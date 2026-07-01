КУРУМА АХМАДУ

КУРУМА АХМАДУ - кот-д’ивуарский писатель.

Учил­ся в Выс­шей тех­нической шко­ле в Ба­ма­ко (Ма­ли), был ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях. В 1951-1954 годах на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе во французской ко­ло­ни­аль­ной ар­мии в Ин­доки­тае. Выс­шее об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Лио­не (1959 год). За­ни­мал­ся стра­хо­вым и бан­ков­ским де­лом в Ал­жи­ре и Ка­ме­ру­не. Вер­нул­ся в Кот-д’Ивуар по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти в 1960 году, вско­ре по по­ли­тическим при­чи­нам вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть стра­ну; в 1964-1969 годах жил в Ал­жи­ре, в 1974-1984 годах - в Ка­ме­ру­не, в 1984-1994 годах - в То­го. В 2002 году по­се­лил­ся в Лио­не.

Твор­че­ст­во Курума со­еди­ня­ет ин­ди­ви­ду­аль­но-ав­тор­ский иро­нический стиль с эле­мен­та­ми уст­ной тра­ди­ции на­ро­да ма­лин­ке и современной ро­ман­ной тех­ни­кой. Ав­тор ро­ма­нов: «Го­ды не­за­ви­си­мо­сти» («Les Soleils des in­de­p ́endances», 1968 год), в ко­то­ром мысль о час­тич­ной ви­не африканских на­ро­дов в собственных бе­дах вы­ра­же­на в ко­мических кар­ти­нах мы­тарств об­ни­щав­ше­го прин­ца Фа­мы, тер­пя­ще­го и от французских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, и от по­стко­ло­ни­аль­ных аф­ри­кан­ских; «Мон­нэ, или Уни­жен­ные бро­са­ют вы­зов» («Monnè, outrages et défis», 1990 год), где Курума иро­ни­че­ски ин­тер­пре­ти­ру­ет ис­то­рию ко­ло­ни­за­ции Аф­ри­ки и ве­дёт скры­тую по­ле­ми­ку со сто­рон­ни­ка­ми нег­ри­тю­да; «В ожи­да­нии го­ло­со­ва­ния ди­ких жи­вот­ных» («En attendant le vote des bêtes sau­vages», 1998 год) - рез­кой са­ти­ры на африканских дик­та­то­ров по­стко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да; «Ал­лах не дол­жен» («Allah n’est pas obli­gé», 2000 год, русский перевод 2002 года) о вой­не в Сьер­ра-Ле­о­не и Ли­бе­рии, уви­ден­ной гла­за­ми де­ся­ти­лет­не­го маль­чи­ка. Сре­ди других со­чи­не­ний Курума: пье­са «Тунь­ян­ти­гуи, или Го­во­ря­щий прав­ду» («Toug­nan­tigui, ou, Le diseur de v ́erit ́e», поставлена в 1972 году), про­из­ве­де­ния для де­тей.