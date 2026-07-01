КУРТ ЭРНСТ
КУРТ ЭРНСТ - швейцарский музыковед.
Учился в Венском университе у Г. Адлера, в 1908 году защитил диссертацию об операх-сериа К. В. Глюка. Преподавал в Виккерсдорфе (Швейцария), с 1912 года - в Бернском университете (профессор с 1920 года). С 1927 года редактор журнала «Berner Veröffentlichungen zur Musikforschung». Его книга «Основы линеарного контрапункта. Введение в стиль и технику мелодической полифонии Баха» («Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie», 1917 год, русский перевод 1931 года) содержит ценные анализы музыки И. С. Баха, в частности «мнимой полифонии» внутри одноголосной линии (в отечественной теории чаще применяются равнозначные термины «скрытое голосоведение», «скрытая полифония»).
В исследовании «Романтическая гармония и её кризис в "Тристане" Вагнера» («Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan"», 1920 год, русский перевод 1975 года) Курт обобщил эволюцию западно-европейского гармонического мышления XIX века; по мысли Курта, одновременное усиление экспрессивной и импрессивной (красочной) сторон гармонии достигает в опере «Тристан и Изольда» Р. Вагнера критической точки, после чего эти стороны уже не могут составлять единства и дают начало разным стилевым направлениям - экспрессионизму и импрессионизму. Критиковал учение о музыкальной форме Х. Римана (по его мнению, односторонне статическое) в монографии об А. Брукнере («Bruckner», 1925 год), 2-й том которой содержит анализ всех симфоний композитора с новой, процессуально-динамической точки зрения. В книге «Музыкальная психология» («Musikpsychologie», 1930 год) Курт выдвинул ряд положений, касающихся музыкального восприятия, в частности вызываемых музыкой пространственных ассоциаций.
Сочинения:
Die Jugendopern Glucks bis «Orfeo» // Studien zur Musikwissenschaft. 1913 год. H. 1
Die Voraussetzungen der theoretischen Harmonik und der tonalen Darstellungssysteme. Bern, 1913 год
Zur Motivbildung Bachs // Bach-Jahrbuch. В., 1917 год. Jahrg. 14
Тонпсихология и музыкальная психология // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии ’2001 год. М., 2001 год
Selected writings. 2nd ed. Camb., 2006 год