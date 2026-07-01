КУРШИ
КУРШИ - западнобалтский народ.
На рубеже VI-VII веков занимали побережье нынешней Западной Литвы и юго-западной Латвии между современными городами Клайпеда и Лиепая. В X-XI веках курши заселили Куршскую косу (с присутствием куршей связан поздний строительный горизонт гавани викингов в урочище Кораллен-Берг и грунтовой могильник Штангенвальде). К XI-XII векам курши распространили своё влияние в юго-западном направлении, вплоть до мыса Таран (ныне Калининградская область).
Основные занятия куршей - земледелие и скотоводство, развивались ремёсла. курши были умелыми мореходами, что способствовало ведению ими интенсивной торговли, в том числе международной. Для основного массива ареала куршей характерны трупосожжения (нередко прах помещался в небольшие берестяные коробки), сопровождавшиеся бронзовыми украшениями, главным образом шейными гривнами и пластинчатыми браслетами. С куршами связывают грунтовые могильники с трупоположениями (со 2-й половины VIII века; в северной части ареала), мужские и женские погребения имеют противоположную ориентировку. У головы находились питьевые рога, миниатюрные глиняные сосуды, копии орудий труда. В IX-XII веках в мужских захоронениях встречаются мечи, бронзовые витые гривны, браслеты, фибулы. В отличие от остальных западнобалтских племён, захоронения коней для куршей не характерны. Женские комплексы этого времени включали бронзовые головные и нагрудные булавки, спирали, одиночные витые бусины.
Впервые курши упоминаются в скандинавских сагах при описании событий VII века. В середине VII века скандинавы основали на землях куршей крепость и торгово-ремесленный пункт Зебург (располагался близ современного города Гробиня, Латвия). Проникновение скандинавов вызывало сопротивление куршей. Так, в 854 году курши разгромили данов, но потерпели поражение от вторгнувшихся на их территорию шведов. В «Повести временных лет» курши (корсь) упоминаются в числе племён, плативших дань Руси. В XI веке в среду куршей начало проникать христианство, первая церковь в земле куршей упомянута Адамом Бременским в 1069 году. В XI-XII веках земля куршей, разделявшаяся на 9 микрорегионов, включала ряд торговых пунктов в районе современной Клайпеды. По сведениям «Книтлингасаги» (XII век), пираты-курши нападали на торговые караваны в Балтийском море, а в 1170 году курши разграбили шведские прибрежные поселения Блекинге и Моно.
В XIII веке куршам пришлось столкнуться с экспансией крестоносцев на их земли. Северная часть куршей в 1210-1267 годах вела борьбу с Ливонским орденом. 13 июля 1260 года на берегу озера Дурбе объединённое войско куршей и жемайтов разгромило отряды рыцарей. Несмотря на своё конечное поражение (1267 год), курши смогли частично сохранить свою независимость в виде формировавшегося из них слоя полукрестьян-полудворян («kur- ̌su ̦koni ̦ni»). В южной части земли куршей в 1252 году рыцарями Ливонского ордена основан замок Мемель (ныне Клайпеда), однако воины-курши продолжали здесь спорадическое сопротивление до рубежа XIII и XIV веков. Считается, что к XVII веку курши утратили свою самобытность и слились с остальным балтским населением Курземе, войдя в состав латышей и литовцев.
На Куршской косе курши сохраняли архаические компоненты своей культуры (столбовые постройки, плоскодонные суда со специфич. резными вымпелами, одежду и легенды) и языка вплоть до XX века, несмотря на частичную ассимиляцию переселенцами из Германии. В 1945-1947 годах группы куршей были вывезены с Куршской косы в Западную Германию, где они перестали составлять компактную этнокультурную группу.