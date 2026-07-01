КУРС НА СТАБИЛИЗАЦИЮ РОССИИ

Курс на стабилизацию России был взят на вооружение и провозглашён после прихода к власти В. В. Путиным, занявшим пост президента РФ в 2000 году. Реализованный к концу второго президентского срока Путина, этот курс предполагал прежде всего централизацию власти в России и сохранение её территориальной целостности, которых не удалось достичь его предшественнику Б. Н. Ельцину.

Приход к власти В. В. Путина

26 марта 2000 года победу на президентских выборах в первом туре одержал В. В. Путин. За него проголосовали 52,94 % избирателей. Этого результата удалось добиться благодаря тому, что партия власти – «Единство» – сумела привлечь голоса абсолютного большинства некоммунистического электората. Кандидатуру Путина поддержала и либеральная партия СПС.

Придя к власти, Путин не имел ни готовой команды, ни чётко сформулированной экономической и политической программы. Всё это складывалось постепенно, поэтому в 2000 году политический курс Путина ещё не имел законченного характера. Новый президент пришёл к власти в условиях политической борьбы, поэтому в первый год Путину приходилось заниматься в основном укреплением и перенастройкой доставшегося в наследство от ельцинских времён государственного механизма. Весной 2000 года в послании Федеральному Собранию Путин подверг критике сложившуюся в 1990-х годах политическую систему. Несмотря на это, уже в 2000 году в российской политике намечалась невиданная прежде стабильность: в период с января 2000 по январь 2001 года в правительстве РФ сменился всего один министр, что было крайне нетипично для правительственной «чехарды» ельцинского периода. Ядром постепенно сформировавшейся команды нового президента были люди, хорошо известные ему по работе в мэрии Санкт-Петербурга, разведке и ФСБ. Они делились на две группы: молодые либералы (Г. О. Греф, А. Л. Кудрин, Д. Н. Козак, Д. А. Медведев) и «силовики» (С. Б. Иванов, И. И. Сечин, Н. П. Патрушев, В. В. Черкесов). Из них фигурой, наиболее близкой к новому президенту, по положению во властных структурах и социологическим рейтингам долгое время был С. Б. Иванов. В начале 2001 года он занял пост министра обороны. Председателем правительства Путин сразу после инаугурации назначил бывшего министра финансов М. М. Касьянова. По одной из версий, он был креатурой так называемой «Семьи» – группы родственников и приближённых прежнего президента Ельцина.

Выстраивание «вертикали власти»

Путин взял на вооружение принцип укрепления «вертикали власти». Первая масштабная реформа, предполагавшая внесение изменений в Конституцию страны, была связана с изменением порядка формирования Совета Федерации. В мае 2000 года президент направил в Государственную Думу закон о новом порядке формирования Совета Федерации. Кроме того, президент предложил ряд поправок к законам «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В августе предложения президента были приняты. В результате губернаторы потеряли представительство в верхней палате парламента, а значит и депутатскую неприкосновенность: теперь в Совете Федерации должны были входить по два представителя от каждого региона, один из которых назначался губернатором, а другой – местным законодательным органом. Президент получил право при определённых обстоятельствах отстранять губернаторов от должности. Тогда же Совет Федерации утвердил вторую часть Налогового кодекса, существенно урезавшую финансовую самостоятельность глав регионов. Кульминацией оформления «вертикали власти» стал раздел территории страны на семь федеральных округов и назначение в каждом из них представителя президента РФ. Губернаторы были включены во вновь учреждённый Госсовет, орган, имеющий лишь совещательный характер.

Спустя несколько дней после теракта в Беслане в сентябре 2004 года Путин заявил, что намерен вообще отменить выборы глав регионов с целью усиления борьбы с терроризмом. Теперь губернаторы назначались президентом.

В конце 2000 года власть предложила проект нового Закона о партиях. Предполагалось ужесточить требования к политическим партиям. В декабре 2003 года на выборах в Государственную Думу убедительную победу одержала партия «Единая Россия», председателем нижней палаты парламента стал её лидер Б. В. Грызлов. Либеральные партии в Думу не прошли. Благодаря тому, что к «Единой России» примкнули большинство независимых депутатов, прошедших по одномандатным округам, та получила конституционное большинство. Весной 2005 года был принят закон о выборах в Государственную Думу только по партийным спискам.

Уже в первые годы правления Путина крупный бизнес утратил свои прежние политические позиции. Крупнейшие предприниматели страны – «олигархи» – были вынуждены считаться с курсом президента. Те олигархи, которые не отказались от своих политических амбиций, столкнулись с резкой реакцией властей. В 2000–2001 годах поражение в борьбе с новым руководством страны потерпели В. А. Гусинский и Б. А. Березовский, оба они были вынуждены эмигрировать. М. Б. Ходорковский, ещё один влиятельный бизнесмен, возглавляющий компанию «ЮКОС», не стал следовать их примеру и продолжил борьбу за упрочение своего политического влияния. В 2003 году Прокуратура РФ возбудила дела против главы «ЮКОСа» и одного из его компаньонов П. Л. Лебедева, обвинив их в налоговых и экономических преступлениях. В мае 2005 года оба были приговорены к длительным тюремным срокам. Остальные олигархи согласились следовать новым негласным «правилам игры». Выведение крупных предпринимателей за пределы политического поля также поспособствовало укреплению «вертикали власти», к которому стремился В. В. Путин.

К концу первого срока на посту президента Путин утвердился в статусе государственного лидера и завоевал поддержку большинства населения. Доказательством тому стали выборы в Государственную думу в декабре 2003 года: подавляющее большинство голосов получила пропрезидентская партия «Единая Россия», появившаяся в 2001 году в результате слияния таких политических сил как «Единство» и «Отечество – Вся Россия». 24 февраля 2004 года Путин отправил в отставку правительство М. М. Касьянова. Преемником Касьянова на посту стал малоизвестный в стране технократ М. Е. Фрадков. 14 марта 2004 года В.В. Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок, получив поддержку 71 % избирателей в первом туре. 7 мая 2004 года прошла его инаугурация.

Ситуация на Северном Кавказе

Путину удалось в целом решить чеченскую проблему. Придя к власти, он поставил перед войсками цель по возвращению Чеченской республики под контроль федерального центра. В краткие сроки российские части заняли 80 % территории Чечни. Серьёзным вызовом для российского руководства стал захват чеченскими террористами театрального центра на Дубровке 23 октября 2002 года. Власти не стали выполнять условий террористов, настаивавших на ведении переговоров лично с Путиным и требовавших вывода российских войск из Чечни: была организована операция по освобождению заложников. Погибло более 100 человек.

В отличие от Ельцина, Путин подчёркивал, что борьба идёт не между Россией и Чечнёй, но между Россией и группой чеченских сепаратистов. Ещё в 2000 году он сделал ставку на бывшего муфтия Чечни А. Кадырова, назначив того главой администрации Чеченской республики. В 2003 году Кадыров стал президентом Чечни, однако 9 мая 2004 года погиб в результате теракта в Грозном. Позднее, в 2007 году, по представлению В. В. Путина президентом Чеченской республики был утверждён его сын Р. Кадыров.

1-3 сентября 2004 года террористы удерживали школу в городе Беслан (Северная Осетия). От рук преступников и при штурме погибли сотни людей, в основном детей. После этого российские власти ужесточили меры по борьбе с терроризмом. В 2005–2008 годах в России не произошло ни одного крупного теракта. В 2005 году в результате спецоперации ФСБ был убит президент самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия А. Масхадов, в 2006 году – другой видный лидер чеченских сепаратистов, Ш. Басаев, непосредственно причастный к подготовке терактов на Дубровке и в Беслане. После этого ситуация в Чечне и на Северном Кавказе в целом стабилизировалась.

Социально-экономическая политика

Благоприятный фон для решения экономических проблем с начала 2000-х годов создавал рост цен на нефть и газ. Полученные средства позволяли даже раньше установленных сроков расплачиваться по внешним долгам. В целом положение в российской экономике значительно улучшилось: укреплялась рыночная инфраструктура, развивался малый и средний бизнес. В 2004 году ВВП по сравнению с показателем 2000 года вырос на 38 %, золотовалютные резервы увеличились почти в десять раз, а уровень инфляции снизился более чем в три раза. В 2000 году стартовала налоговая реформа, которую так и не удалось реализовать при Ельцине. В 2000 году правительство ввело «плоскую» шкалу подоходного налога. Для выведения реальных доходов населения из «тени» с 2001 года устанавливалась единая для всех ставка подоходного налога в 13 %. Впервые в истории современной России вводились социальные налоговые вычеты на обучение и лечение.

В июле 2000 года была принята правительственная программа действий, также известная как «программа Грефа» (по имени её основного разработчика Г. О. Грефа). Разработка программы заняла полгода. Целью программы стало создание подлинного рынка, основанного на свободной от чиновничьего произвола частной инициативе. Центробанк страны в 2000 году проводил политику валютного управления: в обращение выпускались только деньги, обеспеченные валютными резервами. В результате инфляция в стране существенно снизилась, рубль – укрепился. Новая тенденция во внутренней политика заключалась в том, что либералам было позволено продолжить экономические преобразования, но их влияние в политической сфере при этом было ограничено.

Благоприятная экономическая конъюнктура и непрекращающийся рост доходов бюджета за счёт экспорта нефти и газа позволил России уже к 2006 году полностью расплатиться с внешними долгами и накопить крупные валютные резервы, которые было решено направить на развитие социальной сферы. В 2005 году по инициативе Путина в стране стартовала реализация четырех приоритетных национальных проектов в социально-экономической сфере: «Здоровье», «Образование», «Жильё» и «Развитие аграрно-промышленного комплекса». В 2006 году В.В. Путин объявил о мерах стимулирования рождаемости в России: увеличении детских пособий, введении так называемого «материнского капитала».

Итоги первых двух президентских сроков Путина

В 2000–2008 годах президент В. В. Путин сумел стабилизировать политический режим, доставшийся ему в наследство от Б. Н. Ельцина, добиться централизации власти и укрепления её «вертикали». Были решены проблемы чеченского сепаратизма и военного конфликта в Чечне, завершены либеральные преобразования в экономике, сохранена территориальная целостность страны. Российские власти решили многие социальные проблемы, добились значительного роста в экономике. Стабилизация в социально-политической и экономической сферах жизни страны, курс на которую Путин взял с приходом на пост главы государства, в целом была осуществлена.