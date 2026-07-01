КУШНАРЁВ ХРИСТОФОР СТЕПАНОВИЧ

КУШНАРЁВ ХРИСТОФОР СТЕПАНОВИЧ - российский му­зы­ко­вед , ком­по­зи­тор, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Армянской ССР (1939 год) и Узбекской ССР (1943 год).

Пле­мян­ник Х. М. Ка­ра-Мур­зы . Учил­ся му­зы­ке в Тиф­ли­се у В. Р. Виль­шау (скрип­ка) и З. П. Па­лиа­шви­ли (музыкально-тео­ре­тические пред­ме­ты). В 1916 году окон­чил био­ло­гическое от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­тета Пет­роградского университета, в 1925 году - Ле­нинградскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. М. Жи­то­мир­ско­го (за­ни­мал­ся так­же у В. П. Ка­ла­фати). С 1925 года пре­по­да­вал ком­по­зи­цию и по­ли­фо­нию в Ле­нинградской консерватории (профессор с 1939 года). В 1944-1949 годах на­учный со­труд­ник и заведующий сек­то­ром ис­то­рии и тео­рии му­зы­ки АН Армянской ССР.

Изу­чал тра­диционную му­зы­ку Вос­то­ка, ев­ропейские по­ли­фо­нические сти­ли. В книге «Во­про­сы ис­то­рии и тео­рии ар­мян­ской мо­но­ди­че­ской му­зы­ки» (1958 год) Кушнарев ис­сле­до­вал про­цесс за­ро­ж­де­ния и раз­ви­тия армянской мо­но­дии, вы­явил её ло­каль­ные раз­но­вид­но­сти. Ав­тор про­из­ве­де­ний для ор­га­на, фпейты (со­на­ты, пре­лю­дии, фу­ги), со­на­ты для вио­лон­че­ли со­ло, хо­ров, му­зы­ки к спек­так­лям.

Сочинения:

Ар­мян­ская му­зы­ка от за­ро­ж­де­ния до XIX в. // Очерк ис­то­рии ар­мян­ской му­зы­ки. Ер., 1963 год (на арм. яз.)

О по­ли­фо­нии. М., 1971 год