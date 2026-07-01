КУРЗЕМЕ

КУРЗЕМЕ - историческая область в Латвии; один из регионов Латвийской Республики .

По­лу­чи­ла назв. от балт­ско­го пле­ме­ни кур­шей, ко­то­рые на­се­ля­ли зап. часть Курземе. На тер­ри­то­рии Курземе жи­ли ли­вы (по Риж­ско­му заливу), зем­га­лы (в средней час­ти) и ли­тов­цы (на юге). В ис­точ­ни­ках в. упо­ми­на­ют­ся 5 зе­мель, из ко­то­рых со­стоя­ла Курземе, к XII - началу XIII веков их чис­ло уве­ли­чи­лось до 9. В VII-XI веках тер­ри­то­рия Курземе бы­ла объ­ек­том на­па­де­ний ви­кин­гов (шве­дов и да­нов), ко­то­рые в VII-VIII веках несколько раз под­чи­ня­ли сво­ей вла­сти Курземе и ос­но­ва­ли кре­пость и тор­го­во-ре­мес­лен­ный пункт Зе­бург (близ современного города Гро­би­ня, Лат­вия), став­ший цен­тром тор­гов­ли и сбо­ра да­ни. В IX-XII веках ви­кин­ги без­ус­пеш­но бо­ро­лись за со­хра­не­ние вла­сти над Кур­зе­ме.

Во 2-й половине XII века в Курземе по Западной Дви­не (Дау­га­ве) ста­ли про­дви­гать­ся ниж­не­не­мец­кие куп­цы и мис­сио­не­ры, с ко­то­ры­ми ме­ст­ное на­се­ле­ние пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­ва­ло хо­ро­шие от­но­ше­ния. В 1220-е году на­ча­лось за­вое­ва­ние Курземе ме­че­нос­цев ор­де­ном . В 1230-1231 годах жи­те­ли Курземе, стре­мясь по­лу­чить про­до­вольственную по­мощь во вре­мя го­ло­да, за­клю­чи­ли до­го­во­ры с пап­ским ви­це-ле­га­том Бал­дуи­ном Альн­ским, ко­то­рый вре­мен­но ис­пол­нял обя­зан­но­сти епи­ско­па Риж­ско­го. Со­глас­но этим до­го­во­рам, на­се­ле­ние Курземе при­зна­ва­ло власть па­пы Рим­ско­го, пре­ду­смат­ри­ва­лось кре­ще­ние кур­шей и их уча­стие в борь­бе с языч­ни­ка­ми. В 1231 году тер­ри­то­рия Курземе бы­ла по­де­ле­на ме­ж­ду Риж­ским епи­скоп­ст­вом, ор­де­ном ме­че­нос­цев и Ри­гой. В от­вет на от­ход кур­шей от ус­ло­вий до­го­во­ров ор­ден ме­че­нос­цев про­дол­жил за­вое­ва­ние Курземе. В 1233-1234 годах Курземе ста­ла объ­ек­том воо­руженного кон­флик­та ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми па­пы Рим­ско­го (во гла­ве с пап­ским ле­га­том Бал­дуи­ном, вер­нув­шим­ся из Ри­ма) и ор­де­ном ме­че­нос­цев. В 1234 году ос­но­ва­но Кур­лянд­ское епи­скоп­ст­во (окон­ча­тель­но под­чи­не­но Тев­тон­ско­му ор­де­ну в 1290 году, позд­нее в со­ста­ве Ли­вон­ской кон­фе­де­ра­ции, су­ще­ст­во­ва­ло до 1583 года). В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния ор­де­на ме­че­нос­цев в бит­ве при Сау­ле 22 сентября 1236 года на­се­ле­ние западной и южной Курземе вновь пе­ре­ста­ло при­зна­вать его власть. Под­чи­не­ние Курземе бы­ло про­дол­же­но Ли­вон­ским ор­де­ном, ры­ца­ря­ми ко­то­ро­го около 1242 года ос­но­ван за­мок Езус­бург (позд­нее Голь­дин­ген; ны­не город Кул­ди­га, Лат­вия), став­ший опор­ным пунк­том для про­дви­же­ния ор­де­на в южную Курземе. В 1245-1253 годах со­сто­ял­ся но­вый раз­дел Курземе, 2/3 тер­ри­то­рии по­лу­чил Ли­вон­ский ор­ден, 1/3 - Кур­лянд­ское епи­скоп­ст­во. В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния со­еди­нён­ных сил Ли­вон­ско­го и Тев­тон­ско­го ор­де­нов в бит­ве у озера Дур­бе 13 июля 1260 года южная часть Курземе вновь пе­ре­ста­ла при­зна­вать власть Ли­вон­ско­го ор­де­на. Тер­ри­то­рия Курземе бы­ла окон­ча­тель­но под­чи­не­на Ли­вон­ским ор­де­ном в 1267 году.

По­сле на­ча­ла Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов и рас­па­да Ли­вон­ско­го ор­де­на Курземе во­шла в Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во. В 1795 году Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во во­шло в со­став Российской им­пе­рии, на его тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­на Кур­лянд­ская гу­бер­ния, в 1918-1840 годах - в со­ста­ве Латвийской Рес­пуб­ли­ки, в 1940-1991 годах - Латвийской ССР. В хо­де Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В хо­де При­бал­тий­ской опе­ра­ции 1944 года на тер­ри­то­рии Курземе Крас­ной Ар­ми­ей бы­ла бло­ки­ро­ва­на груп­па ар­мий «Се­вер» (с января 1945 года - «Кур­лян­дия»), ко­то­рая ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла 9 мая 1945 года. С 1991 года Курземе - в со­ста­ве Латвийской Рес­пуб­ли­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)