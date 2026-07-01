КУШАНСКОЕ ЦАРСТВО
Древнее государство в Центральной Азии.
Возникло в сер. 1 в. на месте Греко-Бактрийского царства, после того как племенные княжества разгромивших его юэчжей объединились под властью главы кн-ва Гюйшуань (Гуйшуань, Кушан) Куджулы (Кудзулы) Кадфиза. Ядром К. ц. была Бактрия, столицей – г. Бактры. В 47 Кадфиз отразил наступление Парфии и захватил обл. Гандхара, затем присоединил часть сев.-зап. Индии (кушанские монеты найдены в Шахриназе, Душанбе, Кабадионе, Хороге). Продолжая завоевательную политику отца, Вима Кадфиз во 2-й пол. 1 в. покорил Сев. Индию (до Кашмира). В период его правления началось сооружение ирригац. каналов в Хорезме, Зеравшанской и Вахшской долинах. Была также проведена денежная реформа: введена в обращение золотая монета, близкая по весу (8 г) рим. монете имп. Августа. Расцвет К. ц. пришёлся на правление Канишки. В этот период к К. ц. присоединены Пенджаб, Кашмир, Синд и Уттар-Прадеш; столица царства перенесена в г. Пурушапура (ныне Пешавар). В 90 кушанская армия потерпела поражение от кит. войск под команд. Бань Чао, но уже в нач. 2 в. К. ц. остановило наступление китайцев и предположительно присоединило к своим владениям Вост. Туркестан. При Канишке начался процесс индианизации кушан. Сам Канишка известен в инд. историч. традиции как покровитель буддизма. С сер. 3 в., в период правления Васудевы, в К. ц. началось ослабление позиций центр. власти. В 4 в. часть вост. территорий К. ц. была захвачена Гуптами. Тогда же войска иран. правителя из династии Сасанидов Шапура II (309–379) нанесли поражение К. ц., в результате которого оно потеряло земли по р. Яксарт (Сырдарья), а также Маргиану и части Бактрии (до Термеза). В нач. 5 в. К. ц. разгромлено эфталитами.
Как и в Греко-Бактрийском царстве, основа хозяйства К. ц. – поливное земледелие, в т. ч. выращивание риса и хлопка. В Ферганской долине интенсивно развивалось отгонное скотоводство. Высоким уровнем развития отличалось ремесло (произ-во гончарных изделий, хлопчатобумажных тканей, стекла, оружия). Находки кушанских монет (распространены вплоть до Ориссы) свидетельствуют о широких экономич. связях К. ц. Оно вело торговлю с Китаем (по Великому шёлковому пути), Парфией и Римом (К. ц. и Рим обменивались посольствами). Из Китая в К. ц. поступали шёлк и кожи, в Рим – пряности, благовония, драгоценные камни, слоновая кость, сахар. Ввозилась золотая и серебряная рим. монета (рим. золото использовалось для чеканки собств. монеты).
Офиц. языком К. ц. был бактрийский, в котором в качестве графич. основы использовался греч. алфавит, а также инд. письмо кхарошти.
Бóльшая часть населения К. ц. исповедовала зороастризм и буддизм школы вайбхашика. На монетах времени правления Канишки встречаются изображения из индуистской, буддийской, греч., зороастрийской и шумеро-эламской мифологий. Во 2–3 вв. на территорию К. ц. проникло христианство.
Искусство К. ц. представлено бактрийской, паропамисадской, гандхарской и матхурской школами. Характерной чертой жилой, дворцовой (Халчаян, Баграм) и культовой (Сурхкоталь, Матхура, Таксила, Хадда, Буткара) архитектуры К. ц. является наличие центр. зала и колонного айвана, открытого на фасад. Замки и дворцы правителей возводились на высоких платформах, украшались скульптурой и росписями, окружались стенами и укреплениями. При строительстве защитных сооружений использовались пахсовые блоки, сырцовый кирпич квадратной формы, камень-плитняк. Была выработана местная ордерная система на основе эллинистической и староиндийской традиций. В живописи и скульптуре (глиняной, гипсовой, каменной) преобладали мифологич. сюжеты (Буткара, Шотарак), а также тема прославления царей (Халчаян, Дальверзин-Тепе, Матхура); сложилась иконография Будды и бодхисаттв. В стиле скульптуры и живописи К. ц. реалистич. начало постепенно уступило место иератическому. Развитие получили разл. виды декоративного иск-ва: худож. изделия из металла, стекла, драгоценных камней, терракотовые статуэтки.
Найденный в городище Айртам т. н. айртамский фриз (2 в.; тематически связан с паринирваной Будды Шакьямуни) – крупнейший памятник муз. культуры К. ц. В его верхней части изображены 5 небесных музыкантш с инструментами: 2-сторонним барабаном (близок гандхарским инструментам), лютней своеобразной формы (гитарообразная с 4 С-образными резонаторными отверстиями в деке), вертикальной угловой арфой (месопотамского происхождения), а также тарелками и парным аэрофоном (напоминают др.-греч. кимвалы и авлос).
Авторы статьи: Н. Е. Бекмаханова;Е. М. Фраёнова (музыкальная культура).