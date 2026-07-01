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КУСАЙР-АМРА
КУСАЙР-АМРА - замок Омейядов в Иордании, в 85 километрах к востоку от Аммана.
Памятник раннесредневековой арабской архитектуры и живописи Ближнего Востока. Cохранился приёмный зал базиликального типа (перекрыт цилиндрическими сводами; в апсиде - изображения правителей, придворных, сцен охоты на онагров, труда, танцев). Примыкающие к залу бани имеют план, схожий с древнеримскими термами; на их стенах изображены сцены купания, знаки зодиака, животные и птицы. Манера исполнения фресок демонстрирует влияние традиций эллинистической Сирии. Кусайр-Амра включён в список Всемирного наследия.
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