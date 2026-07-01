КУСКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
КУСКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА - российская общественно-политическая деятельница, публицистка, мемуаристка.
Дворянка. В 1-м браке замужем за И. П. Ювеналиевым (1885-1889 годы), во 2-м - за П. И. Кусковым (1894-1895 годы; брак фиктивный), с 1895 года замужем за С. Н. Прокоповичем. По окончании Саратовской женской гимназии (1885 год) занималась самообразованием, являлась организатором и участницей народнических кружков в Саратове. Вместе с первым мужем организовала «домашний университет», где обучались выпускницы и гимназистки старших классов. Кускова окончила фельдшерские курсы при Московском воспитат. доме (1891 год), занималась распространением нелегальной литературы. Вступила в санитарный отряд по борьбе с холерой в Поволжье, во время «холерного бунта» едва спаслась от разъярённой толпы (1891 год; стала уделять особое внимание культурно-просветительной работе среди народа, считала, что только после этого можно начинать его знакомство с политикой). Летом 1894 года выслана в Нижний Новгород, где вела пропаганду среди рабочих. Политические взгляды Кусковой этого периода были близки к марксизму. В январе 1896 года вернулась в Москву.
В конце 1890-х годов вместе с Прокоповичем путешествовала по Западной Европе. В Женеве стала членом группы «Освобождение труда». В Берлине по рекомендации Г. В. Плеханова вместе с Прокоповичем вошла в местную группу Союза русских социал-демократов (1897-1898 годы), однако вскоре они оба выступили с критикой программы союза. По возвращении в Россию Кускова изложила свои взгляды в сочинении, опубликованном в 1899 году помимо её воли В. И. Лениным под названием «Credo» (после этой публикации сторонники Ленина подвергли Кускову и её единомышленников резкой критике, и она порвала с ними отношения). Кускова считала, что Россия не готова к социализму, так как ещё не пережила буржуазную демократическую революцию, подчёркивала необходимость совместной борьбы социал-демократов и либералов за «политическое освобождение», выступала против идеи диктатуры пролетариата, в поддержку его экономической борьбы, полагая, что российскому рабочему классу пока не нужна самостоятельная политическая партия.
В начале 1900-х годов Кускова участвовала в доставке из-за границы и распространении в России журнала «Освобождение», с 1904 года являлась одним из редакторов газеты «Наша жизнь» - органа Союза освобождения. Участвовала в организации Союза союзов (1905 год) и руководстве им. Заочно избрана в ЦК Конституционно-демократической партии (октябрь 1905 года), однако из-за программных и тактических разногласий отказалась войти в партию. Издатель, редактор и постоянный сотрудник политического еженедельника «Без заглавия» (январь - май 1906 годы), выступала против бойкота 1-й и 2-й Государственных дум, за блок всех левых сил. После Революции 1905-1907 годов вместе с Прокоповичем занималась вопросами кооперации. В 1912-1914 годах сотрудничала в журнале «Современник».
После Февральской революции 1917 года Кускова поддерживала Временное правительство. Член Предпарламента. После Октябрьской революции 1917 года Кускова жила в Москве, член Совета «политического Красного креста», прилагала усилия для облегчения судьбы политических заключённых. Содействовала установлению контактов между антибольшевистскими организациями. В Гражданскую войну 1917-1922 годов Кускова выступала против диктатуры как большевиков, так и белых, занималась созданием обществ. организаций по оказанию помощи детям (Лига спасения детей). Кускова - один из организаторов и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим (ВСЕРПОМГОЛ; июль 1921 год). В авг.усте 1921 года вместе с другими его руководителями арестована, в июне 1922 года вместе с Прокоповичем выслана за границу. Жила в Берлине (1922-1924 годы), Праге (1924-1939 годы), затем в Швейцарии. Сотрудничала в крупнейших эмигрантских периодических изданиях. Верила в неизбежную, по её мнению, эволюцию советской власти в сторону демократии. В 1922-1926 годах резко критиковала планы новых военных походов против Советской России. Широкий резонанс вызвали её высказывания по вопросу об ответственности народа за установление советского режима. После окончания Великой Отечественной войны Кускова пыталась при посредничестве В. А. Маклакова и других помогать русским эмигрантам, оказавшимся в американской и советской зонах оккупации.
Автор мемуаров (не опубликованы).
Сочинения:
Русский голод // Современные записки. 1924 год. Кн. 22; Открытки (Из тетради воспоминаний) // Там же. 1925 год
Кн. 25; Об утопиях, реальностях и загадках. Деревня при НЭПе // Там же. 1925 год Кн. 26
В поисках права и справедливости // Русские записки. 1938 год. № 8–9
Давно минувшее // Новый журнал. 1955 год. № 43; 1956 год. № 44, 45, 47; 1957 год. № 48–51; 1958 год. № 54
Ликвидация ВСЕРПОМГОЛа: Письма Е. Д. Кусковой к В. Н. Фигнер 1921-1922 годы // Русское прошлое. СПб., 1993 год. Кн. 4; А что внутри? // Публицистика русского зарубежья (1920-1945 годы). М., 1999 год