­рец с ан­тре­со­ля­ми, пор­ти­ка­ми по обе­им сто­ро­нам, ан­фи­лад­ной пла­ни­ров­кой и па­рад­ным Бе­лым за­лом по главной оси (1769-1775 годы, архитектор К. И. Бланк, ве­ро­ят­но, по про­ек­ту Ш. де Вайи). Его па­рад­ный фа­сад с 6-ко­лон­ным ио­ническим пор­ти­ком и ши­ро­ки­ми подъ­езд­ны­ми пан­ду­са­ми вы­хо­дит на Боль­шой пруд (уве­ли­чен в 1751-1755 годах) с ис­кусственным ост­ро­вом. Главная ось ан­самб­ля про­дол­жа­ет­ся ка­на­лом и пер­спек­ти­вой, ве­ду­щей к шат­ро­вой Ус­пен­ской церкви в Веш­ня­ках (1644-1646 годы, при­де­лы 1656 год, 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня - 1732-1734 годы, рос­пи­си - 1727-1802 годы, в том числе И. П. Ар­гуно­ва). Ин­терь­е­ры двор­ца (за­вер­ше­ны в 1779 году, И. Юст, Я. Кинт и другие) за­ме­чатель­ны де­ко­ра­тив­ным раз­но­об­ра­зи­ем; в их уб­ран­ст­ве (жи­во­пис­ные пла­фо­ны Л. Лаг­ре­не Стар­ше­го, го­бе­ле­ны, резь­ба, на­бор­ный пар­кет и ме­бель, люс­т­ры и из­раз­цо­вые пе­чи) со­че­та­ют­ся эф­фек­ты ба­рок­ко и утон­чён­ные приё­мы клас­си­циз­ма. В за­лах пред­став­ле­ны порт­рет­ная га­ле­рея (ра­бо­ты Д. Г. Ле­виц­ко­го, Ф. С. Ро­ко­то­ва, А. П. Ан­тро­по­ва, И. П. и Н. И. Ар­гу­но­вых, П. Ро­та­ри, И. Б. Лам­пи Стар­ше­го и др.), русские на­тюр­мор­ты 1730-1740-х годов, скульп­ту­ра (бюс­ты Ф. И. Шу­би­на), гра­вю­ры, ча­сы.

Северный фа­сад двор­ца об­ра­щён в ре­гу­ляр­ный сад с центральной ал­ле­ей, об­рам­лён­ной пар­те­ра­ми с мра­мор­ны­ми ста­туя­ми XVIII века (скульп­тор И. Юст и другие; часть ста­туй при­ве­зе­на из Ита­лии; в па­мять о по­се­ще­ни­ях усадь­бы имп. Ека­те­ри­ной II пе­ред двор­цом ус­та­нов­ле­ны мра­мор­ный обе­лиск и ко­лон­на со ста­туей Ми­нер­вы ). Ал­лея за­мы­ка­ет­ся про­тя­жён­ным зда­ни­ем Боль­шой оран­же­реи с тан­це­валь­ным за­лом в цен­тре дву­свет­ной час­ти, с за­стек­лён­ны­ми га­ле­рея­ми и бо­ко­вы­ми ри­за­ли­та­ми зим­не­го са­да (1761-1764 годы, ар­хи­тек­то­ры Д. Ан­то­нов и пред­по­ло­жи­тель­но Ф. С. Ар­гу­нов; ны­не в зда­нии - экс­по­зи­ция ке­ра­ми­ки XVIII-XX веков). Ря­дом рас­по­ло­же­на Аме­ри­кан­ская оран­же­рея (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в начале 2000-х годов). В под­ра­жа­ние пе­тербуржским ан­самб­лям для уве­се­ле­ния гос­тей соз­да­вались эк­зо­тические угол­ки в национальных тра­ди­ци­ях. Цен­тром «гол­ланд­ско­го» уча­ст­ка, с пру­дом, са­дом и подъ­ём­ным мос­том (пер­во­на­чаль­ный, на же­лез­ных це­пях, не сохранился), стал 2-этаж­ный Гол­ланд­ский до­мик (1749-1751 годы, в ин­терь­е­рах - об­ли­цов­ка голландской ке­ра­мической плит­кой). В другом кон­це ре­гу­ляр­но­го пар­ка - «италь­ян­ский» уго­лок, с фон­та­ном и ста­туя­ми в не­боль­шом са­ду пе­ред 2-этаж­ным Италь­ян­ским до­ми­ком (1754-55 годы, ар­хи­тек­то­ры Ю. И. Ко­лог­ри­вов, Ф. С. Ар­гу­нов, пла­фо­ны П. Г. Кра­сов­ско­го), в ко­то­ром со­еди­ни­лись эле­мен­ты ро­ко­ко и ран­не­го клас­си­циз­ма (сохранились от­дел­ка па­рад­но­го за­ла и де­ревянная рез­ная ле­ст­ни­ца; в зда­нии - экс­по­зи­ция итальянской май­о­ли­ки и стек­ла XV-XVIII веков).

Ан­самбль усадь­бы до­пол­ня­ют: Ку­хон­ный фли­гель (1755-1756 годы, арх. Ф. С. Ар­гу­нов; при пе­ре­дел­ке в 1780-х годах при­вне­се­ны чер­ты клас­си­циз­ма) и лет­ний па­виль­он «Грот» у кре­сто­вид­но­го пру­да (1755-1761 годы, ар­хи­тек­тор он же; уб­ран­ст­во за­вер­ше­но к 1775 году, скульп­ту­ра фа­са­дов - М. И. Зи­мин, слож­ные ин­терь­е­ры в сти­ле ро­ко­ко - И. И. Фохт и другие; смотри ил­лю­ст­ра­ции к статье Ар­гу­но­вы), от­ли­чаю­щий­ся уни­каль­ной от­дел­кой морскими ра­куш­ка­ми, пер­ла­мут­ром, стек­лом, на­ту­раль­ным кам­нем и не­обыч­ной ме­тал­лической де­ко­ра­ци­ей ку­по­ла, ими­ти­ро­вав­шей струя­щий­ся фон­тан. Пер­спек­ти­ву 8 пар­ко­вых ал­лей за­вер­ша­ет цен­трический Эр­ми­таж, вы­пол­нен­ный в фор­мах ран­не­го клас­си­циз­ма (с эле­мен­та­ми ро­кай­ль­но­го де­ко­ра) в 1764-1767 годах К. И. Блан­ком; на­про­тив не­го - ро­тон­даль­ный воль­ер для птиц.

Изы­скан­но-слож­ная гео­мет­рия га­зо­нов-пар­те­ров (узо­ры из тра­вы, цве­тов и на­сып­ных до­ро­жек, объ­ём­ные фор­мы из стри­же­ной зе­ле­ни, сплош­ные шпа­лер­ные стен­ки), до­пол­нен­ная эк­зо­тическими рас­те­ния­ми, сде­ла­ла са­до­во-пар­ко­вый ан­самбль Кусково уни­каль­ным про­из­ве­де­ни­ем искусства XVIII века. Его дос­то­при­ме­ча­тель­но­стя­ми бы­ли лет­ний «Воз­душ­ный те­атр», пол­но­стью вы­пол­нен­ный из зе­ле­ни (1763 год), отдельное зда­ние порт­рет­ной га­ле­реи (оба не сохранились) и па­виль­он Ме­на­же­рея (1755 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван), пред­на­зна­чен­ный для пев­чих и де­ко­ра­тив­ных птиц. В 1770-1790-х годах в северной час­ти усадь­бы раз­бит об­шир­ный пей­заж­ный парк («Гай»; «са­до­во­го де­ла мас­тер» Ракк; к началу XX века прак­ти­че­ски ут­ра­чен из-за дач­ной за­строй­ки и строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги). Здесь бы­ли вы­ры­ты пру­ды, уст­рое­ны ру­чьи с кас­ка­да­ми, на­сып­ные гор­ки, «ла­би­ринт» из под­стри­жен­ных бе­рёз; воз­ве­де­ны: ка­мен­ный Ше­ре­ме­тев­ский те­атр (1787 год; разобран в 1870-е годы), где вы­сту­па­ли кре­по­ст­ные - ак­три­са П. И. Жем­чу­го­ва, композитор С. А. Дег­тя­рёв, ба­ле­ри­на Т. В.Гра­на­то­ва (часть де­ко­ра­ций бы­ла ис­пол­не­на П. ди Г. Гон­за­го), лет­ний «Дом уе­ди­не­ния» П. Б. Ше­ре­ме­те­ва (сло­ман в 1812 году), также не со­хра­нив­шие­ся бе­сед­ки, па­виль­о­ны, гро­ты, мая­ки. За Боль­шим пру­дом раз­ме­щал­ся зве­ри­нец (до 600 го­лов оле­ней раз­ных ви­дов и др. жи­вот­ные). По­сле смер­ти Н. П. Ше­ре­ме­те­ва по­строе­ны: до­мик уп­рав­ляю­ще­го (1810 год), Швей­цар­ский до­мик (1870 год, архитектор Н. Л. Бе­нуа), ка­рет­ный са­рай и су­ши­ло (XIX века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)