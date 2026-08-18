КУРОШ АЛЕКСАНДР ПАРФЁНОВИЧ

Из дворян Астраханской губернии, православный. 12.4.1878 зачислен на действительную службу. 12.4.1881 окончил Морское училище и произведен в гардемарины с назначением в Балтийский флот. 22.4.1881 зачислен в 5-й флотский экипаж. Служил на броненосной батарее «Первенец» и броненосной батарее «Кремль». 31.5.1882 произведен в мичманы. Служил на: пароходе-фрегате «Владимир» и клипере «Изумруд». 1.2.1886 назначен и. д. ревизора монитора «Ураган». 24.4.1886 назначен заведующим оружием 5-го флотского экипажа. 6.6.1886 назначен адъютантом 5-го флотского экипажа. 8.4.1887 утвержден и. д. ревизора Кронштадтской внутренней брандвахты с зачислением в 7-й флотский экипаж. 28.5.1888 переведен в Черноморский флот. 12.7.1888 зачислен в 2-й Черноморский флотский экипаж. Служил на пароходе Добровольного флота «Москва» и мореходной канонерской лодке «Кубанец». 29.12.1888 назначен и. д. ревизора мореходной канонерской лодки «Терец». 1.1.1890 произведен в лейтенанты. 28.10.1891 зачислен в 32-й флотский экипаж. 12.11.1891 назначен ревизором эскадренного броненосца «Георгий Победоносец» с зачислением в 28-й флотский экипаж. 7.1.1893 назначен слушателем зимних лекций по штурманскому делу в Севастополе. 13.2.1893 назначен командиром 1-й роты 28-го флотского экипажа. 27.3.1893 назначен флаг-офицером штаба командующего практической эскадрой Черного моря. 1.9.1893 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 3.11.1893 назначен преподавателем школы рулевых и сигнальщиков учебного отряда Черноморского флота. 28.2.1894 назначен вахтенным начальником парохода «Колхида». 30.4.1894 назначен командиром 3-й роты 28-го флотского экипажа. 28.5.1894 назначен и. д. минного офицера миноносца «Гагры». 3.9.1894 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Генерал Адмирал». 5.7.1896 назначен командиром 4-й роты 28-го флотского экипажа. 5.11.1896 назначен преподавателем школы строевых квартирмейстеров. 8.11.1896 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Память Меркурия». 1.7.1897 назначен вахтенным начальником крейсера II ранга «Вестник». 1.7.1898 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 1.2.1899 назначен ревизором отряда миноносцев 28-го флотский экипажа. 11.9.1899 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Чесма». 1.2.1900 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 1.6.1900 назначен командующим миноносцем № 253. 4.9.1900 назначен заведующим императорскими паровыми катерами в Крыму. 18.9.1900 назначен вахтенным начальником парохода «Эриклик». 16.11.1900 назначен вахтенным начальником транспорта «Бомборы». 1.1.1902 назначен старшим офицером мореходной канонерской лодки «Кубанец». 6.4.1903 произведен в капитаны 2-го ранга. 5.1.1904 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Аврора». 24.5.1904 отчислен от должности. 14.6.1904 назначен вр. командующим эскадренным миноносцем «Заветный». 14.11.1904 утвержден командиром миноносца. 4.1.1905 назначен командиром минного крейсера «Финн». 29.7.1906 назначен командующим крейсером I ранга «Память Азова». 22.4.1907 произведен в капитаны 1 ранга за отличие по службе с утверждением командиром крейсера. 18.10.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 5.1.1909 назначен начальником охраны Кронштадтских рейдов. 5.10.1909 назначен командиром крейсера «Адмирал Макаров». 13.12.1911 назначен командующим, под брейд-вымпелом, 2-й минной дивизией Балтийского моря. 6.12.1912 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 15.7.1914 назначен и.д. начальника флангово-шхерной позиции, с подчинением ему флангово-шхерных батарей и отряда канонерских лодок с оставлением в должности. Участник Первой мировой войны. 13.7.1915 назначен командующим 2-й бригадой крейсеров Балтийского моря. 17.8.1915 утвержден начальником бригады. 30.7.1916 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе. 23.1.1917 назначен комендантом Кронштадтской крепости и главным руководителем оборонительных работ в Кронштадте. Арестован матросами во время Февральской революции, затем освобожден. 3.9.1917 зачислен в резерв чинов Морского министерства. 7.12.1917 уволен со службы. Проживал в Петрограде. 16.9.1918 арестован органами ВЧК. Содержался в пересыльной тюрьме на Гончарной улице в Петрограде. С большой долей вероятности был расстрелян.

Жена: дочь статского советника Зинаида Алексеевна (урожденная) Вяткина. Дети: Зинаида (5.11.1888–6.6.1912), Павел (29.6.1894–31.11.1911), Александр (род. 20.3.1911, усыновлен 16.10.1914).