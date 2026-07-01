КУСЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУСЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский и американский дирижёр, контрабасист, композитор .

Его отец, А. Ку­се­виц­кий, - му­зы­кант ар­мей­ско­го ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра, мать, А. Во­ро­бей­чик, - пиа­ни­ст­ка. В 1894 году окон­чил Музыкальнодра­ма­тическое учи­ли­ще Московского фи­лар­мо­нического общест­ва (класс кон­тра­ба­са Й. Рам­бау­се­ка). В 1894-1905 годы иг­рал в ор­ке­ст­ре московского Боль­шо­го те­ат­ра. С 1896 года вы­сту­пал в кон­цер­тах как со­лист, в 1903 году впер­вые за ру­бе­жом. В 1905 году же­нил­ся на Н. К. Уш­ко­вой (1881-1942 годы), до­че­ри чае­тор­гов­ца и ме­це­на­та К. К. Уш­ко­ва.

Ди­ри­жи­ро­ва­нию учил­ся са­мо­стоя­тель­но, под­ра­жая А. Ни­ки­шу, Р. Штрау­су, Ф. Вейн­гарт­не­ру. Де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в 1908 году с Бер­лин­ским фи­лар­мо­ническим ор­кест­ром (про­грам­ма вклю­ча­ла Кон­церт № 2 для фортепиано с ор­ке­ст­ром С. В. Рах­ма­нино­ва , со­ли­ро­вал ав­тор). В 1908 году ор­га­ни­зо­вал собств. ор­кестр (су­ще­ст­во­вал до 1918 года), с ко­то­рым вы­сту­пал в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра во мно­гих российских го­ро­дах (в 1912 и 1914 годах пу­те­ше­ст­во­вал с ним на па­ро­хо­де по Вол­ге). В 1909 году Кусевицкий с же­ной ос­но­ва­ли Рос­сий­ское му­зы­каль­ное из­да­тель­ст­во, ко­то­рым бы­ли впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны ба­ле­ты «Пет­руш­ка» и «Вес­на свя­щен­ная» И. Ф. Стра­вин­ско­го, мн. со­чи­не­ния А. Н. Скря­би­на, Н. К. Мет­не­ра, С. С. Про­кофь­е­ва . В 1917-1920 годах главный ди­ри­жёр Государственного сим­фо­нического (бывшего При­двор­но­го) ор­ке­ст­ра в Пет­ро­гра­де.

С 1920 года жил за ру­бе­жом, про­дол­жая из­да­тель­скую и кон­церт­ную дея­тель­ность, про­па­ган­ди­ро­вал му­зы­ку русских ком­по­зи­то­ров. В 1921 году в Па­ри­же вновь ор­га­ни­зо­вал ор­кестр, с ко­то­рым еже­год­но (до 1928 года) уст­раи­вал цик­лы «Сим­фо­ни­че­ских кон­цер­тов Ку­се­виц­ко­го» (в 1922 году впер­вые ис­пол­нил за­ка­зан­ное им М. Ра­ве­лю ор­ке­ст­ро­вое пе­ре­ло­же­ние «Кар­ти­нок с вы­став­ки» М. П. Му­сорг­ско­го ). Вы­сту­пал как опер­ный ди­ри­жёр в Па­ри­же, Бар­се­ло­не (с опе­ра­ми Му­сорг­ско­го), в 1928 году впер­вые ис­пол­нил в кон­цер­те фраг­мен­ты опе­ры «Ог­нен­ный ан­гел» С. С. Про­ко­фь­е­ва (Па­риж). В 1923 году пе­ре­ехал в США (по­лу­чил гра­ж­дан­ст­во в 1941 году), в 1924-1949 годах воз­глав­лял Бос­тон­ский сим­фо­нический ор­кестр (по за­ка­зу Кусевицкого для это­го ор­ке­ст­ра И. Ф. Стра­вин­ский на­пи­сал «Сим­фо­нию псал­мов», 1930 год). С 1936 года Кусевицкий с Бос­тон­ским ор­ке­ст­ром ре­гу­ляр­но уча­ст­во­вал в Тангл­вуд­ском лет­нем музыкальном фес­ти­ва­ле (штат Мас­са­чу­сетс, США). Там же он стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Берк­шир­ско­го музыкального цен­тра (1940 год), его ди­рек­то­ром, вёл класс ди­ри­жи­ро­ва­ния (сре­ди уче­ни­ков - Л. Берн­стайн), ру­ко­во­дил сту­денческим ор­ке­ст­ром. Ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе. В 1942 года ос­но­вал Фонд имени На­та­лии Ку­се­виц­кой для по­мо­щи ком­по­зи­то­рам (в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны де­неж­ную по­мощь по­лу­чи­ли Б. Бар­ток, Б. Брит­тен). В 1946 году воз­гла­вил соз­дан­ное по его ини­циа­ти­ве Аме­ри­ка­но-со­вет­ское музыкальное общество. В по­след­ний раз ди­ри­жи­ро­вал в 1951 году в Сан-Фран­ци­ско (в про­грам­ме - 4-я сим­фо­ния П. И. Чай­ков­ско­го и 5-я сим­фо­ния Про­кофь­е­ва).

Ав­тор Кон­цер­та для кон­тра­ба­са с ор­ке­ст­ром (1902 год) и других со­чи­не­ний. Со­хра­ни­лись множественные ау­дио­за­пи­си (пол­ное со­б­ра­ние его за­пи­сей из­да­но фир­мой HMV).