КУСАЙР-АМРА

КУСАЙР-АМРА - замок Омейядов в Иордании, в 85 километрах к востоку от Аммана.

Па­мят­ник ран­не­сред­не­ве­ко­вой арабской ар­хи­тек­ту­ры и жи­во­пи­си Ближ­не­го Вос­то­ка. Cохранился при­ём­ный зал ба­зи­ли­каль­но­го ти­па (пе­ре­крыт ци­лин­д­рическими сво­да­ми; в ап­си­де - изо­бра­же­ния пра­ви­те­лей, при­двор­ных, сцен охо­ты на онаг­ров, тру­да, тан­цев). При­мы­каю­щие к за­лу ба­ни име­ют план, схо­жий с древнеримскими тер­ма­ми; на их сте­нах изо­бра­же­ны сце­ны ку­па­ния, зна­ки зо­диа­ка, жи­вот­ные и пти­цы. Ма­не­ра ис­пол­не­ния фре­сок де­мон­ст­ри­ру­ет влия­ние тра­ди­ций эл­ли­ни­стической Си­рии. Кусайр-Амра вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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