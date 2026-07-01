КУРТО ИНСТИТУТ

Институт Кортолда в Лондоне, образовательный и научный центр изучения истории искусства; музейное собрание.

Ос­но­ван в 1931 году про­мыш­лен­ни­ком и кол­лек­цио­не­ром С. Кур­то (дав­шим институту своё имя), А. Ли и Р. Уит­том как часть Лон­дон­ско­го университета . С 1932 года в Курто иституте ве­дёт­ся обу­че­ние сту­ден­тов. Со­вме­ст­но с Вар­бург­ским ин-том из­да­ёт (с 1940 года) еже­год­ник «The Journal of the Warburg and Cour­tauld Institutes». В 1947-1974 ди­рек­то­ром иститута был Э. Блант, под его ру­ко­вод­ством институт стал од­ним из ве­ду­щих на­учных цен­тров Ве­ли­ко­бри­тании.

В со­ста­ве иститута Курто - ис­сле­до­ватель­ские от­де­лы: ан­тич­но­го , ви­зантийского и средневекового искусства; искусства Воз­ро­ж­де­ния ; ев­ропейского искусства Но­во­го вре­ме­ни ; современного искусства; ис­то­рии кос­тю­ма; ре­став­ра­ции. Ос­но­ва ху­дожественных со­б­ра­ний института Курто - кол­лек­ция Кур­то, вклю­чаю­щая главным образом про­из­ве­де­ния французской жи­во­пи­си и гра­фи­ки им­прес­сио­низ­ма и пост­им­прес­сио­низ­ма (ра­бо­ты Э. Ма­не, В. Ван Го­га, О. Ре­нуа­ра, П. Се­зан­на, П. Го­ге­на и другие), и кол­лек­ция Р. Вит­та (ри­сун­ки и гра­вю­ры западно-ев­ропейских мас­те­ров XVI-XIX веков, в том числе Т. Гейнс­бо­ро и Дж. Кон­стеб­ла). Так­же в му­зей­ном со­б­ра­нии иститута Курто: ра­бо­ты западно-ев­ропейских ху­дож­ни­ков XIV-XX веков (в том числе П. П. Ру­бен­са), про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (в том числе итальянский кас­со­не), ар­хитектурная гра­фи­ка XVI-XVII веков из со­б­ра­ния Э. Блан­та, скульп­ту­ра Аф­ри­ки и Океа­нии из кол­лек­ции Р. Фрая и прочее.

Со­б­ра­ния института Курто с 1958 года экс­по­ни­ру­ют­ся в га­ле­рее института. С 1989-1990 годов институт Курто рас­по­ла­га­ет­ся в од­ном из кор­пу­сов Со­мер­сет- хау­са (1776-1786 годы, архитектор У. Чейм­берс).

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