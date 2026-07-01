КУРТЕЛИН ЖОРЖ
КУРТЕЛИН ЖОРЖ - французский писатель.
Родился в семье писателя. В 1871-1877 годах учился в коллеже. В 1879-1880 годах проходил службу в кавалерийском полку. Основал ж. «Paris-moderne» (1881 год), где публиковал свои стихи и новеллы. Автор повестей и рассказов из армейской жизни: «Эскадронные забавы» («Les gaîtés de l’escadron», 1886 год), «Поезд восемь сорок семь» («Le train de 8 heures 47», 1888 год, русский перевод 1926 год) и другие. В 1890-1910-х годах известность Куртелину принесли комические пьесы, созданные в традициях фарса: «Лидуар» («Lidoire», 1892 год), «Бубурош» («Boubouroche», 1893 год), «Обращение Альцеста» («La conversion d’Alceste», 1905 год) и другие, в которых реалистично описаны характерные особенности поведения чиновников и священников. Награждён орденом Почётного легиона (1899 год).
Сочинения:
На месяц в тюрьму. СПб., 1912 год
Comédies. P., 2008 год