КУШАЙРИ АЛЬ-КУШАЙРИ АБУ-ЛЬ-КАСИМ АБД АЛЬ-КАРИМ ИБН ХАВАЗАН
КУШАЙРИ АЛЬ-КУШАЙРИ АБУ-ЛЬ-КАСИМ АБД АЛЬ-КАРИМ ИБН ХАВАЗАН - мусульманский богослов, мистик.
Родился в семье арабов-землевладельцев; изучал военное искусство и арабскую литературу. Познакомившись в Нишапуре с шейхом Абу Али ад-Даккаком (умер в 1015 году), обратился к суфизму, стал учеником и вскоре зятем шейха. Изучал мусульманское право и богословие в медресе различных последователей ашаризма в Хорасане: Абу Бакра ат-Туси (умер в 1029 году), Ибн Фурака (умер в 1015), Абу Исхака аль-Исфараини (умер в 1027 году). После смерти ад-Даккака Кушайри возглавил его медресе и суфийское собрание, где преподавал предание (хадисы).
За свои взгляды подвергся гонениям властей и был вынужден покинуть Нишапур, переселившись со своими последователями в Багдад. После того как в 1063 году везир Низам аль-Мульк прекратил преследования ашаритов, Кушайри вернулся в Нишапур.
Из нескольких десятков приписываемых ему сочинений в разных областях исламского знания (экзегетика, хадисы, теория и практика суфизма) наиболее известен энциклопедический трактат «ар-Рисала фи ильм ат-тасаввуф» («Послание об учении суфизма»). Он содержит биографии знаменитых суфиев, их богословские взгляды и толкование суфийской терминологии. В своих сочинениях Кушайри стремился доказать совместимость суфизма с учением и практиками суннитского ислама, выступая в этом отношении идейным предшественником аль-Газали.