КУРУМА АХМАДУ
КУРУМА АХМАДУ - кот-д’ивуарский писатель.
Учился в Высшей технической школе в Бамако (Мали), был исключён за участие в студенческих волнениях. В 1951-1954 годах находился на военной службе во французской колониальной армии в Индокитае. Высшее образование получил в Лионе (1959 год). Занимался страховым и банковским делом в Алжире и Камеруне. Вернулся в Кот-д’Ивуар после провозглашения независимости в 1960 году, вскоре по политическим причинам вынужден был покинуть страну; в 1964-1969 годах жил в Алжире, в 1974-1984 годах - в Камеруне, в 1984-1994 годах - в Того. В 2002 году поселился в Лионе.
Творчество Курума соединяет индивидуально-авторский иронический стиль с элементами устной традиции народа малинке и современной романной техникой. Автор романов: «Годы независимости» («Les Soleils des indep ́endances», 1968 год), в котором мысль о частичной вине африканских народов в собственных бедах выражена в комических картинах мытарств обнищавшего принца Фамы, терпящего и от французских колониальных властей, и от постколониальных африканских; «Моннэ, или Униженные бросают вызов» («Monnè, outrages et défis», 1990 год), где Курума иронически интерпретирует историю колонизации Африки и ведёт скрытую полемику со сторонниками негритюда; «В ожидании голосования диких животных» («En attendant le vote des bêtes sauvages», 1998 год) - резкой сатиры на африканских диктаторов постколониального периода; «Аллах не должен» («Allah n’est pas obligé», 2000 год, русский перевод 2002 года) о войне в Сьерра-Леоне и Либерии, увиденной глазами десятилетнего мальчика. Среди других сочинений Курума: пьеса «Туньянтигуи, или Говорящий правду» («Tougnantigui, ou, Le diseur de v ́erit ́e», поставлена в 1972 году), произведения для детей.