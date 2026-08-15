КУШХАБИЕВ Анзор Викторович

Доктор исторических наук, профессор.

С 1972 по 1982 год обучался в средней школе №2 г. Нальчика.

В 1982 поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности история.

В 1987 г. окончил КБГУ по специальности преподаватель истории и обществоведения. В 1987-1988 гг. – стажер-исследователь исторического факультета КБГУ.

В 1988-1992 гг. – аспирант, в 1995-1997 гг. – докторант Института Африки Российской Академии Наук (г. Москва). Доктор исторических наук с 1999 г.

В 1992-1999 гг. – старший научный сотрудник, в 2000-2003 гг. – ведущий научный сотрудник, в 2003-2009 гг. – заведующий отделом источниковедения Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований (г. Нальчик).

В 2001-2008 гг. - профессор кафедры истории и этнографии народов КБР КБГУ (по совместительству).

С 2010 г. - ведущий научный сотрудник Центра социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН (г. Нальчик).

Сфера научных интересов: история и современное положение зарубежной черкесской диаспоры; история Северного Кавказа в Средние века и Новое время; конфликты на Кавказе в новейший период.

Важнейший вклад в отечественную историческую науку: разработка методики по исследованию этнических диаспор; исследование проблем репатриации зарубежных черкесов и проблем, связанных с адаптацией репатриантов в республиках Северного Кавказа.

Под руководством А.В. Кушхабиева защищено 5 кандидатских диссертаций.

Автор более 70 научных исследований.

Сочинения:

Черкесы в Сирии. Нальчик: Эль-Фа, 1993. 170 С.;

Черкесская диаспора в арабских странах (XIX-XX вв.). Нальчик: ИИФЭ КБНЦ РАН, 1997. 227С.;

Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. Нальчик: Эль-Фа, 2007. 320 С.;

Зарубежная черкесская диаспора: история и современность. Учебное пособие. Нальчик: КБГУ, 2007. 94 С.;

Кабардинские добровольцы в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых. 2008. 112 С.;

История адыгов в документах Османского государственного архива / Составитель - А.В. Кушхабиев. Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН, 2009. 404 С.;

Проблемы репатриации зарубежных черкесов: история, политика, социальная практика. Нальчик: Издательство КБНЦ РАН, 2013. 224 С.

Автор статьи: Ф.С. Эфендиев ​