КУРУЦЫ
КУРУЦЫ - 1) eчастники антифеодальных и национально-освободительных движений в Венгрии в XVI - начала XVIII веков.
Название «куруцы» появилось во времена Дожи Дьёрдя восстания 1514 года, активное участие в котором принимало крестьянское крестоносное ополчение. Впоследствии его восприняли участники восстания 1678-1685 годов под руководством И. Тёкёя, народных выступлений 1697 года, а в 1703-1711 годах армии Ракоци Ференца II. В 1670-1678 годах в движении куруцев преобладали беглые венгерские крестьяне, мелкопоместные дворяне и воины пограничных крепостей на территориях, находившихся в зависимости от княжества Трансильвания. В результате восстания 1678-1685 куруцы создали на северо-востоке Венгрии самостоятельное венгерское княжество, которое, однако, вскоре распалось. В 1685 году около 10-15 тысяч куруцев участвовало в борьбе против турок (смотри Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). В 1697-1702 годах к куруцам присоединились разочаровавшиеся в Габсбургах крестьяне, горожане и дворяне. Большинство куруцев были протестантами, боровшимися за религиозную свободу в католическом государстве Габсбургов. Наряду с венграми, в движении куруцев участвовали также подкарпатские русины, словаки и румыны.
2) Термин «rehew» используется в Венгрии для характеристики оппозиционно настроенного человека, твёрдо и смело отстаивающего свои взгляды.