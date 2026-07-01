КУРТ ЭРНСТ

КУРТ ЭРНСТ - швейцарский музыковед .

Учил­ся в Вен­ском университе у Г. Ад­ле­ра, в 1908 году за­щи­тил дис­сер­та­цию об опе­рах-се­риа К. В. Глю­ка. Пре­по­да­вал в Вик­керс­дор­фе (Швей­ца­рия), с 1912 года - в Берн­ском университете (профессор с 1920 года). С 1927 года ре­дак­тор журнала «Berner Veröffentlichungen zur Mu­sik­forschung». Его книга «Ос­но­вы ли­не­арно­го кон­тра­пунк­та. Вве­де­ние в стиль и тех­ни­ку ме­ло­ди­че­ской по­ли­фо­нии Ба­ха» («Grundlagen des linearen Kontra­punkts. Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie», 1917 год, русский перевод 1931 года) со­дер­жит цен­ные ана­ли­зы му­зы­ки И. С. Ба­ха, в ча­ст­но­сти «мни­мой по­ли­фо­нии» внут­ри од­но­го­лос­ной ли­нии (в отечественной тео­рии ча­ще при­ме­ня­ют­ся рав­но­знач­ные тер­ми­ны «скры­тое го­ло­со­ве­де­ние», «скры­тая по­ли­фо­ния»).

В ис­сле­до­ва­нии «Ро­ман­ти­че­ская гар­мо­ния и её кри­зис в "Три­ста­не" Ваг­не­ра» («Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan"», 1920 год, русский перевод 1975 года) Курт обоб­щил эво­лю­цию западно-ев­ропейского гар­мо­нического мыш­ле­ния XIX века; по мыс­ли Курта, од­но­вре­мен­ное уси­ле­ние экс­прес­сив­ной и им­прес­сив­ной (кра­соч­ной) сто­рон гар­мо­нии дос­ти­га­ет в опе­ре «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра кри­тической точ­ки, по­сле че­го эти сто­ро­ны уже не мо­гут со­став­лять един­ст­ва и да­ют на­ча­ло раз­ным сти­ле­вым на­прав­ле­ни­ям - экс­прес­сио­низ­му и им­прес­сио­низ­му . Кри­ти­ко­вал уче­ние о музыкальной фор­ме Х. Ри­ма­на (по его мне­нию, од­но­сто­рон­не ста­ти­че­ское) в мо­но­гра­фии об А. Брук­не­ре («Bru­ckner», 1925 год), 2-й том ко­то­рой со­дер­жит ана­лиз всех сим­фо­ний ком­по­зи­то­ра с но­вой, про­цес­су­аль­но-ди­на­ми­че­ской точ­ки зре­ния. В книге «Му­зы­каль­ная пси­хо­ло­гия» («Musikpsychologie», 1930 год) Курт вы­дви­нул ряд по­ло­же­ний, ка­саю­щих­ся музыкального вос­при­ятия, в ча­ст­но­сти вы­зы­вае­мых му­зы­кой про­стран­ст­вен­ных ас­со­циа­ций.

Сочинения:

Die Jugendopern Glucks bis «Orfeo» // Studien zur Musikwissenschaft. 1913 год. H. 1

Die Voraussetzungen der theoretischen Har­mo­nik und der tonalen Darstellungssysteme. Bern, 1913 год

Zur Motivbildung Bachs // Bach-Jahr­buch. В., 1917 год. Jahrg. 14

Тон­пси­хо­ло­гия и му­зы­каль­ная пси­хо­ло­гия // Homo musicus: Аль­ма­нах му­зы­каль­ной пси­хо­ло­гии ’2001 год. М., 2001 год

Selected writings. 2nd ed. Camb., 2006 год