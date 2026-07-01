КУРТЯ-ДЕ-АРДЖЕШ

КУРТЯ-ДЕ-АРДЖЕШ - город в центральной части Румынии, в жудеце Арджеш.

Кли­ма­тический ку­рорт. Население 34,3 тысячи человек (2009 год). Расположен на ле­вом бе­ре­гу реки Ард­жеш (при­ток Ду­ная), в южных от­ро­гах Южных Кар­пат.

Ос­но­ван около 1290 года вое­во­дой Ва­ла­хии Ра­ду Не­гру. В начале XIV века гос­по­дарь Ба­са­раб I (около 1310-1352 годов) пе­ре­нёс в Куртя-де-Ардеж сто­ли­цу Ва­ла­хии (до 1400 года). С 1359 года ре­зи­ден­ция ва­лаш­ско­го епи­ско­па. С конца XV века под сю­зе­ре­ни­те­том турецкого сул­та­на. С 1861 года в со­ста­ве Ру­мы­нии.

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