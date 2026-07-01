КУРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая оборонительная операция соединений Центрального, Степного и Воронежского фронтов, проводившаяся 5-23 июля 1943 года с целью срыва наступления групп армий «Юг» и «Центр» на южном и северном фасах Курской дуги , проводившемся в соответствии с планом операции «Цитадель» .

Обстановка на начало операции

Ещё весной 1943 года, когда германское командование разработало план операции «Цитадель», в Москве на основании разведывательных данных приняли решение перейти к стратегической обороне на Курской дуге, поскольку именно она после окончания распутицы становилась наиболее удобным местом для нанесения удара вермахтом. Командованию Центрального и Воронежского фронтов была поставлена задача обеспечения полной готовности отразить немецкий удар не позднее 10 мая 1943 года, а затем перейти в наступление ориентировочно 1 июня. Уже к началу мая Красная Армия была в общем и целом готова к оборонительным сражениям. В преддверии ожесточённых боёв Центральный и Воронежский фронты были значительно усилены, им был передан целый ряд соединений.

К началу операции советские войска на южном и северном фасах Курского выступа насчитывали около 1,3 миллиона человек, ещё до 600 тысяч человек находились в резерве. Командование располагало более чем 19 тысячами единиц артиллерии, более 2100 самолётов. Немцы в это же время смогли выставить от 780 до 900 тысяч солдат и офицеров, более 2700 танков и самоходок, до 10 тысяч единиц артиллерии, более 2 тысяч самолётов.

Бои на северном фасе Курской дуги

5 июля 1943 года бои на северном фасе Курского выступа приняли 13-я, 48-я и 70-я армии Центрального фронта, воздушную поддержку оказывала им 16-я воздушная армия. Против советских войск действовала ударная группировка группы армий «Центр», составленную в основном из частей 9-й армии (командующий – генерал В. Модель ), в которую входили 3 танковых и 1 армейский корпус. Накануне ночью разведчики из 15-й стрелковой дивизии захватили в качестве «языка» сапёра Бруно Формеля, давшего командованию важные сведения о начале боевых действий. В 2:20 артиллерия Центрального фронта открыла шквальный огонь по немецким позициям, нанеся врагу в передовых эшелонах значительные потери. Немецкие войска сумели начать атаки лишь к 5:00.

Ожесточённые сражения развернулись на Ольховатском, Поныровском, Малоархангельских и ряде других направлений. Однако нигде немецким войскам не удалось достичь серьёзных успехов. В последующие дни наиболее напряжённая обстановка сложилась во время боёв за Поныри и Ольховатку, а также на Тепловских высотах. Противник неоднократно перегруппировывал свои войска, но имел лишь локальные успехи, которые вскоре были нивелированы действиями советских частей. К 11 июля 1943 года Моделю стало ясно, что операция «Цитадель» провалена – свободных резервов у него не осталось, а потери за одну неделю составили более 22 тысяч солдат и офицеров.

Бои на южном фасе Курской дуги

К удару на южном направлении Манштейн привлёк 4-ю танковую армию и армейскую группу «Кемпф». Две ударные группировки должны были прорвать оборону 6-й и 7-й гвардейских армий. 5 июля 1943 года наиболее мощной среди задействованных соединений – 48-й танковый корпус вермахта – атаковали оборонительные позиции в направлении Черкасское – Обоянь. Однако героическое сопротивление советских войск, умело организованная система инженерных заграждений и оборонительных рубежей не дали ему возможности выполнить поставленные задачи. Ожесточённые бои разгорелись за село Черкасское, в результате которых враг был остановлен. В итоге за первый день врагу удалось вклиниться на расстояние от 5 до 12 километров.

6 июля 1943 года немецкие войска возобновили наступление крупными танковыми силами. Ватутин решил предпринять контрудар силами 1-й танковой армии, что привело к значительным потерям в технике. Командующий армией генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катуков сумел добиться отмены решения комфронта. Несмотря на значительные потери, которые понесли советские войска, противник не сумел добиться поставленной на второй день наступления задачи – достичь Обояни. В ходе последующих нескольких дней немецкие части смогли вклиниться в оборону Красной Армии только на расстояние до 35 километров, так и не достигнув задачи соединиться с группой Моделя, наступавшей с севера. Командование Воронежского фронта дважды предпринимало контрудары, но полностью разгромить вклинившегося к его оборону врага не смогло. Пиком ожесточённых сражений стал танковый бой под Прохоровкой , в результате которых обе стороны, понеся значительные потери, не сумели достичь поставленных целей.

Крах операции «Цитадель»

13 июля 1943 года в ставку Гитлера были вызваны командующие группами армий Манштейн и Клюге . По итогам их докладов было принято решение остановить наступление вермахта. Немецкие войска потеряли более 700 танков и около 30 тысяч солдат и офицеров. Над ним нависла угроза окружения. 16 июля 1943 года немецкое командование отдало приказ об отводе войск на исходные позиции. Красная Армия начала его преследование, к 23 июля 1943 года восстановив исходное положение.