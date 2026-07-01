КУШАЙРИ АЛЬ-КУШАЙРИ АБУ-ЛЬ-КАСИМ АБД АЛЬ-КАРИМ ИБН ХАВАЗАН

КУШАЙРИ АЛЬ-КУШАЙРИ АБУ-ЛЬ-КАСИМ АБД АЛЬ-КАРИМ ИБН ХАВАЗАН - мусульманский богослов, мистик.

Ро­дил­ся в се­мье ара­бов-зем­ле­вла­дель­цев; изу­чал военное искусство и арабскую литературу. По­зна­ко­мив­шись в Ни­ша­пу­ре с шей­хом Абу Али ад-Дак­ка­ком (умер в 1015 году), об­ра­тил­ся к су­физ­му , стал уче­ни­ком и вско­ре зя­тем шей­ха. Изу­чал му­сульманское пра­во и бо­го­сло­вие в мед­ре­се различных по­сле­до­ва­те­лей аша­риз­ма в Хо­раса­не: Абу Ба­кра ат-Ту­си (умер в 1029 году), Ибн Фу­ра­ка (умер в 1015), Абу Ис­ха­ка аль-Ис­фа­раи­ни (умер в 1027 году). По­сле смер­ти ад-Дак­ка­ка Кушайри воз­гла­вил его мед­ре­се и су­фий­ское со­б­ра­ние, где пре­по­да­вал пре­да­ние (ха­ди­сы).

За свои взгля­ды под­верг­ся го­не­ни­ям вла­стей и был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Ни­ша­пур, пе­ре­се­лив­шись со свои­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми в Ба­гдад. По­сле то­го как в 1063 году ве­зир Ни­зам аль-Мульк пре­кра­тил пре­сле­до­ва­ния аша­ри­тов, Кушайри вер­нул­ся в Ни­ша­пур.

Из не­сколь­ких де­сят­ков при­пи­сы­вае­мых ему со­чи­не­ний в раз­ных об­лас­тях ис­лам­ско­го зна­ния (эк­зе­ге­ти­ка, ха­ди­сы, тео­рия и прак­ти­ка су­физ­ма) наи­бо­лее из­вес­тен эн­цик­ло­пе­дический трак­тат «ар-Ри­са­ла фи ильм ат-та­сав­вуф» («По­сла­ние об уче­нии су­физ­ма»). Он со­дер­жит био­гра­фии зна­ме­нитых су­фи­ев, их бо­го­слов­ские взгля­ды и тол­ко­ва­ние су­фий­ской тер­ми­но­ло­гии. В сво­их со­чи­не­ни­ях Кушайри стре­мил­ся до­казать со­вмес­ти­мость су­физ­ма с уче­ни­ем и прак­ти­ка­ми сун­нит­ско­го ис­ла­ма, вы­сту­пая в этом от­но­ше­нии идей­ным пред­ше­ст­вен­ни­ком аль-Га­за­ли.