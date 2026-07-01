КУСКОВО
Дворцово-парковый ансамбль в Москве.
Впервые деревня Кусково упоминается в исторических документах около 1510 года, когда она была приобретена В. А. Шереметевым у А. А. Пушкина. С этого времени вплоть до 1918 года Кусково оставалось во владении рода Шереметевых. В 1622 году упоминается как село Спасское с деревянным храмом и боярским двором. В 1715 году владельцем Кусково становится граф Б. П. Шереметев. При его сыне, графе П. Б. Шереметеве, возник усадебный комплекс Кусково.
К середине 1750-х годов в Кусково сложилась композиция регулярного парка (около 30 гектаров) с системой прудов (к концу XVIII века их было 17), каналами и постройками (с несохранившимся «хоромным строением» 1740-х годов). В создании ансамбля 1730-1790-х год принимали участие крепостные архитекторы Ф. С. Аргунов, А. Ф. Миронов, Г. Е. Дикушин, садовник А. Фохт, вольные и крепостные живописцы, резчики, позолотчики. Императрица Екатерина II посетила Кусково не менее 6 раз (в 1775 году - с имп. Иосифом II). В 1800 году новый владелец Кусково, граф Н. П. Шереметев, переехал в Останкино, что послужило началом упадка усадьбы. В ходе Отечественной войны 1812 года в Кусково размещался корпус французского маршала М. Нея, что нанесло усадьбе значительный урон.
К 1870-1871 год усадьба частично восстановлена и реставрирована графом Д. Н. Шереметевым. Последним хозяином Кусково стал граф С. Д. Шереметев, поспособствовавший в 1918 году национализации усадьбы и превращению её в Музей-усадьбу. С конца XIX века часть усадебных земель Кусково сдавалась под дачи (в 1899 году здесь жил И. И. Левитан). В 1932 году в Кусково размещён Музей фарфора и стекла (один из крупнейших в мире). В 1938 году оба музея объединены под названием «Музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века"». С 1938 года в составе г. Перово. С 1960 года в черте Москвы.
Первое каменное сооружение в Кусково - барочная церковь Всемилостивого Спаса (1737-1739 годы), украшенная статуями на крыше (не сохранились) и в нишах 8-гранного барабана; стоящая рядом колокольня со шпилем выполнена в стиле классицизма (1792-1793 годы, архитекторы А. Ф. Миронов, Г. Е. Дикушин). Центр усадьбы - сооружённый в формах раннего классицизма деревянный (на каменном цокольном этаже) одноэтажный дворец с антресолями, портиками по обеим сторонам, анфиладной планировкой и парадным Белым залом по главной оси (1769-1775 годы, архитектор К. И. Бланк, вероятно, по проекту Ш. де Вайи). Его парадный фасад с 6-колонным ионическим портиком и широкими подъездными пандусами выходит на Большой пруд (увеличен в 1751-1755 годах) с искусственным островом. Главная ось ансамбля продолжается каналом и перспективой, ведущей к шатровой Успенской церкви в Вешняках (1644-1646 годы, приделы 1656 год, 3-ярусная колокольня - 1732-1734 годы, росписи - 1727-1802 годы, в том числе И. П. Аргунова). Интерьеры дворца (завершены в 1779 году, И. Юст, Я. Кинт и другие) замечательны декоративным разнообразием; в их убранстве (живописные плафоны Л. Лагрене Старшего, гобелены, резьба, наборный паркет и мебель, люстры и изразцовые печи) сочетаются эффекты барокко и утончённые приёмы классицизма. В залах представлены портретная галерея (работы Д. Г. Левицкого, Ф. С. Рокотова, А. П. Антропова, И. П. и Н. И. Аргуновых, П. Ротари, И. Б. Лампи Старшего и др.), русские натюрморты 1730-1740-х годов, скульптура (бюсты Ф. И. Шубина), гравюры, часы.
Северный фасад дворца обращён в регулярный сад с центральной аллеей, обрамлённой партерами с мраморными статуями XVIII века (скульптор И. Юст и другие; часть статуй привезена из Италии; в память о посещениях усадьбы имп. Екатериной II перед дворцом установлены мраморный обелиск и колонна со статуей Минервы). Аллея замыкается протяжённым зданием Большой оранжереи с танцевальным залом в центре двусветной части, с застеклёнными галереями и боковыми ризалитами зимнего сада (1761-1764 годы, архитекторы Д. Антонов и предположительно Ф. С. Аргунов; ныне в здании - экспозиция керамики XVIII-XX веков). Рядом расположена Американская оранжерея (реконструирована в начале 2000-х годов). В подражание петербуржским ансамблям для увеселения гостей создавались экзотические уголки в национальных традициях. Центром «голландского» участка, с прудом, садом и подъёмным мостом (первоначальный, на железных цепях, не сохранился), стал 2-этажный Голландский домик (1749-1751 годы, в интерьерах - облицовка голландской керамической плиткой). В другом конце регулярного парка - «итальянский» уголок, с фонтаном и статуями в небольшом саду перед 2-этажным Итальянским домиком (1754-55 годы, архитекторы Ю. И. Кологривов, Ф. С. Аргунов, плафоны П. Г. Красовского), в котором соединились элементы рококо и раннего классицизма (сохранились отделка парадного зала и деревянная резная лестница; в здании - экспозиция итальянской майолики и стекла XV-XVIII веков).
Ансамбль усадьбы дополняют: Кухонный флигель (1755-1756 годы, арх. Ф. С. Аргунов; при переделке в 1780-х годах привнесены черты классицизма) и летний павильон «Грот» у крестовидного пруда (1755-1761 годы, архитектор он же; убранство завершено к 1775 году, скульптура фасадов - М. И. Зимин, сложные интерьеры в стиле рококо - И. И. Фохт и другие; смотри иллюстрации к статье Аргуновы), отличающийся уникальной отделкой морскими ракушками, перламутром, стеклом, натуральным камнем и необычной металлической декорацией купола, имитировавшей струящийся фонтан. Перспективу 8 парковых аллей завершает центрический Эрмитаж, выполненный в формах раннего классицизма (с элементами рокайльного декора) в 1764-1767 годах К. И. Бланком; напротив него - ротондальный вольер для птиц.
Изысканно-сложная геометрия газонов-партеров (узоры из травы, цветов и насыпных дорожек, объёмные формы из стриженой зелени, сплошные шпалерные стенки), дополненная экзотическими растениями, сделала садово-парковый ансамбль Кусково уникальным произведением искусства XVIII века. Его достопримечательностями были летний «Воздушный театр», полностью выполненный из зелени (1763 год), отдельное здание портретной галереи (оба не сохранились) и павильон Менажерея (1755 год, реконструирован), предназначенный для певчих и декоративных птиц. В 1770-1790-х годах в северной части усадьбы разбит обширный пейзажный парк («Гай»; «садового дела мастер» Ракк; к началу XX века практически утрачен из-за дачной застройки и строительства железной дороги). Здесь были вырыты пруды, устроены ручьи с каскадами, насыпные горки, «лабиринт» из подстриженных берёз; возведены: каменный Шереметевский театр (1787 год; разобран в 1870-е годы), где выступали крепостные - актриса П. И. Жемчугова, композитор С. А. Дегтярёв, балерина Т. В.Гранатова (часть декораций была исполнена П. ди Г. Гонзаго), летний «Дом уединения» П. Б. Шереметева (сломан в 1812 году), также не сохранившиеся беседки, павильоны, гроты, маяки. За Большим прудом размещался зверинец (до 600 голов оленей разных видов и др. животные). После смерти Н. П. Шереметева построены: домик управляющего (1810 год), Швейцарский домик (1870 год, архитектор Н. Л. Бенуа), каретный сарай и сушило (XIX века).