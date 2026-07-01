КУШНАРЁВ ХРИСТОФОР СТЕПАНОВИЧ
КУШНАРЁВ ХРИСТОФОР СТЕПАНОВИЧ - российский музыковед, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1939 год) и Узбекской ССР (1943 год).
Племянник Х. М. Кара-Мурзы. Учился музыке в Тифлисе у В. Р. Вильшау (скрипка) и З. П. Палиашвили (музыкально-теоретические предметы). В 1916 году окончил биологическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета, в 1925 году - Ленинградскую консерваторию по классу композиции А. М. Житомирского (занимался также у В. П. Калафати). С 1925 года преподавал композицию и полифонию в Ленинградской консерватории (профессор с 1939 года). В 1944-1949 годах научный сотрудник и заведующий сектором истории и теории музыки АН Армянской ССР.
Изучал традиционную музыку Востока, европейские полифонические стили. В книге «Вопросы истории и теории армянской монодической музыки» (1958 год) Кушнарев исследовал процесс зарождения и развития армянской монодии, выявил её локальные разновидности. Автор произведений для органа, фпейты (сонаты, прелюдии, фуги), сонаты для виолончели соло, хоров, музыки к спектаклям.
Сочинения:
Армянская музыка от зарождения до XIX в. // Очерк истории армянской музыки. Ер., 1963 год (на арм. яз.)
О полифонии. М., 1971 год