КУШАНСКОЕ ЦАРСТВО

Древ­нее го­су­дар­ст­во в Центральной Азии.

Воз­ник­ло в сер. 1 в. на мес­те Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва , по­сле то­го как пле­мен­ные кня­же­ст­ва раз­гро­мив­ших его юэч­жей объ­е­ди­ни­лись под вла­стью гла­вы кн-ва Гюй­шуань (Гуй­шуань, Ку­шан) Куд­жу­лы (Куд­зу­лы) Кад­фи­за. Ядром К. ц. бы­ла Бак­трия, сто­ли­цей – г. Бак­тры. В 47 Кад­физ от­ра­зил на­сту­п­ле­ние Пар­фии и за­хва­тил обл. Ганд­ха­ра, за­тем при­сое­ди­нил часть сев.-зап. Ин­дии (ку­шан­ские мо­не­ты най­де­ны в Шах­ри­на­зе, Ду­шан­бе, Ка­ба­дио­не, Хо­ро­ге). Про­дол­жая за­вое­ва­тель­ную по­ли­ти­ку от­ца, Ви­ма Кад­физ во 2-й пол. 1 в. по­ко­рил Сев. Ин­дию (до Каш­ми­ра). В пе­ри­од его прав­ле­ния на­ча­лось со­ору­же­ние ир­ри­гац. ка­на­лов в Хо­рез­ме, Зе­рав­шан­ской и Вахш­ской до­ли­нах. Бы­ла так­же про­ве­де­на де­неж­ная ре­фор­ма: вве­де­на в об­ра­ще­ние зо­ло­тая мо­не­та, близ­кая по ве­су (8 г) рим. мо­не­те имп. Ав­гу­ста. Рас­цвет К. ц. при­шёл­ся на прав­ле­ние Ка­ниш­ки. В этот пе­ри­од к К. ц. при­сое­ди­не­ны Пенд­жаб, Каш­мир, Синд и Ут­тар-Пра­деш; сто­ли­ца цар­ст­ва пе­ре­не­се­на в г. Пу­ру­ша­пу­ра (ны­не Пе­ша­вар). В 90 ку­шан­ская ар­мия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от кит. войск под ко­манд. Бань Чао, но уже в нач. 2 в. К. ц. ос­та­но­ви­ло на­сту­п­ле­ние ки­тай­цев и пред­по­ло­жи­тель­но при­сое­ди­ни­ло к сво­им вла­де­ни­ям Вост. Тур­ке­стан. При Ка­ниш­ке на­чал­ся про­цесс ин­диа­низа­ции ку­шан. Сам Ка­ниш­ка из­вес­тен в инд. ис­то­рич. тра­ди­ции как по­кро­ви­тель буд­диз­ма. С сер. 3 в., в пе­ри­од прав­ле­ния Ва­су­де­вы, в К. ц. на­ча­лось ос­лаб­ле­ние по­зи­ций центр. вла­сти. В 4 в. часть вост. тер­ри­то­рий К. ц. бы­ла за­хва­че­на Гуп­та­ми. То­гда же вой­ска иран. пра­ви­те­ля из ди­на­стии Са­са­ни­дов Ша­пу­ра II (309–379) на­нес­ли по­ра­же­ние К. ц., в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го оно по­те­ря­ло зем­ли по р. Як­сарт (Сыр­да­рья), а так­же Мар­гиа­ну и час­ти Бак­трии (до Тер­ме­за). В нач. 5 в. К. ц. раз­гром­ле­но эф­та­ли­та­ми.

Как и в Гре­ко-Бак­трий­ском цар­ст­ве, ос­но­ва хо­зяй­ст­ва К. ц. – по­лив­ное зем­ле­де­лие, в т. ч. вы­ра­щи­ва­ние ри­са и хлоп­ка. В Фер­ган­ской до­ли­не ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лось от­гон­ное ско­то­вод­ст­во. Вы­со­ким уров­нем раз­ви­тия от­ли­ча­лось ре­мес­ло (про­из-во гон­чар­ных из­де­лий, хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, стек­ла, ору­жия). На­ход­ки ку­шан­ских мо­нет (рас­про­стра­не­ны вплоть до Орис­сы) сви­де­тель­ст­ву­ют о ши­ро­ких эко­но­мич. свя­зях К. ц. Оно ве­ло тор­гов­лю с Ки­та­ем (по Ве­ли­ко­му шёл­ко­во­му пу­ти), Пар­фи­ей и Ри­мом (К. ц. и Рим об­ме­ни­ва­лись по­соль­ст­ва­ми). Из Ки­тая в К. ц. по­сту­па­ли шёлк и ко­жи, в Рим – пря­но­сти, бла­го­во­ния, дра­го­цен­ные кам­ни, сло­но­вая кость, са­хар. Вво­зи­лась зо­ло­тая и се­реб­ря­ная рим. мо­не­та (рим. зо­ло­то ис­поль­зо­ва­лось для че­кан­ки собств. мо­не­ты).

Офиц. язы­ком К. ц. был бак­трий­ский, в ко­то­ром в ка­че­ст­ве гра­фич. ос­но­вы ис­поль­зо­вал­ся греч. ал­фа­вит, а так­же инд. пись­мо кха­рош­ти.

Бóльшая часть на­се­ле­ния К. ц. ис­по­ве­до­ва­ла зо­роа­ст­ризм и буд­дизм шко­лы вайб­ха­ши­ка. На мо­не­тах вре­ме­ни прав­ле­ния Ка­ниш­ки встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния из ин­дуи­ст­ской, буд­дий­ской, греч., зо­роа­ст­рий­ской и шу­ме­ро-элам­ской ми­фо­ло­гий. Во 2–3 вв. на тер­ри­то­рию К. ц. про­ник­ло хри­сти­ан­ст­во .

Ис­кус­ст­во К. ц. пред­став­ле­но бак­трий­ской, па­ро­па­ми­сад­ской, ганд­хар­ской и мат­хур­ской шко­ла­ми. Ха­рак­тер­ной чер­той жи­лой, двор­цо­вой (Хал­ча­ян, Баг­рам) и куль­то­вой (Сур­хко­таль, Мат­ху­ра, Так­си­ла, Хад­да, Бут­ка­ра) ар­хи­тек­ту­ры К. ц. яв­ля­ет­ся на­ли­чие центр. за­ла и ко­лон­но­го ай­ва­на, от­кры­то­го на фа­сад. Зам­ки и двор­цы пра­ви­те­лей воз­во­ди­лись на вы­со­ких плат­фор­мах, ук­ра­ша­лись скульп­ту­рой и рос­пи­ся­ми, ок­ру­жа­лись сте­на­ми и ук­ре­п­ле­ния­ми. При строи­тель­ст­ве за­щит­ных со­ору­же­ний ис­поль­зо­ва­лись пах­со­вые бло­ки, сыр­цо­вый кир­пич квад­рат­ной фор­мы, ка­мень-плит­няк. Бы­ла вы­ра­бо­та­на ме­ст­ная ор­дер­ная сис­те­ма на ос­но­ве эл­ли­ни­сти­че­ской и ста­ро­ин­дий­ской тра­ди­ций. В жи­во­пи­си и скульп­ту­ре (гли­ня­ной, гип­со­вой, ка­мен­ной) пре­об­ла­да­ли ми­фо­ло­гич. сю­же­ты (Бут­ка­ра, Шо­та­рак), а так­же те­ма про­слав­ле­ния ца­рей (Хал­ча­ян, Даль­вер­зин-Те­пе, Мат­ху­ра); сло­жи­лась ико­но­гра­фия Буд­ды и бод­хи­саттв. В сти­ле скульп­ту­ры и жи­во­пи­си К. ц. реа­ли­стич. на­ча­ло по­сте­пен­но ус­ту­пи­ло ме­сто ие­ра­ти­че­ско­му. Раз­ви­тие по­лу­чи­ли разл. ви­ды де­ко­ра­тив­но­го иск-ва: ху­дож. из­де­лия из ме­тал­ла, стек­ла, дра­го­цен­ных кам­ней, тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки.

Най­ден­ный в го­ро­ди­ще Айр­там т. н. айр­там­ский фриз (2 в.; те­ма­ти­че­ски свя­зан с па­ри­нир­ва­ной Буд­ды Шакь­я­му­ни) – круп­ней­ший па­мят­ник муз. куль­ту­ры К. ц. В его верх­ней час­ти изо­бра­же­ны 5 не­бес­ных му­зы­кантш с ин­ст­ру­мен­та­ми: 2-сто­рон­ним ба­ра­ба­ном (бли­зок ганд­хар­ским ин­ст­ру­мен­там), лют­ней свое­об­раз­ной фор­мы (ги­та­ро­об­раз­ная с 4 С-об­раз­ны­ми ре­зо­на­тор­ны­ми от­вер­стия­ми в де­ке), вер­ти­каль­ной уг­ло­вой ар­фой (ме­со­по­там­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния), а так­же та­рел­ка­ми и пар­ным аэ­ро­фо­ном (на­по­ми­на­ют др.-греч. ким­ва­лы и ав­лос).

Авторы статьи: Н. Е. Бек­ма­ха­но­ва;Е. М. Фраё­но­ва (му­зы­каль­ная куль­ту­ра).

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