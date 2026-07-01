КУРТЕЛИН ЖОРЖ

КУРТЕЛИН ЖОРЖ - французский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье пи­са­те­ля. В 1871-1877 годах учил­ся в кол­ле­же. В 1879-1880 годах про­хо­дил служ­бу в ка­ва­ле­рий­ском пол­ку. Ос­но­вал ж. «Paris-moderne» (1881 год), где пуб­ли­ко­вал свои сти­хи и но­вел­лы. Ав­тор по­вес­тей и рас­ска­зов из ар­мей­ской жиз­ни: «Эс­кад­рон­ные за­ба­вы» («Les gaîtés de l’escadron», 1886 год), «По­езд во­семь со­рок семь» («Le train de 8 heures 47», 1888 год, русский перевод 1926 год) и другие. В 1890-1910-х годах из­вест­ность Куртелину при­нес­ли ко­мические пье­сы, соз­дан­ные в тра­ди­ци­ях фар­са: «Ли­ду­ар» («Lidoire», 1892 год), «Бу­бу­рош» («Boubouroche», 1893 год), «Об­ра­ще­ние Аль­це­ста» («La conversion d’Alceste», 1905 год) и другие, в ко­то­рых реа­ли­стич­но опи­са­ны ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти по­ве­де­ния чи­нов­ни­ков и свя­щен­ни­ков. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1899 год).

Сочинения:

На ме­сяц в тюрь­му. СПб., 1912 год

Co­médies. P., 2008 год