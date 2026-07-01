КУСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель, исследователь Аляски и Калифорнии, коммерции советник.

Из ме­щан . В 1787 году прие­хал в Ир­кутск. В 1790 году по­сту­пил на служ­бу в Северо-Восточную американскую ком­па­нию (с 1799 года Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ская ком­па­ния), бли­жай­ший по­мощ­ник А. А. Ба­ра­но­ва в ор­га­ни­за­ции российских по­се­ле­ний и ук­ре­п­ле­ний и в ис­сле­до­ва­нии Рус­ской Аме­ри­ки. Не­од­но­крат­но за­ме­щал Ба­ра­но­ва в ка­че­ст­ве главного пра­ви­те­ля Рус­ской Аме­ри­ки во вре­мя его дли­тель­ных от­лу­чек.

В 1804-1805 Кусков уча­ст­во­вал в штур­ме российского ук­ре­п­ле­ния на острове Сит­ха (ны­не остров Ба­ра­но­ва), за­хва­чен­но­го тлин­ки­та­ми, и строи­тель­ст­ве но­вой кре­по­сти на Сит­хе, на­зван­ной Но­во­ар­хан­гель­ском (ны­не Сит­ка, США). В 1808-1812 годах ру­ко­во­дил тре­мя (по другим дан­ным, че­тырь­мя) ис­сле­до­ва­тель­ско-про­мы­сло­вы­ми экс­пе­ди­ция­ми из Но­во­ар­хан­гель­ска к бе­ре­гам Северной Ка­ли­фор­нии (Но­во­го Аль­био­на в российских до­ку­мен­тах начала XIX века) - пер­вы­ми круп­ны­ми российскими экс­пе­ди­ция­ми вдоль западного по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки. Во вре­мя по­след­ней экс­пе­ди­ции ос­но­вал по­се­ле­ние-кре­пость Росс (1812 год; ны­не Форт-Росс, США), став­шее са­мым южным пунк­том Российско-Американской ком­па­нии на по­бе­ре­жье Аме­ри­ки, управ­лял им до 1821 года. Ор­га­ни­зо­вал там ого­род­ни­че­ст­во, са­до­вод­ст­во, ско­то­вод­ст­во и морской про­мыс­лы, на­ла­дил тор­гов­лю с испанскими вла­де­ния­ми в Ка­ли­фор­нии, под­дер­жи­вал мир­ные от­но­ше­ния с ин­дей­ца­ми. Под руководством Кускова в Рос­се по­строе­но 3 суд­на. С 1821 года в от­став­ке. Был же­нат на «при­род­ной аме­ри­кан­ке». С 1990 года в Тоть­ме дей­ст­ву­ет Дом-му­зей И. А. Кус­ко­ва.