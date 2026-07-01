КУРТЫ

КУРТЫ - династия правителей афганского государства в 1245-1389 годах.

Ве­дёт своё про­ис­хо­ж­де­ние от знат­но­го ро­да Ге­рат­ско­го оа­зи­са, вы­дви­нув­ше­го­ся при по­след­них Гу­ри­дах . В 1222-1223 годах, в пе­ри­од за­вое­ва­ния афганских зе­мель Чин­гис­ха­ном, Курты вы­сту­пи­ли на сто­ро­не мон­го­лов, ко­то­рые пе­ре­да­ли им в управ­ле­ние область Гур.

Ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Куртов счи­та­ет­ся пер­вый ма­лик (пра­ви­тель) Гу­ра Шамс ад-Дин I [1245-1278 годы; название ди­на­стии про­ис­хо­дит от про­зви­ща Курт (в пе­ре­во­де с таджикского языка - креп­кий, упор­ный) его от­ца (по другой версии, де­да)]. При Шамс ад-Ди­не I сто­ли­цей го­су­дар­ст­ва Курт стал Ге­рат.

С об­ра­зо­ва­ни­ем им­пе­рии Ху­ла­гуи­дов в 1256 году Шамс ад-Дин I при­знал се­бя её вас­са­лом, од­на­ко уже в 1269 году, во вре­мя вой­ны Ху­ла­гуи­дов с бу­хар­ски­ми Шей­ба­ни­да­ми, вы­сту­пил на сто­ро­не по­след­них. В 1278 году Шамс ад-Дин I был ли­шён вла­сти мон­го­ла­ми (позд­нее умер­щв­лён в хан­ской став­ке). По­пыт­ки его сы­на Рукн ад-Ди­на (1278-1295 годы) ос­во­бо­дить­ся от монгольской за­ви­си­мо­сти и при­сое­ди­не­ние им к сво­им вла­де­ни­ям города Кан­да­гар ста­ли при­чи­ной опус­то­ши­тель­но­го на­бе­га мон­го­лов на Ге­рат в 1290-1291 годах.

В 1304 году Фахр ад-Дин (1295-1308 годы), сын Рукн ад-Ди­на, от­ка­зал­ся при­нес­ти при­ся­гу иль­ха­ну, по­сле че­го в 1307 году мон­го­лы вновь вторг­лись в Ге­рат. Фахр ад-Дин был убит, пре­стол пе­ре­дан его бра­ту Гий­ас ад-Ди­ну I (1308-1328 годы), окон­ча­тель­но при­знав­ше­му власть мон­го­лов. Од­на­ко уже в середине XIV века с ос­лаб­ле­ни­ем дер­жа­вы Ху­ла­гуи­дов Курты до­би­лись фак­тической не­за­ви­си­мо­сти сво­его го­су­дар­ст­ва, тер­ри­то­рия ко­то­рого бы­ла зна­чи­тель­но рас­ши­ре­на в го­ды прав­ле­ния Ху­сай­на Му­изз-ад-Ди­на (1331-1370 годы). В 1342 году он раз­гро­мил сер­бе­да­ров и за­хва­тил Ку­хи­стан и Бад­гис. Его сын Гий­ас ад-Дин II (1370-1381 годы) ов­ла­дел пло­до­род­ны­ми восточными рай­она­ми Хо­ра­са­на, в 1376 году взял город Ни­ша­пур. В 1381 году го­су­дар­ст­во Курт за­воё­ва­но Ти­му­ром и во­шло в со­став соз­дан­ной им дер­жа­вы. Ди­на­стия Куртов пре­сек­лась в 1389 году, по­сле каз­ни Гий­ас ад-Ди­на II.

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