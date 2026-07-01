КУСКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА

КУСКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА - российская общественно-политическая деятельница, публицистка , мемуаристка.

Дво­рян­ка. В 1-м бра­ке за­му­жем за И. П. Юве­на­лие­вым (1885-1889 годы), во 2-м - за П. И. Кус­ко­вым (1894-1895 годы; брак фик­тив­ный), с 1895 года за­му­жем за С. Н. Про­ко­по­ви­чем . По окон­ча­нии Са­ра­тов­ской жен­ской гим­на­зии (1885 год) за­ни­ма­лась са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, яв­ля­лась ор­га­ни­за­то­ром и уча­ст­ни­цей на­род­нических круж­ков в Са­ра­то­ве. Вме­сте с пер­вым му­жем ор­га­ни­зо­ва­ла «до­маш­ний уни­вер­си­тет», где обу­ча­лись вы­пу­ск­ни­цы и гим­на­зи­ст­ки стар­ших клас­сов. Кускова окон­чи­ла фельд­шер­ские кур­сы при Московском вос­пи­тат. до­ме (1891 год), за­ни­ма­лась рас­про­стра­не­ни­ем не­ле­галь­ной литературы. Всту­пи­ла в са­ни­тар­ный от­ряд по борь­бе с хо­ле­рой в По­вол­жье, во вре­мя «хо­лер­но­го бун­та» ед­ва спас­лась от разъ­ярён­ной тол­пы (1891 год; ста­ла уде­лять осо­бое вни­ма­ние куль­тур­но-про­све­ти­тель­ной ра­бо­те сре­ди на­ро­да, счи­та­ла, что толь­ко по­сле это­го мож­но на­чи­нать его зна­ком­ст­во с по­ли­ти­кой). Ле­том 1894 года вы­сла­на в Ниж­ний Нов­го­род, где ве­ла про­па­ган­ду сре­ди ра­бо­чих. По­ли­тические взгля­ды Кусковой это­го пе­рио­да бы­ли близ­ки к марк­сиз­му . В январе 1896 года вер­ну­лась в Мо­ск­ву.

В конце 1890-х годов вме­сте с Про­ко­по­ви­чем пу­те­ше­ст­во­ва­ла по Западной Ев­ро­пе. В Же­не­ве ста­ла чле­ном груп­пы «Ос­во­бо­ж­де­ние тру­да». В Бер­ли­не по ре­ко­мен­да­ции Г. В. Пле­ха­но­ва вме­сте с Про­ко­по­ви­чем во­шла в ме­ст­ную груп­пу Сою­за русских со­ци­ал-де­мо­кра­тов (1897-1898 годы), од­на­ко вско­ре они оба вы­сту­пи­ли с кри­ти­кой про­грам­мы сою­за. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию Кускова из­ло­жи­ла свои взгля­ды в со­чи­не­нии, опуб­ли­ко­ван­ном в 1899 году по­ми­мо её во­ли В. И. Ле­ни­ным под названием «Credo» (по­сле этой пуб­ли­ка­ции сто­рон­ни­ки Ле­ни­на под­верг­ли Кускову и её еди­но­мыш­лен­ни­ков рез­кой кри­ти­ке, и она по­рва­ла с ни­ми от­но­ше­ния). Кускова счи­та­ла, что Рос­сия не го­то­ва к со­циа­лиз­му, так как ещё не пе­ре­жи­ла бур­жу­аз­ную де­мо­кра­тическую ре­во­лю­цию, под­чёр­ки­ва­ла не­об­хо­ди­мость со­вме­ст­ной борь­бы со­ци­ал-де­мо­кра­тов и ли­бе­ра­лов за «по­ли­тическое ос­во­бо­ж­де­ние», вы­сту­па­ла про­тив идеи дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, в под­держ­ку его эко­но­мической борь­бы, по­ла­гая, что российскому ра­бо­че­му клас­су по­ка не нуж­на са­мо­стоятельная по­ли­тическая пар­тия.

В начале 1900-х годов Кускова уча­ст­во­ва­ла в дос­тав­ке из-за гра­ни­цы и рас­про­стра­не­нии в Рос­сии журнала «Ос­во­бо­ж­де­ние», с 1904 года яв­ля­лась од­ним из ре­дак­то­ров газеты «На­ша жизнь» - ор­га­на Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния. Уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции Сою­за сою­зов (1905 год) и ру­ко­во­дстве им. За­оч­но из­бра­на в ЦК Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (октябрь 1905 года), од­на­ко из-за про­грамм­ных и так­тических раз­но­гла­сий от­ка­за­лась вой­ти в пар­тию. Из­да­тель, ре­дак­тор и по­сто­ян­ный со­труд­ник по­ли­тического еже­не­дель­ни­ка «Без за­гла­вия» (ян­варь - май 1906 годы), вы­сту­па­ла про­тив бой­ко­та 1-й и 2-й Государственных дум, за блок всех ле­вых сил. По­сле Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов вме­сте с Про­ко­по­ви­чем за­ни­ма­лась во­про­са­ми коо­пе­ра­ции. В 1912-1914 годах со­труд­ни­ча­ла в журнале «Со­вре­мен­ник».

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Кускова под­дер­жи­ва­ла Временное пра­ви­тель­ст­во. Член Пред­пар­ла­мен­та. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Кускова жи­ла в Мо­ск­ве, член Со­ве­та «по­ли­тического Крас­но­го кре­ста», при­ла­га­ла уси­лия для об­лег­че­ния судь­бы по­ли­тических за­клю­чён­ных. Со­дей­ст­во­ва­ла ус­та­нов­ле­нию кон­так­тов ме­ж­ду ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов Кускова вы­сту­па­ла про­тив дик­та­ту­ры как боль­ше­ви­ков, так и бе­лых, за­ни­ма­лась соз­да­ни­ем об­ществ. ор­га­ни­за­ций по ока­за­нию по­мо­щи де­тям (Ли­га спа­се­ния де­тей). Кускова - од­ин из ор­га­ни­зато­ров и ру­ко­во­ди­те­лей Все­российского комитета по­мо­щи го­ло­даю­щим (ВСЕРПОМГОЛ; июль 1921 год). В авг.усте 1921 года вме­сте с другими его ру­ко­во­ди­те­ля­ми аре­сто­ва­на, в ию­не 1922 года вме­сте с Про­ко­по­ви­чем вы­сла­на за гра­ни­цу. Жи­ла в Бер­лине (1922-1924 годы), Пра­ге (1924-1939 годы), за­тем в Швей­ца­рии. Со­труд­ни­ча­ла в круп­ней­ших эмиг­рант­ских пе­рио­дических из­да­ни­ях. Ве­ри­ла в не­из­беж­ную, по её мне­нию, эво­лю­цию советской вла­сти в сто­ро­ну де­мо­кра­тии. В 1922-1926 годах рез­ко кри­ти­ко­ва­ла пла­ны но­вых во­енных по­хо­дов про­тив Советской Рос­сии. Ши­ро­кий ре­зо­нанс вы­зва­ли её вы­ска­зы­ва­ния по во­про­су об от­вет­ст­вен­но­сти на­ро­да за ус­та­нов­ле­ние советского ре­жи­ма. Пос­ле окон­ча­ния Великой Отечественной вой­ны Кускова пы­та­лась при по­сред­ни­че­ст­ве В. А. Мак­ла­ко­ва и дру­гих по­мо­гать русским эмиг­ран­там, ока­зав­шим­ся в американской и советской зо­нах ок­ку­па­ции.

Ав­тор ме­муа­ров (не опуб­ли­ко­ва­ны).

Сочинения:

Рус­ский го­лод // Со­вре­мен­ные за­пис­ки. 1924 год. Кн. 22; От­крыт­ки (Из тет­ра­ди вос­по­ми­на­ний) // Там же. 1925 год

Кн. 25; Об уто­пи­ях, ре­аль­но­стях и за­гад­ках. Де­рев­ня при НЭПе // Там же. 1925 год Кн. 26

В по­ис­ках пра­ва и спра­вед­ли­во­сти // Рус­ские за­пис­ки. 1938 год. № 8–9

Дав­но ми­нув­шее // Но­вый жур­нал. 1955 год. № 43; 1956 год. № 44, 45, 47; 1957 год. № 48–51; 1958 год. № 54

Ли­к­ви­да­ция ВСЕРПОМГОЛа: Пись­ма Е. Д. Кус­ко­вой к В. Н. Фиг­нер 1921-1922 годы // Рус­ское про­шлое. СПб., 1993 год. Кн. 4; А что внут­ри? // Пуб­ли­ци­сти­ка рус­ско­го за­ру­бе­жья (1920-1945 годы). М., 1999 год