КУРТО ИНСТИТУТ
Институт Кортолда в Лондоне, образовательный и научный центр изучения истории искусства; музейное собрание.
Основан в 1931 году промышленником и коллекционером С. Курто (давшим институту своё имя), А. Ли и Р. Уиттом как часть Лондонского университета. С 1932 года в Курто иституте ведётся обучение студентов. Совместно с Варбургским ин-том издаёт (с 1940 года) ежегодник «The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes». В 1947-1974 директором иститута был Э. Блант, под его руководством институт стал одним из ведущих научных центров Великобритании.
В составе иститута Курто - исследовательские отделы: античного, византийского и средневекового искусства; искусства Возрождения; европейского искусства Нового времени; современного искусства; истории костюма; реставрации. Основа художественных собраний института Курто - коллекция Курто, включающая главным образом произведения французской живописи и графики импрессионизма и постимпрессионизма (работы Э. Мане, В. Ван Гога, О. Ренуара, П. Сезанна, П. Гогена и другие), и коллекция Р. Витта (рисунки и гравюры западно-европейских мастеров XVI-XIX веков, в том числе Т. Гейнсборо и Дж. Констебла). Также в музейном собрании иститута Курто: работы западно-европейских художников XIV-XX веков (в том числе П. П. Рубенса), произведения декоративно-прикладного искусства (в том числе итальянский кассоне), архитектурная графика XVI-XVII веков из собрания Э. Бланта, скульптура Африки и Океании из коллекции Р. Фрая и прочее.
Собрания института Курто с 1958 года экспонируются в галерее института. С 1989-1990 годов институт Курто располагается в одном из корпусов Сомерсет- хауса (1776-1786 годы, архитектор У. Чеймберс).