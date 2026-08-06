КУРОПЯТНИК ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

Родился 01.09.1924. Окончил исторический факультет Московского государственного института международных отношений в 1948 г.

Кандидатская диссертация : Захват Гавайских островов Соединенными Штатами (1953).

Докторская диссертация : Фермерское движение в США: от грейнджеров к Народной партии (1867-1896 гг.) (1969).

Работал в Центре североамериканских исследований Института всобщей истории РАН , последняя должность ведущий научный сотрудник-консультант.

Область интересов : История внешней политики США, война за независимость и гражданская война в США, фермерские движения.

Сочинения: Россия и США: экон., культурные и дипломатические связи в 1867–1881. М., 1981;

Проблема научной концепции истории США нового времени (XVII-XIX вв.). Аналитический обзор. М., 1983;

Фермерское движение в США: от грейнджеров к Народной партии 1867-1896 гг. М., 1971

Вторая Американская революция. М., 1961;

Захват Гавайских островов Соединенными Штатами. М., 1958;

Внешняя политика и дипломатия США, 1867-1918. М., 1997 (в соавт.);

История США: В 4 т. Т. 2. М., 1985; (в соавт.)

Война за независимость и образование США. М., 1976;

Очерки новой и новейшей истории: В 2 т. М., 1961;

The Impact of Land Reform оп the Economic and Social Development. N.Y., 1965;

RussianAmerican Dialogue оп the American Revolution. Columbia, 1996;

Russian-American Cultural Relations, 1776-1914. Columbia, 1997;

Russian-American Dialogue оп the American Revolution. Columbia, 1996; Russian-American Cultural Relations, 1776-1914. Columbia, 1997.