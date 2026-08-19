КУРСКОЕ КНЯЖЕСТВО

КУРСКОЕ КНЯЖЕСТВО - древнерусское княжество в бассейне реки Сейм в 1-й трети XII - XIV веков. Столица - Курск.

Воз­ник­ло на ос­но­ве струк­тур пле­мен­но­го кня­же­ния се­ве­рян в По­се­мье, а так­же во­енно-административного ап­па­ра­та, соз­дан­но­го здесь ки­ев­ски­ми князь­я­ми в 1-й тре­ти XI века. Тер­ри­то­рия Курского княжества ох­ва­ты­ва­ла про­стран­ст­во вер­хо­вьев рек Сейм, Псёл, Вор­ск­ла и Се­вер­ский До­нец, за­хо­дя на вос­то­ке за ле­во­бе­ре­жье реки Ос­кол, а на се­ве­ро- вос­то­ке до­хо­дя до вер­хо­вьев реки Бы­ст­рая Со­сна. В чис­ле важ­ней­ших городских цен­тров Курского княжества - Рыльск, Вырь, Оль­гов (ар­хео­ло­гический ком­плекс у деревни Лю­шин­ка Льгов­ско­го района Кур­ской области), Ли­по­ве­ческ (пред­по­ло­жи­тель­но го­ро­ди­ще «Ста­рый Го­род» на реке Сва­па, близ города Дмит­ри­ев- Льгов­ский), Ри­мов (смотри в статье Го­че­во), Ли­пин­ское горо­ди­ще (у деревни Ли­пи­на Ок­тябрь­ско­го района) - го­род на реке Сейм, к за­па­ду от Кур­ска, а так­же та­кие го­рода-кре­по­сти, как Су­мы (на реке Псёл), До­нец (в рай­оне современного города Харь­ков) и Ос­кол (го­ро­ди­ще Хол­ки на реке Ос­кол в Но­во­ос­коль­ском р-не Бел­го­род­ской области).

Оче­вид­но, в 1125 году ки­ев­ский князь Мсти­слав Вла­ди­ми­ро­вич вы­де­лил Курское княжество из со­ста­ва Пе­ре­яс­лав­ско­го княжества и дал его в дер­жа­ние князю Все­во­ло­ду Оль­го­ви­чу, му­жу сво­ей до­че­ри Ма­рии Мсти­слав­ны. В 1127 год за на­сильственный за­хват вла­сти в Чер­ни­гов­ском княжестве он был ли­шён Курского княжества, где на кня­же­ние сел князь Изя­слав Мсти­сла­вич (1127-1129 годы), за­тем Курское княжество пе­ре­шло под власть пе­ре­яс­лав­ско­го князя Яро­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча. Вой­ска Курского княжества не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ли в меж­до­усоб­ных вой­нах на Ру­си и в по­хо­дах на ко­чев­ни­ков, пред­став­ляя со­бой гроз­ную си­лу (1127, 1137, 1146-1152, 1185, 1191 годы и другие).

По­сле во­кня­же­ния Яро­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча в Кие­ве (1132 год) в хо­де на­чав­шей­ся меж­до­усоб­ной борь­бы русских кня­зей чер­ни­гов­ский князь Все­во­лод Оль­го­вич предъ­я­вил в 1134 году пре­тен­зии на Курское княжество. По­сле его по­бе­ды над Мо­но­ма­ши­ча­ми в бит­ве на реке Су­пой (8 августа 1135 года) ме­ж­ду ни­ми был за­клю­чён мир (12 января 1136 года), по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го Курское княжество пе­ре­шло во вла­де­ние чер­ни­гов­ских кня­зей, и в нём стал пра­вить князь Глеб Оль­го­вич (1136-1138 годы), а за­тем Свя­то­слав Оль­го­вич. Ито­гом его дея­тель­но­сти ста­ло то, что Курское княжество пре­вра­ти­лось в од­ну из са­мых круп­ных во­лос­тей в со­ста­ве Нов­го­род-Се­вер­ско­го кня­же­ст­ва. В пе­ри­од вой­ны про­тив князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча от име­ни Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча Курское княжество ус­лов­но дер­жа­ли во вла­де­нии его со­юз­ни­ки - сы­но­вья князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го: кня­зья Иван Юрь­е­вич (1146-1147 годы) и Глеб Юрь­е­вич (1147-1148 годы). В конце 1150-х годов Свя­то­слав Оль­го­вич вер­нул се­бе Курское княжество, и поч­ти до конца XIII века оно пе­ре­да­ва­лось по на­след­ст­ву сре­ди его по­том­ков.

В 1161-1164 годы в Курском княжестве пра­вил его стар­ший сын Олег Свя­то­сла­вич, за­тем млад­шие - князь Игорь Свя­то­сла­вич (в 1164-1180 годы, вла­дел од­но­вре­мен­но Пу­тивль­ским княжеством; в 1196-1201 годы, бу­ду­чи од­но­вре­мен­но нов­го­род-се­вер­ским, а с 1198 года чер­ни­гов­ским кня­зем), Все­во­лод Свя­то­сла­вич Буй Тур (1180-1196 год, вла­дел од­но­вре­мен­но Труб­чев­ским княжеством). В конце XII века из со­ста­ва Курского княжества вы­де­ли­лось Рыль­ское княжество. В 1204-1211 годах в Курского княжества пра­вил князь Рос­ти­слав Иго­ре­вич, а по­сле его ги­бе­ли в Га­ли­че оно пе­ре­шло к его бра­ту - князю Оле­гу Иго­ре­ви­чу. Вре­мя его прав­ле­ния - эпо­ха рас­цве­та и наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва Курского княжества. Олег Иго­ре­вич при­ни­мал уча­стие в Калк­ской бит­ве 1223 года, в 1223-1226 годах вёл борь­бу про­тив князя Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча, за­хва­тив­ше­го при под­держ­ке вла­ди­мир­ско­го князя Юрия Все­во­ло­до­ви­ча власть в Чер­ни­го­ве в об­ход ле­ст­вич­но­го пра­ва. В 1226 году по­сле вме­ша­тель­ст­ва ки­ев­ско­го митрополита Ки­рил­ла I(II) ме­ж­ду князь­я­ми был за­клю­чён мир, скре­п­лён­ный зи­мой 1227-1228 годов бра­ком пле­мян­ни­ка князя Юрия Все­во­ло­до­ви­ча - яро­слав­ско­го князя Все­во­ло­да Кон­стан­ти­но­ви­ча [с 1227 года кня­жив­ше­го в Пе­ре­яс­лав­ле (Рус­ском)] и до­че­ри пле­мян­ни­ка кн. Оле­га Иго­ре­ви­ча - нов­го­род-се­вер­ско­го князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча.

Во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия Курское княжество в 1239-1241 годах под­верг­лось силь­но­му раз­ру­ше­нию. В хо­де штур­ма Курск (вско­ре вос­ста­нов­лен), До­нец, Рат­ское го­ро­ди­ще и ряд других го­ро­дов бы­ли унич­то­же­ны. Со­глас­но кос­вен­ным дан­ным, ме­ст­ные кня­зья не смог­ли ор­га­ни­зо­вать обо­ро­ну Курского княжества и спас­лись бег­ст­вом от монгольских войск в ле­сах и бо­ло­тах. По­пыт­ка со­про­тив­ле­ния бы­ла пред­при­ня­та ими в 1241 году, в ре­зуль­та­те мон­го­лы уби­ли рыль­ско­го князя Мсти­сла­ва, а в 1245 году каз­ни­ли в Ор­де его сы­на - вор­голь­ско­го князя Ан­д­рея Мсти­сла­ви­ча, вла­де­ния ко­то­ро­го унас­ле­до­вал его млад­ший брат (ве­ро­ят­но, рыль­ский князь Ва­си­лий). При­чи­ной ожес­то­чён­но­го со­про­тив­ле­ния, по-ви­ди­мо­му, ста­ло изъ­я­тие основной час­ти зе­мель Курского княжества из-под вла­сти русских кня­зей и пе­ре­вод их бывших вла­де­ний (вме­сте с Кур­ском) под кон­троль ор­дын­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции.

В ре­зуль­та­те это­го в середине XIII века основные вла­де­ния пра­ви­те­лей Курского княжества (во гла­ве с кур­ским кн. Юри­ем) скон­цент­ри­ро­ва­лись в ме­ж­ду­ре­чье Дес­ны и Сва­пы, ог­ра­ни­чи­ва­ясь на юге северным бе­ре­гом реки Сейм. На уда­лён­ных от сте­пи зем­лях Курского княжества воз­ник но­вый по­ли­тический центр - город Вор­гол (по-ви­ди­мо­му, Вор­голь­ское го­ро­ди­ще на реке Кле­вень - пра­вом при­то­ке Сей­ма - в Пу­тивль­ском районе Сум­ской области Ук­раи­ны). Во 2-й половине XIII века вор­голь­ские кня­зья со­сре­до­то­чи­ли вер­хов­ную власть над ос­тав­ши­ми­ся во­лос­тя­ми Курского княжества, на ос­но­ве ко­то­рых об­ра­зо­ва­лась «Кур­ская тьма». В 1275 году во вре­мя по­хо­да на Великое княжество Ли­тов­ское часть во­лос­тей Курского княжества (ве­ро­ят­но, вла­де­ния кур­ско­го князя Юрия Юрь­е­ви­ча) и ок­ре­ст­но­сти Кур­ска бы­ли силь­но ра­зо­ре­ны ор­дын­ца­ми.

В 1289-1290 годах обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния ме­ж­ду кур­ским бас­ка­ком Ах­ма­том, под­чи­няв­шим­ся улу­су тем­ни­ка Но­гая, с од­ной сто­ро­ны, и вор­голь­ским и рыль­ским князем Оле­гом и его род­ст­венни­ком ли­по­веч­ским князем Свя­то­сла­вом, при­зна­вав­ши­ми вер­хов­ную власть ха­нов Зо­ло­той Ор­ды, - с дру­гой. В хо­де кон­флик­та в фев­ра­ле - мар­те 1289 года русским князь­ям уда­лось по­лу­чить раз­ре­ше­ние ха­на Те­ле­бу­ги унич­то­жить две сло­бо­ды, ко­то­рые в их вла­де­ни­ях в северо-западной или западной час­ти Курского княжества не­за­кон­но по­стро­ил Ах­мат и два его бра­та. Ле­том 1289 года при уча­стии хан­ских при­ста­вов кня­зья ра­зо­ри­ли эти сло­бо­ды. След­ст­ви­ем это­го стал при­ход на тер­ри­то­рию Курского княжества осе­нью 1289 года ка­ра­тель­ных войск Но­гая. Вме­сте с Ах­ма­том он ре­шил рас­пра­вить­ся с русскими князь­я­ми. Их вла­де­ния бы­ли ра­зо­ре­ны, а 13 бо­яр во гла­ве с Чер­ны­сом Ру­си­ным каз­не­ны. 13 января 1290 года Но­гай сде­лал город Вор­гол сво­ей став­кой. Олег бе­жал в став­ку ха­на Те­ле­бу­ги, а Свя­то­слав ук­рыл­ся в «Во­ро­нож­ских ле­сах» (на­хо­див­ших­ся в вер­ховь­ях реки Осо­та). По­сле ухо­да Но­гая в феврале 1290 года, не дож­дав­шись воз­вра­ще­ния из По­вол­жья князя Оле­га, Свя­то­слав без хан­ско­го ука­за са­мо­стоя­тель­но вновь на­пал на од­ну из сло­бод, а за­тем - на во­енный от­ряд брать­ев Ах­ма­та, из-за че­го 9 апреля 1290 гоад они бе­жа­ли в Курск, а сам бас­как пред­по­чёл ос­тать­ся в Ор­де. Эти дей­ст­вия ли­по­веч­ско­го кня­зя не бы­ли под­дер­жа­ны князем Оле­гом, ко­то­рый от­пра­вил­ся в хан­скую став­ку, где по­лу­чил раз­ре­ше­ние Те­ле­бу­ги каз­нить за са­мо­управ­ст­во князя Свя­то­сла­ва. Осе­нью 1290 года Олег вер­нул­ся в Курского княжества во гла­ве ор­дын­ско­го от­ря­да и убил ли­по­веч­ско­го кня­зя. В от­вет на это млад­ший брат Свя­то­сла­ва, князь Алек­сандр, убил князя Оле­га и двух его сы­но­вей. Меж­до­усо­би­ца сре­ди русских кня­зей и ор­дын­ские на­бе­ги ос­ла­би­ли Курское княжество. Чёр­ные лю­ди, при­тес­няв­шие­ся на­се­ле­ни­ем сло­бод, ор­га­ни­зо­ван­ных кур­ским бас­ка­ком в По­се­мье (в том числе на Рат­ском го­ро­ди­ще - в 18 километрах от Кур­ска и у с. Ле­бя­жье - в 10 километрах от Кур­ска) и к югу от не­го - на Верх­нем Псле (Го­чев­ский ар­хео­ло­гический ком­плекс), по­сте­пен­но по­ки­да­ли Кур­ское кня­же­ст­во.

В начале XIV века оно фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. Од­на­ко воз­мож­но, что по­след­ним кур­ским князь­ям - Дмит­рию и его сы­ну Ва­си­лию Дмит­ри­еви­чу, впо­след­ст­вии уби­то­му ор­дын­ца­ми (упо­ми­на­ют­ся в по­мян­ни­ках чер­ни­гов­ских кня­зей сре­ди лиц, жив­ших в середине - 2-й половине XIV века), уда­лось на вре­мя вы­тес­нить ад­ми­ни­ст­ра­цию бас­ка­ка за пре­де­лы Кур­ска. С этим, по-ви­ди­мо­му, мож­но свя­зы­вать пе­ре­нос в 1340-е годы из Кур­ска на Рат­ское го­ро­ди­ще цен­тра бас­ка­че­ст­ва в Курское княжество (хо­тя воз­мож­но, что при­чи­ной это­го стал мор 1346 и 1353 годов). Основная тер­ри­то­рия Курского княжества пе­ре­шла под пря­мой кон­троль ор­дын­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)