КУШНЕРЁВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

КУШНЕРЁВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ - российский типограф, редактор-издатель, очеркист.

Дво­ря­нин . Вос­пи­ты­вал­ся в Дво­рян­ском пол­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1841-1844 годы). В 1845-1860 годах слу­жил в Смо­лен­ске, Мо­ск­ве, Тве­ри и Крас­ном Се­ле Санкт-Пе­тербургской губернии. С 1860 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 1868 года - в Мо­ск­ве. В 1850-1860-х годах пуб­ли­ко­вал очер­ки нра­во­опи­са­тель­но­го ха­рак­те­ра из жиз­ни про­винциального го­ро­да и де­рев­ни, пуб­ли­ци­стические ста­тьи (жур­на­лы «Век», «Гу­док», «Ис­кра», «Пе­тер­бург­ский вест­ник», «Рус­ский мир», «Со­вре­мен­ник», «Сын оте­че­ст­ва»). Кри­ти­ка (М.Е. Сал­ты­ков-Щед­рин и др.) от­ме­ча­ла «нра­во­учи­тель­ность» и «на­зи­да­тель­ность» его про­из­ве­де­ний. Из­да­тель-ре­дак­тор «на­род­но­го» журнала «Гра­мо­тей» (СПб., 1862-1868 годы; М., 1869-1876 годы), «На­род­ной га­зе­ты» (СПб., 1863-1869 годы), «Все­об­щей га­зе­ты» (М., 1869-1870 годы) и «Мо­с­ков­ской бир­же­вой га­зе­ты» (1871-1872 годы). Ре­дак­тор газеты «Ве­до­мо­сти мо­с­ков­ской го­род­ской по­ли­ции» и заведующий ти­по­гра­фи­ей московской по­ли­ции (1868 год).

В 1869 году ос­но­вал собственную ти­по­гра­фию в Мо­ск­ве (из­вест­на в литературе под названием «Куш­не­рёв­ка»), ко­то­рая пер­во­на­чаль­но вы­пус­ка­ла так называемую ак­ци­дент­ную про­дук­цию - блан­ки, сче­та, эти­кет­ки, кон­тор­ские кни­ги и пр., с 1878 года при­ни­ма­ла за­ка­зы на кни­ги, с 1880 года - на ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные из­да­ния. В 1875 году пре­об­ра­зо­вал свою фир­му в товарищество на ве­ре, в 1888 году - в ак­цио­нер­ное Товарищество пе­чат­но­го де­ла и тор­гов­ли И.Н. Куш­не­рёв и Кo (Кушнерёв - председатель прав­ле­ния). Кушнерёв от­крыл от­де­ле­ния фир­мы в Кие­ве (1882 год) и Санкт-Пе­тер­бур­ге (1892-1893 годы), вы­сту­пая там и как из­да­тель. Про­дук­ция товарищества удо­стое­на зо­ло­той ме­да­ли на 1-й Все­российской вы­став­ке пе­чат­но­го де­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1895 год) и выс­шей на­гра­ды на Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ке в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896 год). В 1878-1894 годах Кушнерёв вы­пус­тил как из­да­тель свыше 60 на­зва­ний книг. Московская ти­по­гра­фия Кушнерёва в 1894 году вы­пол­ни­ла 368 за­ка­зов на пе­ча­та­ние книг, бро­шюр и пе­рио­дических из­да­ний об­щим ти­ра­жом свыше 1 миллиона экземпляров, с 1910-х годов она яв­ля­лась од­ним из круп­ней­ших российских по­ли­гра­фических пред­при­ятий (1160 ра­бо­чих в 1914 году; в 1918 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на , с 1922 года - «Крас­ный про­ле­та­рий»). В начале 1890-х годов Кушнерёв на лич­ные сбе­ре­же­ния от­крыл об­щественную биб­лио­те­ку в Кли­ну.

Сочинения:

Рус­ская сла­ва. М., 1854;

Очер­ки и рас­ска­зы: В 2 ч. СПб., 1860;

Зем­ля­кам (очерк о не­об­хо­ди­мо­сти раз­ви­тия сель­ско­го хо­зяй­ства). М., 1892;

Соч.: В 3 т. 2-е изд. М., 1895.