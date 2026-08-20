КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР на юго-западе Среднерусской возвышенности.

Административный центр - город Курск. Площадь около 46,5 тысяч квадратных километров. Население 2,37 миллиона человек (1897 год), свыше 3 миллионов человек (1913 год).

Об­ра­зо­ва­на 23 мая 1779 года как Кур­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во из час­ти тер­ри­то­рии уп­разд­нён­ной Бел­го­род­ской гу­бер­нии. Пер­во­на­чаль­но со­стоя­ло из 15 уез­дов: Бел­го­род­ский, Бо­га­тен­ский, Дмит­ри­ев­ский, Ко­ро­чан­ский, Кур­ский, Льгов­ский, Но­во­ос­коль­ский, Обо­ян­ский, Пу­тивль­ский, Рыль­ский, Ста­ро­ос­коль­ский, Суд­жан­ский, Тим­ский, Фа­теж­ский, Щи­гров­ский. 12 декабря 1796 года Кур­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в Курскую губернию, чис­ло уез­дов со­кра­ще­но до 10 (уп­разд­не­ны Бо­га­тен­ский, Дмит­ри­ев­ский, Льгов­ский, Но­во­ос­коль­ский и Тим­ский уез­ды). 1 мая 1797 года к Курской губернии при­пи­са­ны без­уезд­ные го­ро­да Ми­ро­по­лье и Хот­мыжск. 24 февраля 1802 года все уп­разд­нён­ные в 1796 году уез­ды вос­ста­нов­ле­ны, при этом центр Бо­га­тен­ско­го уезда пе­ре­ме­щён в г. Хот­мыжск. 23 мартя 1838 года центр Хот­мыж­ско­го уезда пе­ре­не­сён в сло­бо­ду Грай­во­рон, пре­об­ра­зо­ван­ную в уезд­ный го­род.

Ос­но­вой эко­но­ми­ки Курской губернии яв­ля­лось сель­ское хо­зяй­ст­во. В 1913 году пло­щадь об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель со­став­ля­ла до 73% тер­ри­то­рии гу­бер­нии (один из наи­выс­ших по­ка­за­те­лей в стра­не). На­дель­ные зем­ли со­став­ля­ли в это вре­мя 61,7% зе­мель­но­го фон­да, ча­ст­но­вла­дель­че­ские - 36,1%, про­чие (мо­на­стыр­ские и цер­ков­ные, ка­зён­ные, го­род­ские) - 2,2%. Круп­ней­шие сель­ские по­се­ле­ния, например сло­бо­ды Ве­ли­ко­ми­хай­лов­ка Но­во­ос­коль­ско­го уезда и Бо­ри­сов­ка Грай­во­рон­ско­го уезда, по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (в 1913 году свыше 24 и 23 тысяч человек со­от­вет­ст­вен­но) пре­вос­хо­ди­ли все уезд­ные го­ро­да Курской губернии. По чис­лен­но­сти и плот­но­сти (70 человек на квадратный километр) на­се­ле­ния Курской губернии во 2-й половине XIX - начале XX веков за­ни­ма­ла од­но из пер­вых мест в Российской им­пе­рии; на­пря­жён­ная де­мо­гра­фическая си­туа­ция и не­хват­ка сво­бод­ных зе­мель при­ве­ли к мас­со­вой ми­гра­ции час­ти жи­те­лей Курской губернии в Си­бирь и на Даль­ний Вос­ток. Основные сельскохозяйственные куль­ту­ры: рожь, овёс, гре­чи­ха, пше­ни­ца (пре­им. ози­мая), яч­мень, кар­то­фель, са­хар­ная свёк­ла. Воз­де­лы­ва­лись так­же тех­нические куль­ту­ры (ко­но­п­ля, лён, та­бак, под­сол­неч­ник, хмель), в южных уез­дах - ар­бу­зы и ды­ни. Курская губерния яв­ля­лась од­ним из цен­тров са­до­вод­ст­ва в Российской им­пе­рии (наи­бо­лее об­шир­ные са­ды - в Ко­ро­чан­ском и Фа­теж­ском уез­дах). В отдельных уез­дах по­лу­чи­ло раз­ви­тие пче­ло­вод­ст­во (Бел­го­род­ский, Кур­ский, Пу­тивль­ский). Для сельского хозяйства Курской губернии жи­вот­но­вод­ст­во бы­ло вто­ро­сте­пен­ной от­рас­лью.

Промышленность, ори­ен­ти­ро­ван­ная главным образом на пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственного сы­рья, бы­ла раз­ви­та срав­ни­тель­но сла­бо. В её струк­ту­ре важ­ное ме­сто за­ни­ма­ли са­хар­ные за­во­ды, в 1911 году пред­при­ятия Курской губернии да­ва­ли 12,5% об­ще­рос­сий­ско­го про­из-ва са­ха­ра. Сре­ди кус­тар­ных про­мы­слов бы­ли раз­ви­ты ико­но­пис­ный (центр - сло­бо­да Бо­ри­сов­ка), ко­же­вен­ный, са­пож­ный, шор­ный, ов­чин­ный, шуб­ный, гон­чар­ный, куз­неч­ный, бон­дар­ный, ков­ро­ткац­кий и др. В Курской губернии у Кур­ской Ко­рен­ной Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­кой пус­ты­ни Кур­ско­го уезда дей­ст­во­ва­ла Ко­рен­ная яр­мар­ка (во 2-й половины XVIII - 1-й половины XIX века име­ла все­российское зна­че­ние). В начале 1850-х годов её то­ва­ро­обо­рот дос­ти­гал 15 миллионов рублей, во 2-й половине XIX века он рез­ко со­кра­тил­ся (до 1 миллионов рублей в конце 1870-х годов), в 1878 году яр­мар­ка бы­ла пе­ре­не­се­на в Курск.

В 1830-е годы по про­ек­ту гид­ро­тех­ни­ка М. А. Пу­за­но­ва шлю­зо­ва­на река Сейм, ре­гу­ляр­ное су­до­ход­ст­во по ко­то­рой осу­ще­ст­в­ля­лось до 1850-х годов. В середине XIX века че­рез Курскую губернию про­шло шос­се Мо­ск­ва - Харь­ков. В 1868 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Мо­ск­ва - Курск, в 1869 году - Курск - Харь­ков, в 1870 году - Курск - Ки­ев, в 1894 году - Курск - Во­ро­неж, в 1901 году - Бел­го­род - Ку­пянск.

К 30 ноября 1917 года в Курской губернии ус­та­нов­ле­на советская власть. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в мар­те 1918 года, на тер­ри­то­рию Курской губернии вторг­лись германские вой­ска и во­ин­ские час­ти украинской Цен­траль­ной ра­ды, за­няв­шие Бел­го­род­ский, Грай­во­рон­ский, Ко­ро­чан­ский и час­тич­но Льгов­ский, Но­во­ос­коль­ский, Обо­ян­ский, Пу­тивль­ский, Рыль­ский и Суд­жан­ский уез­ды. 5 мая 1918 года за­клю­че­но пе­ре­ми­рие и ус­та­нов­ле­на де­мар­ка­ци­он­ная ли­ния (советскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах в Кур­ске воз­глав­лял И. В. Ста­ли н). В но­ябре 1918 года германские вой­ска ос­та­ви­ли тер­ри­то­рию Курской губернии, од­на­ко Бел­го­род­ский уезд до 11 февраля 1919 года чис­лил­ся в со­ста­ве Ук­раи­ны. С ию­ня по декабрь 1919 года часть тер­ри­то­рии Кур­ской губернии бы­ла за­ня­та час­тя­ми Во­ору­жён­ных сил Юга Рос­сии. В этой свя­зи Пу­тивль­ский и Рыль­ский уез­ды с 11 сентября по 30 декабря 1919 года бы­ли вре­мен­но вклю­че­ны в со­став Ор­лов­ской гу­бер­нии.

В 1920-е годы в ус­ло­ви­ях по­сле­во­ен­но­го вос­ста­нов­ле­ния народного хо­зяй­ст­ва раз­вер­ну­лось ис­сле­до­ва­ние Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии (КМА).

Чис­ло уез­дов Курской губернии 12 мая 1924 года со­кра­ти­лось до 7 (уп­разд­не­ны Дмит­ри­ев­ский, Ко­ро­чан­ский, Но­во­ос­коль­ский, Обо­ян­ский, Пу­тивль­ский, Суд­жан­ский, Тим­ский и Фа­теж­ский уез­ды), вме­сто Грай­во­рон­ско­го у. об­ра­зо­ван Бо­ри­сов­ский у. (1 июня 1925 года уезд­ный центр пе­ре­ве­дён об­рат­но в Грай­во­рон). 16 октября 1925 года, со­глас­но ре­ко­мен­да­ци­ям Ко­мис­сии по уточ­не­нию гра­ниц РСФСР, БССР и УССР, от Кур­ской губернии к УССР ото­шли вся тер­ри­то­рия Пу­тивль­ско­го уезда (за ис­клю­че­ни­ем Кру­пец­кой волости), Кре­ни­чан­ская волость и южной час­ти Грай­во­рон­ской волости Грай­во­рон­ско­го уеда и Му­ром­ской волости Бел­го­род­ско­го уезда (фак­тически пе­ре­да­ча этой тер­ри­то­рии за­вер­ше­на к ию­лю 1926 года). 4 января 1926 года го­ро­да Бо­га­тый, Тим и Хот­мыжск пе­ре­ве­де­ны в раз­ряд сель­ских по­се­ле­ний. 16 июня 1928 года Курская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став но­во­об­ра­зо­ван­ной Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­лас­ти.

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