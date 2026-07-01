КУРУЛТАЙ

КУРУЛТАЙ - в тюркских и монгольских государствах съезд правящей элиты для решения важнейших вопросов государственного управления, внешней политики, престолонаследия, религиозной политики и другого.

Тер­мин «курултай» встре­ча­ет­ся в ис­точ­ни­ках на­чи­ная с XIII века. Роль курултая ме­ня­лась в за­ви­си­мо­сти от си­лы центральной вла­сти. В ста­биль­ных цен­тра­ли­зо­ван­ных го­су­дар­ст­вах он пре­вра­щал­ся в со­ве­щательный ор­ган при ха­не, со­зыв курултая не­ред­ко но­сил чис­то це­ре­мо­ни­аль­ный ха­рак­тер для ут­вер­жде­ния за­ра­нее за­го­тов­лен­ных ре­ше­ний ( Мон­голь­ская им­пе­рия , Зо­ло­тая Ор­да и Ча­га­тай­ский улус до середины XIV века). При­бы­тие на курултай или от­сут­ст­вие на нём яв­ля­лось по­ка­за­те­лем ло­яль­но­сти по от­но­ше­нию к ха­ну.

Ри­ту­аль­ный ха­рак­тер та­ко­го ро­да курултаев (фак­тиче­ски мно­го­днев­ных пир­шеств) и их функ­ция вы­яв­ле­ния различных по­ли­тических груп­пи­ро­вок осо­бен­но яр­ко про­яв­ля­лась на съез­дах, по­свя­щён­ных воз­ве­де­нию на пре­стол оче­ред­но­го каа­на (ве­ли­ко­го ха­на, им­пе­ра­то­ра) Монгольской им­пе­рии в XIII веке. Сре­ди наи­бо­лее зна­чи­тель­ных по важ­но­сти при­ня­тых ре­ше­ний монгольских курултаев: про­воз­гла­ше­ние Чин­гис­ха­на пра­ви­те­лем Мон­го­лии (1206 год), раз­ра­бот­ка пла­на за­вое­ва­ния Восточной Ев­ро­пы (1234 год), во­ца­ре­ние каа­на Мун­кэ и пре­одо­ле­ние рас­ко­ла сре­ди по­том­ков Чин­гис­ха­на (1251 год).

В ус­ло­ви­ях ос­лаб­лен­ной го­су­дар­ст­вен­но­сти и раз­дроб­лен­но­сти курултай пре­вра­щал­ся в ре­аль­ный по­ли­тический и за­ко­но­дательный ин­сти­тут, со­ве­ща­ние пред­ста­ви­те­лей различных сло­ёв пол­но­прав­но­го на­се­ле­ния (в XV-XVII веках монгольские хан­ст­ва, боль­шин­ст­во татарских ханств, где курултаи в русских пе­ре­во­дах име­но­ва­лись «вся зем­ля Ка­зан­ская», «вся зем­ля Си­бир­ская» и тому подобное). В ка­че­ст­ве при­двор­но­го со­ве­та курултай су­ще­ст­во­вал до начала XX века в Бу­ха­ре и Хи­ве.

В современных тюркских язы­ках сло­во «курултай» ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния различных по­ли­ти­че­ских и об­щественных ор­га­ни­за­ций и фо­ру­мов.

В не­ко­то­рых рес­пуб­ли­ках РФ курултай - официальное название за­ко­но­дательных (пред­ста­ви­тель­ных) ор­га­нов вла­сти, например: Государственное со­б­ра­ние - Ку­рул­тай Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан, Государственное со­б­ра­ние - Эл Ку­рул­тай Рес­пуб­ли­ки Ал­тай.

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