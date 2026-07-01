КУСЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУСЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский и американский дирижёр, контрабасист, композитор.
Его отец, А. Кусевицкий, - музыкант армейского духового оркестра, мать, А. Воробейчик, - пианистка. В 1894 году окончил Музыкальнодраматическое училище Московского филармонического общества (класс контрабаса Й. Рамбаусека). В 1894-1905 годы играл в оркестре московского Большого театра. С 1896 года выступал в концертах как солист, в 1903 году впервые за рубежом. В 1905 году женился на Н. К. Ушковой (1881-1942 годы), дочери чаеторговца и мецената К. К. Ушкова.
Дирижированию учился самостоятельно, подражая А. Никишу, Р. Штраусу, Ф. Вейнгартнеру. Дебютировал как дирижёр в 1908 году с Берлинским филармоническим оркестром (программа включала Концерт № 2 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова, солировал автор). В 1908 году организовал собств. оркестр (существовал до 1918 года), с которым выступал в качестве дирижёра во многих российских городах (в 1912 и 1914 годах путешествовал с ним на пароходе по Волге). В 1909 году Кусевицкий с женой основали Российское музыкальное издательство, которым были впервые опубликованы балеты «Петрушка» и «Весна священная» И. Ф. Стравинского, мн. сочинения А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера, С. С. Прокофьева. В 1917-1920 годах главный дирижёр Государственного симфонического (бывшего Придворного) оркестра в Петрограде.
С 1920 года жил за рубежом, продолжая издательскую и концертную деятельность, пропагандировал музыку русских композиторов. В 1921 году в Париже вновь организовал оркестр, с которым ежегодно (до 1928 года) устраивал циклы «Симфонических концертов Кусевицкого» (в 1922 году впервые исполнил заказанное им М. Равелю оркестровое переложение «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского). Выступал как оперный дирижёр в Париже, Барселоне (с операми Мусоргского), в 1928 году впервые исполнил в концерте фрагменты оперы «Огненный ангел» С. С. Прокофьева (Париж). В 1923 году переехал в США (получил гражданство в 1941 году), в 1924-1949 годах возглавлял Бостонский симфонический оркестр (по заказу Кусевицкого для этого оркестра И. Ф. Стравинский написал «Симфонию псалмов», 1930 год). С 1936 года Кусевицкий с Бостонским оркестром регулярно участвовал в Танглвудском летнем музыкальном фестивале (штат Массачусетс, США). Там же он стал одним из основателей Беркширского музыкального центра (1940 год), его директором, вёл класс дирижирования (среди учеников - Л. Бернстайн), руководил студенческим оркестром. Активно гастролировал в Европе. В 1942 года основал Фонд имени Наталии Кусевицкой для помощи композиторам (в годы 2-й мировой войны денежную помощь получили Б. Барток, Б. Бриттен). В 1946 году возглавил созданное по его инициативе Американо-советское музыкальное общество. В последний раз дирижировал в 1951 году в Сан-Франциско (в программе - 4-я симфония П. И. Чайковского и 5-я симфония Прокофьева).
Автор Концерта для контрабаса с оркестром (1902 год) и других сочинений. Сохранились множественные аудиозаписи (полное собрание его записей издано фирмой HMV).