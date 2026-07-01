КУСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель, исследователь Аляски и Калифорнии, коммерции советник.
Из мещан. В 1787 году приехал в Иркутск. В 1790 году поступил на службу в Северо-Восточную американскую компанию (с 1799 года Российско-Американская компания), ближайший помощник А. А. Баранова в организации российских поселений и укреплений и в исследовании Русской Америки. Неоднократно замещал Баранова в качестве главного правителя Русской Америки во время его длительных отлучек.
В 1804-1805 Кусков участвовал в штурме российского укрепления на острове Ситха (ныне остров Баранова), захваченного тлинкитами, и строительстве новой крепости на Ситхе, названной Новоархангельском (ныне Ситка, США). В 1808-1812 годах руководил тремя (по другим данным, четырьмя) исследовательско-промысловыми экспедициями из Новоархангельска к берегам Северной Калифорнии (Нового Альбиона в российских документах начала XIX века) - первыми крупными российскими экспедициями вдоль западного побережья Северной Америки. Во время последней экспедиции основал поселение-крепость Росс (1812 год; ныне Форт-Росс, США), ставшее самым южным пунктом Российско-Американской компании на побережье Америки, управлял им до 1821 года. Организовал там огородничество, садоводство, скотоводство и морской промыслы, наладил торговлю с испанскими владениями в Калифорнии, поддерживал мирные отношения с индейцами. Под руководством Кускова в Россе построено 3 судна. С 1821 года в отставке. Был женат на «природной американке». С 1990 года в Тотьме действует Дом-музей И. А. Кускова.