КУРСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
КУРСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Окончил юридический факультет Московского университета (1900 год). В студенческие годы увлёкся марксизмом, участвовал в студенческом движении. Помощник присяжного поверенного, выступал на процессах, защищая интересы рабочих в конфликтах с предпринимателями. Член РСДРП с 1904 года. В Революцию 1905-1907 годов член Бутырского райкома РСДРП, активный участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве, член Областного бюро Московской организации большевиков (1906 год), работал юрисконсультом в легальных профсоюзах. Член Московского областного бюро ЦК РСДРП (с 1907 года). Участвовал в издании ряда большевистских газет. Неоднократно подвергался аресту. В 1914 году мобилизован в армию, где продолжал революционную деятельность. Председатель Совета солдатских депутатов 4-й армии на Румынском фронте (май - август 1917 года), делегат 1-го Всероссийского съезда Советов (июнь - июль 1917 года). В октябре 1917 года член ВРК в Одессе. Нарком юстиции РСФСР (1918-1928 годы). Прокурор РСФСР (1922-1928 годы). Организатор первых народных судов в Москве. Считал, что в новом суде решающий голос должны иметь рабочие и беднейшие крестьяне в лице народных заседателей, избираемых Советами, что отмена всех норм буржуазного права - единственная гарантия правосудия для городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства. В начале 1920-х годов непосредственно руководил разработкой нового законодательства (гражданского, уголовного, процессуального). Курский подверг критике основные принципы буржуазного законодательства, в частности принцип независимости и несменяемости судей.
В Гражданскую войну 1917-1922 годов комиссар Главного и Полевого штабов РККА, член РВС Республики (1919-1920 годов). Член Президиума ВЦИК (с 1921 года), член Президиума ЦИК СССР (с 1923 года). Участвовал в разработке первой Конституции СССР (1924 год) и Конституции РСФСР (1925 год). Председатель Центральной ревизионной комиссии (1924-1927 годы), на 15-м съезде ВКП(б) (1927 год) избран членом ЦКК. Посол СССР в Италии (1928-1932 годы).
Сочинения:
Избранные статьи и речи. 2-е изд. М., 1958 год