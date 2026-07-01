КУРТАГ ДЬЁРДЬ

КУРТАГ ДЬЁРДЬ - венгерский композитор и пианист.

С 1946 года - в Бу­да­пеш­те (венгерское гра­ж­дан­ст­во с 1948 года), учил­ся у П. Ка­до­ши (фортепьяно), Ш. Ве­реш­ша и Ф. Фар­ка­ша (ком­по­зи­ция). Окон­чил Музыкальную ака­де­мию имени Ф. Лис­та как пиа­нист (1951 год) и ком­по­зи­тор (1955 год). В 1957-1958 годах ста­жи­ро­вал­ся по ком­по­зи­ции у Д. Мийо и О. Мес­сиа­на в Па­ри­же. В 1967-1986 годы профессор Музыкальной ака­де­мии имени Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те (клас­сы фортепьяно и ка­мер­но­го ан­самб­ля); сре­ди уче­ни­ков - пиа­ни­сты З. Ко­чиш и А. Шифф, му­зы­кан­ты струн­но­го Та­кач-квар­те­та. С 1993 года жил и пре­по­да­вал в Бер­ли­не, Ве­не, Ам­стер­да­ме, Па­ри­же (в том числе со­труд­ни­чал с ан­самб­лем современной му­зы­ки «Ин­тер­кон­тем­по­рен»), с 2002 года - близ Бор­до (Фран­ция).

Твор­че­ст­во Курта отразило вли­яние французского им­прес­сио­низ­ма , ком­по­зи­то­ров но­вой вен­ской шко­лы, Б. Бар­то­ка, И. Ф. Стра­вин­ско­го. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных со­чи­не­ний - кан­та­та «Пес­ни уны­ния и пе­ча­ли» (на сти­хи русских по­этов, на русском языке, 1994 год), во­каль­ные цик­лы «По­сло­ви­цы Пе­те­ра Бор­не­ми­са» (1968 год), «По­сла­ния по­кой­ной Р. В. Тру­со­вой» (на русском языке, 1980 год), се­рии фортепьянных ми­ниа­тюр для де­тей «Иг­ры» (1974, 1979, 1998 годы).