КУРСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Курский историко-этнографический музей.

11 января 2001 года в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области был создан Октябрьский историко-этнографический музей, ставший с 2006 года филиалом Курского государственного областного музея археологии.

В настоящее время музей имеет два экспозиционных зала, в которых оформлены 4 постоянно действующих экспозиции: - Археология ; - Этнография; - Войны XX века; - История и современность. Фонды музея, насчитывающие 2128 предметов, каждый год пополняются на 120-150 предметов. Ежегодно музей проводит 15 временных выставок из собственных фондов и фондов других музеев области, а также работ талантливых мастеров. Сотрудники музея занимаются исследовательской работой по изучению названий исторических и природных объектов, захоронений солдат Великой Отечественной войны , сбором биографического материала о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, выявлением, изучением и популяризацией видов народного творчества Октябрьского района, участвуют в экспедиции по сбору подъемного материала на «Монастырщине».

Иллюстрации:

Курский историко-этнографический музей.