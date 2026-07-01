КУРУЦЫ

КУРУЦЫ - 1) eчастники антифеодальных и национально-освободительных движений в Венгрии в XVI - начала XVIII веков.

Название «куруцы» поя­ви­лось во вре­ме­на До­жи Дьёр­дя вос­ста­ния 1514 года, ак­тив­ное уча­стие в ко­то­ром при­ни­ма­ло кре­сть­ян­ское кре­сто­нос­ное опол­че­ние. Впо­след­ст­вии его вос­при­ня­ли уча­ст­ни­ки вос­ста­ния 1678-1685 годов под руководством И. Тё­кёя, народных вы­сту­п­ле­ний 1697 года, а в 1703-1711 годах ар­мии Ра­ко­ци Фе­рен­ца II. В 1670-1678 годах в дви­же­нии куруцев пре­об­ла­да­ли бег­лые венгерские кре­сть­я­не, мел­ко­по­ме­ст­ные дво­ря­не и вои­ны по­гра­нич­ных кре­по­стей на тер­ри­то­ри­ях, на­хо­див­ших­ся в за­ви­си­мо­сти от княжества Тран­силь­ва­ния. В ре­зуль­та­те вос­ста­ния 1678-1685 куруцы соз­да­ли на се­ве­ро-вос­то­ке Венг­рии са­мо­сто­ятельное венгерское кня­же­ст­во, ко­то­рое, од­на­ко, вско­ре рас­па­лось. В 1685 году около 10-15 тысяч куруцев уча­ст­во­ва­ло в борь­бе про­тив ту­рок (смотри Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков). В 1697-1702 годах к куруцам при­сое­ди­ни­лись раз­оча­ро­вав­шие­ся в Габс­бур­гах кре­сть­я­не, го­ро­жа­не и дво­ря­не. Боль­шин­ст­во куруцев бы­ли про­тес­тан­та­ми, бо­ров­ши­ми­ся за ре­лигиозную сво­бо­ду в ка­то­лическом государстве Габс­бур­гов. На­ря­ду с венг­ра­ми, в дви­же­нии куруцев уча­ст­во­ва­ли так­же под­кар­пат­ские ру­си­ны, сло­ва­ки и ру­мы­ны.

2) Тер­мин «rehew» ис­поль­зу­ет­ся в Венг­рии для ха­рак­те­ри­сти­ки оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­но­го че­ло­ве­ка, твёр­до и сме­ло от­стаи­ваю­ще­го свои взгля­ды.

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