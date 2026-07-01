КУРТАГ ДЬЁРДЬ
КУРТАГ ДЬЁРДЬ - венгерский композитор и пианист.
С 1946 года - в Будапеште (венгерское гражданство с 1948 года), учился у П. Кадоши (фортепьяно), Ш. Верешша и Ф. Фаркаша (композиция). Окончил Музыкальную академию имени Ф. Листа как пианист (1951 год) и композитор (1955 год). В 1957-1958 годах стажировался по композиции у Д. Мийо и О. Мессиана в Париже. В 1967-1986 годы профессор Музыкальной академии имени Ф. Листа в Будапеште (классы фортепьяно и камерного ансамбля); среди учеников - пианисты З. Кочиш и А. Шифф, музыканты струнного Такач-квартета. С 1993 года жил и преподавал в Берлине, Вене, Амстердаме, Париже (в том числе сотрудничал с ансамблем современной музыки «Интерконтемпорен»), с 2002 года - близ Бордо (Франция).
Творчество Курта отразило влияние французского импрессионизма, композиторов новой венской школы, Б. Бартока, И. Ф. Стравинского. Среди наиболее известных сочинений - кантата «Песни уныния и печали» (на стихи русских поэтов, на русском языке, 1994 год), вокальные циклы «Пословицы Петера Борнемиса» (1968 год), «Послания покойной Р. В. Трусовой» (на русском языке, 1980 год), серии фортепьянных миниатюр для детей «Игры» (1974, 1979, 1998 годы).