КУРТЫ
КУРТЫ - династия правителей афганского государства в 1245-1389 годах.
Ведёт своё происхождение от знатного рода Гератского оазиса, выдвинувшегося при последних Гуридах. В 1222-1223 годах, в период завоевания афганских земель Чингисханом, Курты выступили на стороне монголов, которые передали им в управление область Гур.
Основателем династии Куртов считается первый малик (правитель) Гура Шамс ад-Дин I [1245-1278 годы; название династии происходит от прозвища Курт (в переводе с таджикского языка - крепкий, упорный) его отца (по другой версии, деда)]. При Шамс ад-Дине I столицей государства Курт стал Герат.
С образованием империи Хулагуидов в 1256 году Шамс ад-Дин I признал себя её вассалом, однако уже в 1269 году, во время войны Хулагуидов с бухарскими Шейбанидами, выступил на стороне последних. В 1278 году Шамс ад-Дин I был лишён власти монголами (позднее умерщвлён в ханской ставке). Попытки его сына Рукн ад-Дина (1278-1295 годы) освободиться от монгольской зависимости и присоединение им к своим владениям города Кандагар стали причиной опустошительного набега монголов на Герат в 1290-1291 годах.
В 1304 году Фахр ад-Дин (1295-1308 годы), сын Рукн ад-Дина, отказался принести присягу ильхану, после чего в 1307 году монголы вновь вторглись в Герат. Фахр ад-Дин был убит, престол передан его брату Гийас ад-Дину I (1308-1328 годы), окончательно признавшему власть монголов. Однако уже в середине XIV века с ослаблением державы Хулагуидов Курты добились фактической независимости своего государства, территория которого была значительно расширена в годы правления Хусайна Муизз-ад-Дина (1331-1370 годы). В 1342 году он разгромил сербедаров и захватил Кухистан и Бадгис. Его сын Гийас ад-Дин II (1370-1381 годы) овладел плодородными восточными районами Хорасана, в 1376 году взял город Нишапур. В 1381 году государство Курт завоёвано Тимуром и вошло в состав созданной им державы. Династия Куртов пресеклась в 1389 году, после казни Гийас ад-Дина II.