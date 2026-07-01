КУРЗЕМЕ
КУРЗЕМЕ - историческая область в Латвии; один из регионов Латвийской Республики.
Получила назв. от балтского племени куршей, которые населяли зап. часть Курземе. На территории Курземе жили ливы (по Рижскому заливу), земгалы (в средней части) и литовцы (на юге). В источниках в. упоминаются 5 земель, из которых состояла Курземе, к XII - началу XIII веков их число увеличилось до 9. В VII-XI веках территория Курземе была объектом нападений викингов (шведов и данов), которые в VII-VIII веках несколько раз подчиняли своей власти Курземе и основали крепость и торгово-ремесленный пункт Зебург (близ современного города Гробиня, Латвия), ставший центром торговли и сбора дани. В IX-XII веках викинги безуспешно боролись за сохранение власти над Курземе.
Во 2-й половине XII века в Курземе по Западной Двине (Даугаве) стали продвигаться нижненемецкие купцы и миссионеры, с которыми местное население первоначально поддерживало хорошие отношения. В 1220-е году началось завоевание Курземе меченосцев орденом. В 1230-1231 годах жители Курземе, стремясь получить продовольственную помощь во время голода, заключили договоры с папским вице-легатом Балдуином Альнским, который временно исполнял обязанности епископа Рижского. Согласно этим договорам, население Курземе признавало власть папы Римского, предусматривалось крещение куршей и их участие в борьбе с язычниками. В 1231 году территория Курземе была поделена между Рижским епископством, орденом меченосцев и Ригой. В ответ на отход куршей от условий договоров орден меченосцев продолжил завоевание Курземе. В 1233-1234 годах Курземе стала объектом вооруженного конфликта между сторонниками папы Римского (во главе с папским легатом Балдуином, вернувшимся из Рима) и орденом меченосцев. В 1234 году основано Курляндское епископство (окончательно подчинено Тевтонскому ордену в 1290 году, позднее в составе Ливонской конфедерации, существовало до 1583 года). В результате поражения ордена меченосцев в битве при Сауле 22 сентября 1236 года население западной и южной Курземе вновь перестало признавать его власть. Подчинение Курземе было продолжено Ливонским орденом, рыцарями которого около 1242 года основан замок Езусбург (позднее Гольдинген; ныне город Кулдига, Латвия), ставший опорным пунктом для продвижения ордена в южную Курземе. В 1245-1253 годах состоялся новый раздел Курземе, 2/3 территории получил Ливонский орден, 1/3 - Курляндское епископство. В результате поражения соединённых сил Ливонского и Тевтонского орденов в битве у озера Дурбе 13 июля 1260 года южная часть Курземе вновь перестала признавать власть Ливонского ордена. Территория Курземе была окончательно подчинена Ливонским орденом в 1267 году.
После начала Ливонской войны 1558-1583 годов и распада Ливонского ордена Курземе вошла в Курляндское герцогство. В 1795 году Курляндское герцогство вошло в состав Российской империи, на его территории образована Курляндская губерния, в 1918-1840 годах - в составе Латвийской Республики, в 1940-1991 годах - Латвийской ССР. В ходе Великой Отечественной войны оккупирована германскими войсками. В ходе Прибалтийской операции 1944 года на территории Курземе Красной Армией была блокирована группа армий «Север» (с января 1945 года - «Курляндия»), которая капитулировала 9 мая 1945 года. С 1991 года Курземе - в составе Латвийской Республики.