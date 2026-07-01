КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ

КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ - мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Рас­по­ло­жен в местечке Сво­бо­да Зо­ло­ту­хин­ско­го района Кур­ской области, на пра­вом бе­ре­гу реки Тус­карь.

Ос­но­ван в 1597 году по ука­зу ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча на мес­те, где, по пре­да­нию, в 1295 году жи­те­лем Рыль­ска у кор­ня де­ре­ва (от­сю­да название пус­ты­ни) бы­ла най­де­на ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» . На ме­сте об­ре­те­ния за­бил ис­точ­ник. Ико­на, по­лу­чив­шая название ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» Кур­ской Ко­рен­ной, про­сла­ви­лась чу­до­тво­ре­ния­ми и ста­ла очень по­чи­тае­мой. При­ве­зён­ная в 1597 году в Мо­ск­ву на по­кло­не­ние она по ука­за­нию ца­ри­цы И. Ф. Го­ду­но­вой была ук­ра­ше­на ри­зой. В это же вре­мя в Курской коренной пустыни был по­стро­ен пер­вый со­бор в честь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1598 году из-за опас­но­сти на­па­де­ний крым­ских та­тар ико­ну из Курской коренной пустыни пе­ре­не­сли в Воз­не­сен­ский со­бор Кур­ска. Курская коренная пустынь серь­ёз­но по­стра­да­ла в Смут­ное вре­мя от войск Лже­дмит­рия I (1603 год) и крым­ских та­тар (1611 год). На­па­де­ни­ям крым­ских та­тар оби­тель не­од­но­крат­но под­вер­га­лась в 1-й половине XVII века. С 1618 по 1764 годы пус­тынь бы­ла при­пи­са­на к Кур­ско­му Зна­мен­ско­му монастырю., в ко­то­ром с 1618 года пре­бы­ва­ла Кур­ская Ко­рен­ная ико­на. С 1618 года еже­год­но пе­ред 9-й пят­ни­цей по­сле Пас­хи в Курской коренной пустыни из Зна­мен­ско­го монастыря с ико­ной со­вер­шал­ся кре­ст­ный ход (за­пе­чат­лён на кар­ти­не И. Е. Ре­пи­на «Кре­ст­ный ход в Кур­ской гу­бер­нии», 1883 год). В пу­сты­ни ико­на пре­бы­ва­ла до пра­зд­ни­ка Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, ког­да её с кре­ст­ным хо­дом воз­вра­ща­ли в Курск. В 1920 году ико­на вы­ве­зе­на из Рос­сии.

Ка­мен­ный ан­самбль Курской коренной пустыни воз­во­дил­ся в XVIII-XIX веках. В 1703 году по­стро­ен пер­вый ка­мен­ный со­бор Рож­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (строи­тель - мо­нах Бо­го­леп Су­хо­чев); в 1708 году - ка­мен­ные вра­та с над­врат­ным Пре­об­ра­жен­ским хра­мом; в 1713 году - шат­ро­вая цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник» (на сред­ст­ва гр. Б. П. Ше­ре­ме­те­ва). В 1785 мо­на­стырь об­не­сён ка­мен­ной сте­ной, по­строе­ны ка­мен­ные брат­ские ке­льи с до­мо­вым хра­мом Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла и Св. Па­ра­ске­вы. В XIX в. со­ору­же­ны: ка­мен­ные 3-этаж­ные ке­льи (1806-1814 годы), 3 гос­ти­ни­цы, цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, тра­пез­ная, ка­мен­ные кры­тые схо­ды-га­ле­реи, спус­кав­шие­ся к бе­ре­гу Тус­ка­ри (на фа­са­дах бы­ли пред­став­ле­ны кар­ти­ны на те­му чу­дес Кур­ской Ко­рен­ной ико­ны). В 1852-1860 годы по про­ек­ту архитектора К. А. То­на воз­ве­дён но­вый со­бор Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, увен­чан­ный 5 шат­ра­ми. В 1860 году со­ору­же­на увен­чан­ная шат­ром 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня с ча­са­ми. К 1862 году по­стро­ен 3-этаж­ный храм Всех Свя­тых, к 1875 году - клад­би­щен­ская цер­ковь в честь Кур­ской Ко­рен­ной ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (ря­дом рас­по­ла­гал­ся скит).

В мо­на­сты­ре ра­бо­та­ла ико­но­пис­ная мас­тер­ская, дей­ст­во­ва­ли боль­ни­ца и ап­те­ка. В XVII веке - 1878 году у его стен со­би­ра­лась Ко­рен­ная яр­мар­ка - од­на из круп­ней­ших в Рос­сии. Для неё в 1792-1812 годах по ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II воз­ве­дён ог­ром­ный гос­ти­ный двор, вме­щав­ший до 50 тысяч человек (архитектор Дж. Ква­рен­ги).

В 1924 году мо­на­стырь был за­крыт. В 1924–1926 годах взо­рван со­бор; раз­ру­ше­ны ко­ло­коль­ня, Свя­тые вра­та, схо­ды, клад­би­щен­ский храм и цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник». Не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие вла­стей, па­лом­ни­че­ст­ва к Свя­то­му ис­точ­ни­ку, где бы­ла об­ре­те­на ико­на, про­дол­жа­лись, по­это­му в 1959 году его за­ли­ли бе­то­ном; унич­то­же­но клад­би­ще. Мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 1990 году. В том же го­ду близ мо­на­сты­ря соз­дан (от­крыт в 1991 году) Кур­ский об­ла­ст­ной ис­то­ри­ко-куль­тур­ный центр «Ко­рен­ная пус­тынь». В 1994 году во­зоб­нов­лён кре­ст­ный ход со спи­ском ико­ны. В 1990-е годы вос­ста­нов­ле­ны: над­кла­дез­ная цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник» (1995 год), цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, церковь Всех Свя­тых, ко­ло­коль­ня, Свя­тые вра­та, брат­ские кор­пу­са, скит в честь Святого Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го. В 2007 году на­ча­та ре­кон­ст­рук­ция со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

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