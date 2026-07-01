КУШНЕРЁВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
КУШНЕРЁВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский типограф, редактор-издатель, очеркист.
Дворянин. Воспитывался в Дворянском полку в Санкт-Петербурге (1841-1844 годы). В 1845-1860 годах служил в Смоленске, Москве, Твери и Красном Селе Санкт-Петербургской губернии. С 1860 года жил в Санкт-Петербурге, с 1868 года - в Москве. В 1850-1860-х годах публиковал очерки нравоописательного характера из жизни провинциального города и деревни, публицистические статьи (журналы «Век», «Гудок», «Искра», «Петербургский вестник», «Русский мир», «Современник», «Сын отечества»). Критика (М.Е. Салтыков-Щедрин и др.) отмечала «нравоучительность» и «назидательность» его произведений. Издатель-редактор «народного» журнала «Грамотей» (СПб., 1862-1868 годы; М., 1869-1876 годы), «Народной газеты» (СПб., 1863-1869 годы), «Всеобщей газеты» (М., 1869-1870 годы) и «Московской биржевой газеты» (1871-1872 годы). Редактор газеты «Ведомости московской городской полиции» и заведующий типографией московской полиции (1868 год).
В 1869 году основал собственную типографию в Москве (известна в литературе под названием «Кушнерёвка»), которая первоначально выпускала так называемую акцидентную продукцию - бланки, счета, этикетки, конторские книги и пр., с 1878 года принимала заказы на книги, с 1880 года - на иллюстрированные издания. В 1875 году преобразовал свою фирму в товарищество на вере, в 1888 году - в акционерное Товарищество печатного дела и торговли И.Н. Кушнерёв и Кo (Кушнерёв - председатель правления). Кушнерёв открыл отделения фирмы в Киеве (1882 год) и Санкт-Петербурге (1892-1893 годы), выступая там и как издатель. Продукция товарищества удостоена золотой медали на 1-й Всероссийской выставке печатного дела в Санкт-Петербурге (1895 год) и высшей награды на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896 год). В 1878-1894 годах Кушнерёв выпустил как издатель свыше 60 названий книг. Московская типография Кушнерёва в 1894 году выполнила 368 заказов на печатание книг, брошюр и периодических изданий общим тиражом свыше 1 миллиона экземпляров, с 1910-х годов она являлась одним из крупнейших российских полиграфических предприятий (1160 рабочих в 1914 году; в 1918 году национализирована, с 1922 года - «Красный пролетарий»). В начале 1890-х годов Кушнерёв на личные сбережения открыл общественную библиотеку в Клину.
Сочинения:
Русская слава. М., 1854;
Очерки и рассказы: В 2 ч. СПб., 1860;
Землякам (очерк о необходимости развития сельского хозяйства). М., 1892;
Соч.: В 3 т. 2-е изд. М., 1895.