КУРСКОЕ КНЯЖЕСТВО
КУРСКОЕ КНЯЖЕСТВО - древнерусское княжество в бассейне реки Сейм в 1-й трети XII - XIV веков. Столица - Курск.
Возникло на основе структур племенного княжения северян в Посемье, а также военно-административного аппарата, созданного здесь киевскими князьями в 1-й трети XI века. Территория Курского княжества охватывала пространство верховьев рек Сейм, Псёл, Ворскла и Северский Донец, заходя на востоке за левобережье реки Оскол, а на северо- востоке доходя до верховьев реки Быстрая Сосна. В числе важнейших городских центров Курского княжества - Рыльск, Вырь, Ольгов (археологический комплекс у деревни Люшинка Льговского района Курской области), Липовеческ (предположительно городище «Старый Город» на реке Свапа, близ города Дмитриев- Льговский), Римов (смотри в статье Гочево), Липинское городище (у деревни Липина Октябрьского района) - город на реке Сейм, к западу от Курска, а также такие города-крепости, как Сумы (на реке Псёл), Донец (в районе современного города Харьков) и Оскол (городище Холки на реке Оскол в Новооскольском р-не Белгородской области).
Очевидно, в 1125 году киевский князь Мстислав Владимирович выделил Курское княжество из состава Переяславского княжества и дал его в держание князю Всеволоду Ольговичу, мужу своей дочери Марии Мстиславны. В 1127 год за насильственный захват власти в Черниговском княжестве он был лишён Курского княжества, где на княжение сел князь Изяслав Мстиславич (1127-1129 годы), затем Курское княжество перешло под власть переяславского князя Ярополка Владимировича. Войска Курского княжества неоднократно участвовали в междоусобных войнах на Руси и в походах на кочевников, представляя собой грозную силу (1127, 1137, 1146-1152, 1185, 1191 годы и другие).
После вокняжения Ярополка Владимировича в Киеве (1132 год) в ходе начавшейся междоусобной борьбы русских князей черниговский князь Всеволод Ольгович предъявил в 1134 году претензии на Курское княжество. После его победы над Мономашичами в битве на реке Супой (8 августа 1135 года) между ними был заключён мир (12 января 1136 года), по условиям которого Курское княжество перешло во владение черниговских князей, и в нём стал править князь Глеб Ольгович (1136-1138 годы), а затем Святослав Ольгович. Итогом его деятельности стало то, что Курское княжество превратилось в одну из самых крупных волостей в составе Новгород-Северского княжества. В период войны против князя Изяслава Мстиславича от имени Святослава Ольговича Курское княжество условно держали во владении его союзники - сыновья князя Юрия Владимировича Долгорукого: князья Иван Юрьевич (1146-1147 годы) и Глеб Юрьевич (1147-1148 годы). В конце 1150-х годов Святослав Ольгович вернул себе Курское княжество, и почти до конца XIII века оно передавалось по наследству среди его потомков.
В 1161-1164 годы в Курском княжестве правил его старший сын Олег Святославич, затем младшие - князь Игорь Святославич (в 1164-1180 годы, владел одновременно Путивльским княжеством; в 1196-1201 годы, будучи одновременно новгород-северским, а с 1198 года черниговским князем), Всеволод Святославич Буй Тур (1180-1196 год, владел одновременно Трубчевским княжеством). В конце XII века из состава Курского княжества выделилось Рыльское княжество. В 1204-1211 годах в Курского княжества правил князь Ростислав Игоревич, а после его гибели в Галиче оно перешло к его брату - князю Олегу Игоревичу. Время его правления - эпоха расцвета и наибольшего могущества Курского княжества. Олег Игоревич принимал участие в Калкской битве 1223 года, в 1223-1226 годах вёл борьбу против князя Михаила Всеволодовича, захватившего при поддержке владимирского князя Юрия Всеволодовича власть в Чернигове в обход лествичного права. В 1226 году после вмешательства киевского митрополита Кирилла I(II) между князьями был заключён мир, скреплённый зимой 1227-1228 годов браком племянника князя Юрия Всеволодовича - ярославского князя Всеволода Константиновича [с 1227 года княжившего в Переяславле (Русском)] и дочери племянника кн. Олега Игоревича - новгород-северского князя Олега Святославича.
Во время монголо-татарского нашествия Курское княжество в 1239-1241 годах подверглось сильному разрушению. В ходе штурма Курск (вскоре восстановлен), Донец, Ратское городище и ряд других городов были уничтожены. Согласно косвенным данным, местные князья не смогли организовать оборону Курского княжества и спаслись бегством от монгольских войск в лесах и болотах. Попытка сопротивления была предпринята ими в 1241 году, в результате монголы убили рыльского князя Мстислава, а в 1245 году казнили в Орде его сына - воргольского князя Андрея Мстиславича, владения которого унаследовал его младший брат (вероятно, рыльский князь Василий). Причиной ожесточённого сопротивления, по-видимому, стало изъятие основной части земель Курского княжества из-под власти русских князей и перевод их бывших владений (вместе с Курском) под контроль ордынской администрации.
В результате этого в середине XIII века основные владения правителей Курского княжества (во главе с курским кн. Юрием) сконцентрировались в междуречье Десны и Свапы, ограничиваясь на юге северным берегом реки Сейм. На удалённых от степи землях Курского княжества возник новый политический центр - город Воргол (по-видимому, Воргольское городище на реке Клевень - правом притоке Сейма - в Путивльском районе Сумской области Украины). Во 2-й половине XIII века воргольские князья сосредоточили верховную власть над оставшимися волостями Курского княжества, на основе которых образовалась «Курская тьма». В 1275 году во время похода на Великое княжество Литовское часть волостей Курского княжества (вероятно, владения курского князя Юрия Юрьевича) и окрестности Курска были сильно разорены ордынцами.
В 1289-1290 годах обострились отношения между курским баскаком Ахматом, подчинявшимся улусу темника Ногая, с одной стороны, и воргольским и рыльским князем Олегом и его родственником липовечским князем Святославом, признававшими верховную власть ханов Золотой Орды, - с другой. В ходе конфликта в феврале - марте 1289 года русским князьям удалось получить разрешение хана Телебуги уничтожить две слободы, которые в их владениях в северо-западной или западной части Курского княжества незаконно построил Ахмат и два его брата. Летом 1289 года при участии ханских приставов князья разорили эти слободы. Следствием этого стал приход на территорию Курского княжества осенью 1289 года карательных войск Ногая. Вместе с Ахматом он решил расправиться с русскими князьями. Их владения были разорены, а 13 бояр во главе с Чернысом Русиным казнены. 13 января 1290 года Ногай сделал город Воргол своей ставкой. Олег бежал в ставку хана Телебуги, а Святослав укрылся в «Вороножских лесах» (находившихся в верховьях реки Осота). После ухода Ногая в феврале 1290 года, не дождавшись возвращения из Поволжья князя Олега, Святослав без ханского указа самостоятельно вновь напал на одну из слобод, а затем - на военный отряд братьев Ахмата, из-за чего 9 апреля 1290 гоад они бежали в Курск, а сам баскак предпочёл остаться в Орде. Эти действия липовечского князя не были поддержаны князем Олегом, который отправился в ханскую ставку, где получил разрешение Телебуги казнить за самоуправство князя Святослава. Осенью 1290 года Олег вернулся в Курского княжества во главе ордынского отряда и убил липовечского князя. В ответ на это младший брат Святослава, князь Александр, убил князя Олега и двух его сыновей. Междоусобица среди русских князей и ордынские набеги ослабили Курское княжество. Чёрные люди, притеснявшиеся населением слобод, организованных курским баскаком в Посемье (в том числе на Ратском городище - в 18 километрах от Курска и у с. Лебяжье - в 10 километрах от Курска) и к югу от него - на Верхнем Псле (Гочевский археологический комплекс), постепенно покидали Курское княжество.
В начале XIV века оно фактически прекратило своё существование. Однако возможно, что последним курским князьям - Дмитрию и его сыну Василию Дмитриевичу, впоследствии убитому ордынцами (упоминаются в помянниках черниговских князей среди лиц, живших в середине - 2-й половине XIV века), удалось на время вытеснить администрацию баскака за пределы Курска. С этим, по-видимому, можно связывать перенос в 1340-е годы из Курска на Ратское городище центра баскачества в Курское княжество (хотя возможно, что причиной этого стал мор 1346 и 1353 годов). Основная территория Курского княжества перешла под прямой контроль ордынцев.