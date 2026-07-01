КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ
КУРСКАЯ КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ - мужской монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Расположен в местечке Свобода Золотухинского района Курской области, на правом берегу реки Тускарь.
Основан в 1597 году по указу царя Фёдора Ивановича на месте, где, по преданию, в 1295 году жителем Рыльска у корня дерева (отсюда название пустыни) была найдена икона Божией Матери «Знамение». На месте обретения забил источник. Икона, получившая название иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, прославилась чудотворениями и стала очень почитаемой. Привезённая в 1597 году в Москву на поклонение она по указанию царицы И. Ф. Годуновой была украшена ризой. В это же время в Курской коренной пустыни был построен первый собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1598 году из-за опасности нападений крымских татар икону из Курской коренной пустыни перенесли в Вознесенский собор Курска. Курская коренная пустынь серьёзно пострадала в Смутное время от войск Лжедмитрия I (1603 год) и крымских татар (1611 год). Нападениям крымских татар обитель неоднократно подвергалась в 1-й половине XVII века. С 1618 по 1764 годы пустынь была приписана к Курскому Знаменскому монастырю., в котором с 1618 года пребывала Курская Коренная икона. С 1618 года ежегодно перед 9-й пятницей после Пасхи в Курской коренной пустыни из Знаменского монастыря с иконой совершался крестный ход (запечатлён на картине И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии», 1883 год). В пустыни икона пребывала до праздника Рождества Богородицы, когда её с крестным ходом возвращали в Курск. В 1920 году икона вывезена из России.
Каменный ансамбль Курской коренной пустыни возводился в XVIII-XIX веках. В 1703 году построен первый каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы (строитель - монах Боголеп Сухочев); в 1708 году - каменные врата с надвратным Преображенским храмом; в 1713 году - шатровая церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (на средства гр. Б. П. Шереметева). В 1785 монастырь обнесён каменной стеной, построены каменные братские кельи с домовым храмом Архангела Михаила и Св. Параскевы. В XIX в. сооружены: каменные 3-этажные кельи (1806-1814 годы), 3 гостиницы, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, трапезная, каменные крытые сходы-галереи, спускавшиеся к берегу Тускари (на фасадах были представлены картины на тему чудес Курской Коренной иконы). В 1852-1860 годы по проекту архитектора К. А. Тона возведён новый собор Рождества Пресвятой Богородицы, увенчанный 5 шатрами. В 1860 году сооружена увенчанная шатром 3-ярусная колокольня с часами. К 1862 году построен 3-этажный храм Всех Святых, к 1875 году - кладбищенская церковь в честь Курской Коренной иконы Божией Матери (рядом располагался скит).
В монастыре работала иконописная мастерская, действовали больница и аптека. В XVII веке - 1878 году у его стен собиралась Коренная ярмарка - одна из крупнейших в России. Для неё в 1792-1812 годах по указу императрицы Екатерины II возведён огромный гостиный двор, вмещавший до 50 тысяч человек (архитектор Дж. Кваренги).
В 1924 году монастырь был закрыт. В 1924–1926 годах взорван собор; разрушены колокольня, Святые врата, сходы, кладбищенский храм и церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Несмотря на противодействие властей, паломничества к Святому источнику, где была обретена икона, продолжались, поэтому в 1959 году его залили бетоном; уничтожено кладбище. Монастырь возрождён в 1990 году. В том же году близ монастыря создан (открыт в 1991 году) Курский областной историко-культурный центр «Коренная пустынь». В 1994 году возобновлён крестный ход со списком иконы. В 1990-е годы восстановлены: надкладезная церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (1995 год), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, церковь Всех Святых, колокольня, Святые врата, братские корпуса, скит в честь Святого Серафима Саровского. В 2007 году начата реконструкция собора Рождества Пресвятой Богородицы.