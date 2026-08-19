КУРСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

КУРСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1900 год). В сту­денческие го­ды ув­лёк­ся мар­ксиз­мом, уча­ст­во­вал в сту­денческом дви­же­нии. По­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го, вы­сту­пал на про­цес­сах, за­щи­щая ин­те­ре­сы ра­бо­чих в кон­флик­тах с пред­при­ни­ма­те­ля­ми. Член РСДРП с 1904 года. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов член Бу­тыр­ско­го рай­ко­ма РСДРП, ак­тив­ный уча­стник Де­кабрь­ско­го воо­руженного вос­ста­ния в Мо­ск­ве , член Об­ла­ст­но­го бю­ро Московской организации боль­ше­ви­ков (1906 год), ра­бо­тал юрис­кон­суль­том в ле­галь­ных проф­сою­зах. Член Московского об­ла­ст­но­го бю­ро ЦК РСДРП (с 1907 года). Уча­ст­во­вал в из­да­нии ря­да боль­ше­ви­ст­ских га­зет. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту. В 1914 году мо­би­ли­зо­ван в ар­мию, где про­дол­жал ре­во­люционную дея­тель­ность. Председатель Со­ве­та сол­дат­ских де­пу­та­тов 4-й ар­мии на Румынском фрон­те (май - август 1917 года), де­ле­гат 1-го Все­российского съез­да Со­ве­тов (июнь - июль 1917 года). В октябре 1917 года член ВРК в Одес­се. Нар­ком юс­ти­ции РСФСР (1918-1928 годы). Про­ку­рор РСФСР (1922-1928 годы). Ор­га­ни­за­тор пер­вых народных су­дов в Мо­ск­ве. Счи­тал, что в но­вом су­де ре­шаю­щий го­лос долж­ны иметь ра­бо­чие и бед­ней­шие кре­сть­я­не в ли­це народных за­се­да­те­лей, из­би­рае­мых Со­ве­та­ми, что от­ме­на всех норм бур­жу­аз­но­го пра­ва - един­ствен­ная га­ран­тия пра­во­су­дия для го­род­ско­го и сель­ско­го про­ле­та­риа­та и бед­ней­ше­го кре­сть­ян­ст­ва. В начале 1920-х годов не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой но­во­го за­ко­но­датель­ст­ва (гра­ж­дан­ско­го, уго­лов­но­го, про­цес­су­аль­но­го). Курский под­верг кри­ти­ке основные прин­ци­пы бур­жу­аз­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, в ча­ст­но­сти прин­цип не­за­ви­си­мо­сти и не­сме­няе­мо­сти су­дей.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов ко­мис­сар Глав­но­го и По­ле­во­го шта­бов РККА, член РВС Рес­пуб­ли­ки (1919-1920 годов). Член Пре­зи­диу­ма ВЦИК (с 1921 года), член Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР (с 1923 года). Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пер­вой Кон­сти­ту­ции СССР (1924 год) и Кон­сти­ту­ции РСФСР (1925 год). Председатель Центральной ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии (1924-1927 годы), на 15-м съез­де ВКП(б) (1927 год) из­бран членом ЦКК. По­сол СССР в Ита­лии (1928-1932 годы).

Сочинения:

Из­бран­ные ста­тьи и ре­чи. 2-е изд. М., 1958 год