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КУРТЯ-ДЕ-АРДЖЕШ
КУРТЯ-ДЕ-АРДЖЕШ - город в центральной части Румынии, в жудеце Арджеш.
Климатический курорт. Население 34,3 тысячи человек (2009 год). Расположен на левом берегу реки Арджеш (приток Дуная), в южных отрогах Южных Карпат.
Основан около 1290 года воеводой Валахии Раду Негру. В начале XIV века господарь Басараб I (около 1310-1352 годов) перенёс в Куртя-де-Ардеж столицу Валахии (до 1400 года). С 1359 года резиденция валашского епископа. С конца XV века под сюзеренитетом турецкого султана. С 1861 года в составе Румынии.
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