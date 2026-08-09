КУРСКАЯ БИТВА

Курская битва - боевые действия во время Великой Отечественной войны в районе Курского выступа летом 1943 г. Она являлась ключевым элементом летней 1943 г. кампании Красной Армии, в ходе которой завершился коренной перелом в Великой Отечественной войны, начавшийся с победы под Сталинградом.

Хронологические рамки

В отечественной историографии устоялась точка зрения о том, что Курской битвы проходила с 5 июля по 23 августа 1943 г. В ней выделяют два периода : оборонительный этап и контрнаступление Красной Армии.

На первом этапе была проведена Курская стратегическая оборонительная операции силами двух фронтов Центрального (5-12 июля 1943 г) и Воронежского (5-23 июля 1943 г.) с привлечением стратегических резервов Ставки ВГК (Степного фронта), целью которой являлся срыв план «Цитадели».

Основным содержанием второго этапа явились две наступательных операции Красной Армии: Орловская (12 июля-18 августа 1943 г.) и Белгородско – Харьковская ( 3-23 августа 1943 г.)

Предпосылки и планы сторон

После поражения под Сталинградом перед руководством Германии встали две ключевые проблемы: как удерживать восточный фронт под возрастающими ударами набиравшей мощь Красной Армии, и каким образом сохранить в свое орбите союзников, которые уже начали искать пути выхода из войны. Гитлер считал, что наступление без такого глубокого прорыва, как это было в 1942 г., должно было помочь не только решать эти задачи, но и поднять боевой дух войск.

В апреля была разработан план операция «Цитадель», согласно которому две группировки наносят удар по сходящимся направлениям и окружают в Курском выступе Центральный и Воронежский фронты. По расчётам Берлина, их разгром позволял, и нанести огромные потери советской стороне, и уменьшить линию фронта до 245 км, а из высвободившихся силы формировать резервы. Для операции выделялись две армии и одна армейская группа. Южнее Орла группа армий (ГА) «Центр» разворачивала 9-ю армию (А) генерал-полковника В.Моделя. После нескольких доработок плана, она получила задачу: прорвав оборону Центрального фронта и, пройдя около 75 км, соединиться в районе Курска с войсками ГА «Ю» - 4-й танковой армии (ТА) генерал-полковника Г.Гота. Последняя сосредотачивалась севернее Белгорода и считалась главной силой наступления. После прорыва рубежа Воронежского фронта, ей предстояло пройти до места встречи более 140 км. Внешний фронт окружения должны были создать 23 ак 9А и армейская группа(АГ) «Кемпф» из ГА «Юг». Активные боевые действия планировалось развернуть на участке около 150 км.

Для «Цитадели» ГА «Центр» выделяла В.Моделю, которого Берлин назначил ответственным за операцию, 3 танковых(41,46 и 47) и один армейский(23) корпуса, всего14 дивизий, из которых 6 танковых, а ГА «Юг» - 4 ТА и АГ «Кемпф» 5 корпусов – три танковых (3, 48 и 2 тк СС) и два армейских (52 ак и ак «Раус»), состоявших из 17 дивизий, в том числе 9 танковых и моторизованных.

Ставка Верховного главнокомандования (ВГК) первые данные о планировании Берлином крупной наступательной операции под Курском получила в середине марта 1943 г. А 12 апреля 1943 г. на совещании у И.В.Сталина уже было приято предварительное решение о переходе к стратегической обороне. Центральный фронт генерала армии К.К. Рокоссовского получил задачу оборонять северную часть Курской дуги, отразить возможный удар, а затем совместно с Западным и Брянским фронтами, перейдя в контрнаступление и разгромить немецкую группировку в районе Орла.

Воронежский фронт генерала армии Н.Ф.Ватутина дол­жен был оборонять южную часть Курского выступа, обескровить врага в предстоящих оборонительных боях, после чего пе­рейти в контрнаступление и во взаимодействии с Юго-Западным фронтом и Степным фронтами завершить его разгром в районе Бел­города и Харькова.

Курская оборонительная операция рассматривалась как важнейший элемент всей летней кампании 1943 г. Планировалось, что после того как ожидавшееся наступление противника в полосе Центрального и Воронежского фронтов будет остановлено, возникнут условия для завершения его разгрома и перехода в общее наступление от Смоленска до Таганрога. Брянский и Западный фронты сразу начнут Орловскую наступательную операцию, которая поможет Центральному фронту окончательно сорвать планы врага. Параллельно с ней на юг Курского выступа должен подойти Степной фронт, и после его сосредоточения планировалось начать Белгородско - Харьковскую наступательную операцию, которая должна была проводиться параллельно с Донбасской наступательной операцией Южного фронтов и Юго-Западного фронта.

На 1 июля 1943 г. Центральный фронт имел 711575 человек, в том числе боевого состава 467179, 10725 орудий и миномётов, 1607 танков и самоходных орудий, а Воронежский - 625590 военнослужащих, из них боевого состава 417 451 , 8583 орудия и миномёта, 1700 единиц бронетехники.

Курская оборонительная операция. Боевые действия на севере Курской дуги 5-12 июля 1943 г.

В течение апреля - июня начало «Цитадели» несколько раз переносилось. Последней датой был определен рассвет 5 июля 1943 г. На Центральном фронте ожесточенные бои развернулись на участке в 40 км. 9 А с небольшим интервалом атаковала на трёх направлениях. Главный удар был нанесён по 13А генерал-лейтенанта Н.П.Пухова силами 47 тк - на Ольховатку, второй, вспомогательный, 41 тк и 23 ак - на Мало-Архангельск, по правому крылу 13 А и левому 48А генерал-лейтенанта П.Л.Романенко и третий - 46 тк - на Гнилец по правому флангу 70А генерал-лейтенанта И.В.Галанина. Завязались тяжёлые и кровопролитные бои.

На ольховатско - поныровском направлении Модель бросил в атаку сразу более 500 бронеединиц, а в воздухе волнами шли группы бомбардировщиков, но мощная система обороны не позволила противнику с ходу порвать рубежи советских войск.

Во второй половине 5 июля Н.П.Пухов выдвинул на главную полосу часть подвижных резервов, а К.К.Рокоссовский направил в район Ольховатки гаубичную и миномётную бригады. Контратаками танков и пехоты при поддержке артиллерии наступление врага было приостановлено. К исходу дня в центре 13А образовалась не значительная «вмятина», но оборона нигде не была прорвана. Полностью удержали свои позиции войска 48А и левого фланга 13А. Ценой больших потерь 47 и 46 тк удалось продвинуться на ольховатском направлении на 6-8 км, а войска 70А отошли лишь на 5 км.

Для восстановления утраченного положения на стыке 13 и 70А, К.К.Рокоссовский во второй половине 5 июля принял решение провести утром 6 июля контрудар 2 ТА генерал-лейтенанта А.Г.Родина и 19 тк во взаимодействии со вторым эшелоном 13 А - 17 гв. стрелковым корпусом (ск). Полностью решить поставленные задачи он не смог. После двух суток бесплодных попыток реализовать план «Цитадель», 9А увязла в обороне Центрального фронта. С 7 по 11 июля эпицентром боёв в полосе 13 и 70А стали станцию Поныри и район сёл Ольховатка - Самодуровка – Гнилец, где были созданы два мощных узла сопротивления, перекрывавших путь на Курск. К исходу 9 июля наступление главные силы 9А было остановлено, а 11 июля она предприняла последнюю неудачную попытку прорвать оборону Центрального фронта.

12 июля 1943 г. в боевых действиях в этом районе наступил перелом. Западный и Брянский фронты перешли в наступление на орловском направлении. В.Модель, назначенный ответственным за оборону всей орловской дуги, начал спешно переброску под Орла, войск нацеленных на Курск. А 13 июля Гитлер официально прекратил «Цитадель». Глубина продвижения 9А составляла 12-15 км на фронте до 40 км. Никаких оперативных, а тем более стратегических, результатов достигнуть не удалось. Более того, она не удержала и уже занятые позиции. 15 июля Центральный фронт перешёл в контрнаступление и через двое суток в основном восстановил своё положение до 5 июля 1943 г.

Ход боёв на юге Курского выступа 5-23 июля 1943 г.

На рассвете 5 июля 1943 г. войска ГА "Юг" перешли в наступление. Главный удар был нанесён в полосе 6 гв. А генерал-лейтенанта И.М. Чистякова в направлении г.Обоянь силами 4ТА. Здесь было задействовано германской стороной свыше 1168 бронеединиц. На вспомогательном, корочанском направлении (восточнее и северо-восточнее Белгорода) позиции 7 гв. А генерал-лейтенанта М.С. Шумилова атаковали 3 тк и «Раус» АГ «Кемпф», которые располагали 419 танками и штурмовыми орудиями. Однако благодаря стойкости бойцов и командиров 6 гв. А, уже в первые двое суток график наступления ГА «Юг» был сорван, а его дивизиям нанесён большой урон. И главное был расколот ударная группировка ГА "Юг". 4ТА и АГ«Кемпф» не удалось создать сплошной фронт прорыва, т.к. АГ «Кемпф» не смогла прикрыть правое крыло 4ТА и их войска начали двигаться по расходящимся направлениям. Поэтому 4ТА был вынужден ослаблять ударный клин и направлять большие силы для усиления правого крыла. Однако, более широкий, чем на севере Курской дуги, фронт наступления (до 130 км) и более значительные силы позволили противнику к исходу пятых суток прорвать рубеж Воронежского фронта в полосе до 100 км и войти в оборону на главном направлении до 28 км, при этом в её корпусах вышло из строя 66% бронетехники.

10 июля начался второй этап Курской оборони­тельной операции Воронежского фронта, эпицентр боев сместился к ст.Прохоровка. Сражение за этот узел сопротивления продолжалось с 10 по 16 июля 1943 г. 12 июля, был проведен фронтовой контрудар. В течение 10-12 часов в районе станции на участке в 40 км разновременно действовали около 1100 бронеединиц противоборствующих сторон. Однако он не принес ожидаемых результата. Хотя войска ГА«Юг» удалось удержать в системе армейской обороны, но все соединения 4 ТА и АГ«Кемпф» сохранить боеспособность. В последующее четверо суток наиболее напряженные бои шли южнее станции в междуречье Северского и Липового Донца, которое было удобным для нанесения ударов как по глубокому правому флангу 4ТА, так и по левому крылу АГ «Кемпф». Однако отстоять этот район не удалось. В ночь на 15 июля 1943 г. 2 тк СС и 3 тк окружили четыре дивизии 69А южнее станции, но им удалось вырваться из «кольца», хотя и с большими потерями

В ночь с 16 на 17 июля войска ГА «Юг» начали отход в направлении Белгорода, а к исходу 23 июля 1943 г. Воронежский фронт оттеснил ГА "Юг" примерно на позиции, с которых она начал наступление. Цель поставленная перед советскими войсками в ходе Курской оборонительной операции, была полностью достигнута.

Орловская наступательная операция

После двух недель кровопролитнейших боёв последнее стратегическое наступление вермахта было остановлено, но это была лишь часть замысла советского командования на летнюю кампанию 1943 г. Теперь, было важно окончательно взять инициативу в свои руки и переломить ход войны.

План уничтожения германских войск в районе Орла, получивший кодовое название операция "Кутузов", был разработан ещё перед Курской битвой. Войска Западного, Брянского и Центрального фронтов, окаймлявших орловскую дугу, должны были нанести удар в общем направлении на Орел, рассечь 2 ТА и 9А ГА "Центр" на три отдельные группировки, окружить их в районах Болхова, Мценска, Орла и уничтожить.

Для проведения операции привлекались часть сил Западного (командующий генерал-полковник В.Д. Соколовский), весь Брянский (генерал-полковник М.М. Попов) и Центральный фронты. Прорыв обороны противника предусматривался на пяти участках. Западный фронт должен был нанести главный удар войсками левого крыла – 11 гв.А генерал-лейтенанта И.Х.Баграмяна - на Хотынец и вспомогательный - на Жиздру, а Брянский фронт - на Орел (главный удар) и Болхов (вспомогательный). Центральному фронту, после того как полностью остановит наступление 9А, предстояло сосредоточить основные усилия 70,13, 48А и 2 ТА на кромском направлении. Начало наступление жёстко увязывалось с моментом, когда станет ясно, что ударная группировка 9А измотана и связана боями на рубежах Центрального фронта. По мнению Ставки, такой момент наступил 12 июля 1943 г.

За сутки до наступления генерал-лейтенант И.Х. Баграмян провел разведку боем на левом фланге 2 ТА. В результате не только было уточнено начертание переднего края неприятеля и его система огня, но на отдельных участках немецкая пехота была выбита из первой траншеи. И.Х. Баграмян отдал приказ о немедленном начале общего наступления. Введенный 13 июля 1 тк завершил прорыв и второй полосы. После чего 5 тк начала развивать наступление в обход Болхова, а 1 тк – на Хотынец.

Первый день наступления Брянском фронте не принёс ощутимых результатов. Действовавшие на главном, орловском направлении, 3А генерал-лейтенанта А.В.Горбатова и 63А генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи к исходу 13 июля прорвались на 14 км, а 61А генерал-лейтенанта П.А. Белова на болховском направлении вклинилась в оборону врага лишь на 7 км. Не изменило ситуацию и начавшееся 15 июля наступление Центрального фронта. Его войска к исходу 17 июля отбросили 9А лишь на позиции, которые она занимала к началу Курской битвы.

Тем не менее, уже 19 июля над болховской группировкой нависла угроза окружения, т.к. 11 гв.А в южном направлении прорвалась на 70 км, упорно двигалась к Болхову и 61А. Этот город являлся «ключом» к Орлу, поэтому противоборствующие стороны начали наращивать здесь силы. На направлении главного удара Брянского фронта 19 июля выдвигается 3 гв.ТА генерал-лейтенанта П.С.Рыбалко. Отразив контратаки противника, она к исходу дня прорвала вторую полосу обороны на реке Олешня. Спешно усиливалась и группировка Западного фронта. Существенный перевес сил, хотя и не быстро, но давал свои плоды. 5 августа 1943 г. один из самых крупных областных центров Европейской части СССР город Орёл был освобожден войсками Брянского фронта.

После уничтожения группировки в районе Болхова и Орла наиболее напряженные боевые действия развернулись на фронте Хотынец - Кромы, а на заключительном этапе операции «Кутузов» наиболее тяжёлые бои разгорелись за г. Карачев, прикрывавший подходы к Брянску, который 15 августа 1943 г. был освобожден.

18 августа 1943 г. советские войска вышли к немецкой оборонительной линии «Хаген», восточнее Брянска. На этом операция «Кутузов» завершилась. За 37 суток Красная армия продвинулась вперед на 150 км, был ликвидирован укрепленный плацдарм и крупная вражеская группировка, на стратегически важном направлении, были созданы благоприятные условия для наступления на Брянск и далее в Белоруссию.

Белгородско - Харьковская наступательная операция

Она получила кодовое наименование «Полководец Румянцев», проводилась с 3 по 23 августа 1943 г. Воронежским (генерал армии Н.Ф.Ватутин) и Степным (генерал-полковник И.С. Конев) фронтами и явилась завершающим этапом Курской битвы. Операцию предполагалось провести в два этапа: на первом разгромить войска левого крыла ГА "Юг" в районе Белгорода и Томаровки, а затем освободить Харьков. Степной фронт должен был освободить Белгород и Харьков, а Воронежский – обойти их с северо-запада, развивать успех на Полтаву. Главный удар планировалось нанести армиями смежных флангов Воронежского и Степного фронтов из района северо-западнее Белгорода в направлении на Богодухов и Валки, в стык 4 ТА и АГ «Кемпф», раздробить их и отрезать им путь для отхода на запад и юго-запад. Вспомогательный удар нанести на Ахтырку, силами 27 и 40А, чтобы блокировать подтягивание к Харькову резервов. Одновременно город должна была обойти с юга 57А Юго-Западного фронта. Операция планировалась на фронте в 200 км и глубиной до 120 км.

3 августа 1943 г. после мощной артподготовки первый эшелон Воронежского фронта - 6 гв.А генерал-лейтенанта И.М.Чистякова и 5 гв.А генерал-лейтенанта А.С. Жадова форсировали р.Ворскла пробили 5 км брешь на фронте между Белгородом и Томаровкой, через которую вошла главные силы - 1ТА генерал-лейтенанта М.Е. Катукова и 5 гв.ТА генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова. Пройдя «коридор» прорыва и развернувшись в боевой порядок, их войска нанесли сильный удар на Золочев. К исходу дня 5 гв.ТА, углубившись в оборону неприятеля на 26 км, отсекла белгородскую группировку от томаровской, и вышла на рубеж с. Добрая Воля, а утром следующего дня прорвалась к Бессоновке и Орловке. А 6 гв.А вечером 3 августа прорвались к Томаровке. 4ТА оказала упорное сопротивление. С 4 августа, 5 гв. ТА на двое суток оказалась скована вражескими контратаками, хотя по расчетам советской стороны уже 5 августа её бригады должны были выйти западнее Харькова и овладеть г.Люботин. Эта задержка меняла план всей операции по быстрому расколу группировки противника.

После двух суток тяжёлых боёв на подступах к Белгороду, 5 августа 1943 г. 69 и 7 гв.А Степного фронта оттеснили войска АГ «Кемпф» к окраинам и начали его штурм, который к вечеру завершился очисткой основной его части от оккупантов. Вечером 5 августа 1943 г. в честь освобождения Орла и Белгорода впервые за годы войны в Москве был дан салют.

В этот день наступил перелом и в полосе Воронежского фронта, на вспомогательном направлении перешли в наступление 40А генерал-лейтенанта К.С. Москаленко, в направлении Боромля и 27А генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко, которая к исходу 7 августа освободили Грайворон и продвигалась на Ахтырку.

После освобождения Белгорода усилился натиск и Степной фронт. 8 августа ему была передана 57А генерал-лейтенанта Н.А. Гагена. Пытаясь не допустить окружения своих войск, Э.фон Манштейн 11 августа нанёс контрудары по 1ТА и 6 гв.А южнее Богодухова силами 3 тк АГ «Кемпф», который замедлил темп наступления не только Воронежского, но и Степного фронта. Несмотря на упорное сопротивление АГ «Кемпф», войска Конева продолжали настойчиво продвигаться к Харькову. 17 августа они завязали бои на его окраинах.

18 августа ГА "Юг" предприняла повторную попытку остановить наступление двух фронтов контрударом, теперь по растянутому правому флангу 27А. Для его отражения Н.Ф.Ватутин ввел в бой 4 гв.А генерал-лейтенанта Г.И.Кулика. Но быстро переломить ситуацию не удалось. Уничтожение ахтырской группировки затянулось вплоть до 25 августа.

18 августа возобновились наступление 57А, которая, обходя Харьков с юго-востока, двигалась на Мерефу. В этой обстановке важное значение имел захват 20 августа частями 53А генерал-лейтенанта И.М.Манагарова узла сопротивления в лесу северо-востоке Харькова. Используя этот успех, 69 А генерал-лейтенанта В.Д.Крюченкина начали обходить город с северо-запада и запада. В течение 21 августа в полосе 53А сосредоточились корпуса 5 гв.ТА, что существенно усиливало правое крыло Степного фронта. Через сутки была перерезаны железные дороги Харьков - Золочев, Харьков – Люботин - Полтава и шоссе Харьков - Люботин, а 22 августа 57А вышла южнее Харькова в район сел Безлюдовка и Константиновка. Таким образом, большая часть путей для отступления противника оказалась отрезана, поэтому немецкое командование было вынуждено начать спешный вывод всех войск из города.

23 августа 1943 г., Москва салютовала освободителям Харькова. Это событие знаменовало победоносное завершение Красной Армией битвы под Курском.

Итоги, значение

В битве под Курском, длившейся 49 суток, с обеих сторон приняли участие около 4 000 000 человек, свыше 69 000 орудий и минометов, более 13 000 танков и самоходных (штурмовых) орудий, до 12 000 самолетов. Она стала одним из наиболее масштабные событие Великой Отечественной войны, её значение выходит далеко за пределы советско-германского фронта. «Крупное поражение на Курской дуге явилось для немецкой армии началом смертельного кризиса, - писал выдающийся полководец Маршал Советского Союза А.М. Василевский. – Москва, Сталинград и Курск стали тремя важными этапами в борьбе с врагом, тремя историческими рубежами на пути к победе над фашистской Германией. Инициатива действий на советско-германском фронте – главном и решающем фронте всей Второй мировой войны – была прочно закреплена в руках Красной Армии».