КУРШИ

КУРШИ - западнобалтский народ.

На ру­бе­же VI-VII веков за­ни­ма­ли по­бе­ре­жье ны­неш­ней Западной Лит­вы и юго-западной Лат­вии ме­ж­ду современными го­ро­да­ми Клай­пе­да и Лие­пая. В X-XI веках курши за­се­ли­ли Курш­скую ко­су (с при­сут­ст­ви­ем куршей свя­зан позд­ний стро­ительный го­ри­зонт га­ва­ни ви­кин­гов в уро­чи­ще Ко­рал­лен-Берг и грун­то­вой мо­гиль­ник Штан­ген­валь­де). К XI-XII векам курши рас­про­стра­ни­ли своё влия­ние в юго-западном на­прав­ле­нии, вплоть до мы­са Та­ран (ны­не Ка­ли­нин­град­ская область).

Основные за­ня­тия куршей - зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во, раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла. курши бы­ли уме­лы­ми мо­ре­хо­да­ми, что спо­соб­ст­во­ва­ло ве­де­нию ими ин­тен­сив­ной тор­гов­ли, в том числе ме­ж­ду­на­род­ной. Для основного мас­си­ва ареа­ла куршей ха­рак­тер­ны тру­по­сож­же­ния (не­ред­ко прах по­ме­щал­ся в не­боль­шие бе­ре­стя­ные ко­роб­ки), со­про­во­ж­дав­шие­ся брон­зо­вы­ми ук­ра­ше­ния­ми, главным образом шей­ны­ми грив­на­ми и пла­стин­ча­ты­ми брас­ле­та­ми. С куршами свя­зы­ва­ют грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с тру­по­по­ло­же­ния­ми (со 2-й половины VIII века; в северной час­ти ареа­ла), муж­ские и жен­ские по­гре­бе­ния име­ют про­ти­во­по­лож­ную ори­ен­ти­ров­ку. У го­ловы на­хо­ди­лись пить­е­вые ро­га, ми­ниа­тюр­ные гли­ня­ные со­су­ды, ко­пии ору­дий тру­да. В IX-XII веках в муж­ских за­хо­ро­не­ни­ях встре­ча­ют­ся ме­чи, брон­зо­вые ви­тые грив­ны, брас­ле­ты, фи­бу­лы. В от­ли­чие от ос­таль­ных за­пад­но­балт­ских пле­мён, за­хо­ро­не­ния ко­ней для куршей не ха­рак­тер­ны. Жен­ские ком­плек­сы это­го вре­ме­ни вклю­ча­ли брон­зо­вые го­лов­ные и на­груд­ные бу­лав­ки, спи­ра­ли, оди­ноч­ные ви­тые бу­си­ны.

Впер­вые курши упо­ми­на­ют­ся в скандинавских са­гах при опи­са­нии со­бы­тий VII века. В середине VII века скан­ди­на­вы ос­но­ва­ли на зем­лях куршей кре­пость и тор­го­во-ре­мес­лен­ный пункт Зе­бург (рас­по­ла­гал­ся близ современного города Гро­би­ня, Лат­вия). Про­ник­но­ве­ние скан­ди­на­вов вы­зы­ва­ло со­про­тив­ле­ние куршей. Так, в 854 году курши раз­гро­ми­ли да­нов, но по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от вторг­нув­ших­ся на их тер­ри­то­рию шве­дов. В «По­вес­ти вре­мен­ных лет» курши (корсь) упо­ми­на­ют­ся в чис­ле пле­мён, пла­тив­ших дань Ру­си. В XI веке в сре­ду куршей на­ча­ло про­ни­кать хри­сти­ан­ст­во, пер­вая цер­ковь в зем­ле куршей упо­мя­ну­та Ада­мом Бре­мен­ским в 1069 году. В XI-XII веках зем­ля куршей, раз­де­ляв­шая­ся на 9 мик­ро­регио­нов, вклю­ча­ла ряд тор­го­вых пунк­тов в рай­оне современной Клай­пе­ды. По све­де­ни­ям «Книт­лин­га­са­ги» (XII век), пи­ра­ты-курши на­па­да­ли на тор­го­вые ка­ра­ва­ны в Бал­тий­ском море, а в 1170 году курши раз­гра­би­ли шведские при­бреж­ные по­се­ле­ния Бле­кин­ге и Мо­но.

В XIII веке куршам при­шлось столк­нуть­ся с экс­пан­си­ей кре­сто­нос­цев на их зем­ли. Северная часть куршей в 1210-1267 годах ве­ла борь­бу с Ли­вон­ским ор­де­ном . 13 июля 1260 года на бе­ре­гу озера Дур­бе объ­е­ди­нён­ное вой­ско куршей и же­май­тов раз­гро­ми­ло от­ря­ды ры­ца­рей. Не­смот­ря на своё ко­неч­ное по­ра­же­ние (1267 год), курши смог­ли ча­стич­но со­хра­нить свою не­за­ви­си­мо­сть в ви­де фор­ми­ро­вав­ше­го­ся из них слоя по­лу­кре­сть­ян-по­лу­дво­рян («kur­- ̌su ̦koni ̦ni»). В южной час­ти зем­ли куршей в 1252 году ры­ца­ря­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на ос­но­ван за­мок Ме­мель (ны­не Клай­пе­да), од­на­ко вои­ны-курши про­дол­жа­ли здесь спо­ра­дическое со­про­тив­ле­ние до ру­бе­жа XIII и XIV веков. Счи­та­ет­ся, что к XVII веку курши ут­ра­ти­ли свою са­мо­быт­ность и сли­лись с ос­таль­ным балт­ским на­се­ле­ни­ем Кур­зе­ме, вой­дя в со­став ла­ты­шей и ли­тов­цев.

На Курш­ской ко­се курши со­хра­ня­ли ар­ха­и­че­ские ком­по­нен­ты сво­ей куль­ту­ры (стол­бо­вые по­строй­ки, плос­ко­дон­ные су­да со спе­ци­фич. рез­ны­ми вым­пе­ла­ми, оде­ж­ду и ле­ген­ды) и язы­ка вплоть до XX века, не­смот­ря на час­тич­ную ас­си­ми­ля­цию пе­ре­се­лен­ца­ми из Гер­ма­нии. В 1945-1947 годах груп­пы куршей бы­ли вы­ве­зе­ны с Курш­ской ко­сы в Западную Гер­ма­нию, где они пере­ста­ли со­став­лять ком­пакт­ную эт­но­куль­тур­ную груп­пу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)