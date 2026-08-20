КУРТУАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА

КУРТУАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА - общее название лирических и повествовательных произведений западно-европейской литературы XI-XV веков, которые опираются на представление о «куртуазности» как основе поведения рыцаря и отражают систему ценностей рыцарского сословия .

В иде­аль­ном об­ра­зе ры­ца­ря, соз­да­вае­мом куртуазной литературой, мо­раль­ные доб­ро­де­те­ли (му­же­ст­во, спра­вед­ли­вость, го­тов­ность за­щи­щать ме­чом хри­сти­ан­скую ве­ру, всту­пать­ся за без­за­щит­ных и тому подобное) со­чета­лись с бла­го­род­ст­вом при­двор­но­го по­ве­де­ния (уме­ние эле­гант­но оде­вать­ся, изы­скан­но го­во­рить, не­ред­ко так­же иг­рать на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах, сла­гать пес­ни и тому подобное). В цен­тре кур­ту­аз­ной сис­те­мы цен­но­стей стоя­ло по­ня­тие «кур­ту­аз­ной (изы­скан­ной, воз­вы­шен­ной) люб­ви» (вы­ра­же­ние «fin’ amors» впер­вые по­яв­ля­ет­ся в про­ванской литературе XII век), по­ни­мае­мой как бес­ко­ры­ст­ное слу­же­ние Да­ме («Дон­не», то есть «гос­по­же», от латинского domi­na), ко­то­рое тре­бу­ет от ры­ца­ря по­сто­ян­но­го нрав­ст­вен­но­го са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния. Лю­бов­ные от­но­ше­ния не­ред­ко опи­сы­ва­лись в куртуазной литературой в тех же тер­ми­нах, что и феодальное слу­же­ние вас­са­ла сю­зе­ре­ну.

Ко­ди­фи­ка­ция по­ня­тия «кур­ту­аз­ность» про­ис­хо­дит во 2-й половине XII века (трак­тат Ан­д­рея Ка­пел­ла­на «О люб­ви», около 1186 года). Ли­рические жан­ры куртуазной литературой - аль­бы, кан­цо­ны, сир­вен­ты, пас­ту­ре­ли и другие - воз­ник­ли на юге Фран­ции (в Про­ван­се) в XI веке и со­чи­ня­лись тру­ба­ду­ра­ми. В XII веке кур­ту­аз­ная ли­ри­ка поя­ви­лась на се­ве­ре Фран­ции (здесь она соз­да­ва­лась тру­ве­ра­ми) и в Гер­ма­нии (по­эзия мин­не­зин­ге­ров ); там же воз­ник кур­ту­аз­ный ры­цар­ский ро­ман. Об­раз­цы куртуазной литературы соз­да­ва­лись так­же в Анг­лии, Ита­лии, Да­нии, Че­хии. На­чи­ная с XIII века поя­ви­лись ав­то­ры из городского со­сло­вия, пе­ре­ос­мыс­лив­шие кур­ту­аз­ную тра­ди­цию (так, воз­вы­шен­ная лю­бовь на­чала ус­ту­пать ме­сто плот­ской). К концу XIV века тра­ди­ция куртуазной литературы ста­ла уга­сать; в XV веке кур­ту­аз­ные цен­но­сти под­верг­лись транс­фор­ма­ции или бы­ли па­ро­ди­ро­ва­ны (ро­ман Ан­туа­на де Ла Са­ля«Ма­лень­кий Жан из Сан­тре», 1456 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)