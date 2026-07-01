КУРУЛТАЙ
КУРУЛТАЙ - в тюркских и монгольских государствах съезд правящей элиты для решения важнейших вопросов государственного управления, внешней политики, престолонаследия, религиозной политики и другого.
Термин «курултай» встречается в источниках начиная с XIII века. Роль курултая менялась в зависимости от силы центральной власти. В стабильных централизованных государствах он превращался в совещательный орган при хане, созыв курултая нередко носил чисто церемониальный характер для утверждения заранее заготовленных решений (Монгольская империя, Золотая Орда и Чагатайский улус до середины XIV века). Прибытие на курултай или отсутствие на нём являлось показателем лояльности по отношению к хану.
Ритуальный характер такого рода курултаев (фактически многодневных пиршеств) и их функция выявления различных политических группировок особенно ярко проявлялась на съездах, посвящённых возведению на престол очередного каана (великого хана, императора) Монгольской империи в XIII веке. Среди наиболее значительных по важности принятых решений монгольских курултаев: провозглашение Чингисхана правителем Монголии (1206 год), разработка плана завоевания Восточной Европы (1234 год), воцарение каана Мункэ и преодоление раскола среди потомков Чингисхана (1251 год).
В условиях ослабленной государственности и раздробленности курултай превращался в реальный политический и законодательный институт, совещание представителей различных слоёв полноправного населения (в XV-XVII веках монгольские ханства, большинство татарских ханств, где курултаи в русских переводах именовались «вся земля Казанская», «вся земля Сибирская» и тому подобное). В качестве придворного совета курултай существовал до начала XX века в Бухаре и Хиве.
В современных тюркских языках слово «курултай» используется для обозначения различных политических и общественных организаций и форумов.
В некоторых республиках РФ курултай - официальное название законодательных (представительных) органов власти, например: Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан, Государственное собрание - Эл Курултай Республики Алтай.