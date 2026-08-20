КУРОКАВА КИСЁ
КУРОКАВА КИСЁ - японский архитектор и теоретик архитектуры.
Сын архитектора Мики Курокавы. Окончил Киотский (1957 год) и Токийский (1959 год) университеты; получил докторскую степень под руководством Кэндзо Тангэ (1964 год). В 1960 год Курокава Кисё стал одним из основателей архитектурного движения метаболизм, в русле которого создал свои первые проекты «Город-спираль» (1961 год, вдохновлён молекулами ДНК) и «Плавучий город» (1961 год). В 3 павильонах Курокава Кисё для Всемирной выставки 1970 года в Осаке каркас дополнялся съёмными модульными конструкциями. К этой же линии принадлежат башни «Nakagin Capsule Tower» в Токио (1970-1972 годы) и «Sony Tower» в Осаке (1972-1976 годы; снесена), модули-помещения которых укреплены на бетонных стержнях и могут быть заменены по мере износа.
В 1970-е годы Курокава Кисё отходит от идей метаболизма, формируя архит. философию «симбиоза», предполагающую гармоничное соединение противоположных начал - внутреннего и внешнего, частного и общественного (Музей современного искусства префектуры Сайтама, Сайтама, 1978-1982 годы). В его проектах проявляются черты традиционной японской архитектуры и идеи буддизма (Национальный музей этнологии в городе Суйта, 1973-1977 годы), отдельные детали наделяются символическим смыслом (так, в здании Музея современного искусства в Хиросиме, 1988-1989 годы, открытый круглый двор в центре постройки отмечает место падения атомной бомбы в 1945 году). Динамичные криволинейные формы отличают работы Курокава Кисё 1990-2000-х годов: новое крыло Музея Ван Гога в Амстердаме (1990-1998 годы); экологически чистый аэропорт Куала-Лумпура с элементами традиционной малайской архитектуры, включающий в свой комплекс участок тропического леса (1992-1998 годы); Национальный центр искусств в Токио (2000-2006 годы); проект стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге (2006-2007 годы). Курокава Кисё разработал генплан столицы Казахстана Астаны (1998 год), по его проекту там возведён международный аэропорт (2000-2003 годы), рассчитанный на резкие перепады температур. Среди других градостроительных проектов Курокава Кисё - «Новый план Токио 2025» (1987 год, не реализован).
Cочинения:
Metabolism in architecture. Boulder, 1977 год
The architecture of symbiosis. N. Y., 1988 год
Intercultural architecture: the philosophy of symbiosis. L., 1991 год
Философия симбиоза как новая система XXI в. М., 2001 год
Революция города. Токио, 2006 год (на япон. яз.)