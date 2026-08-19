КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ - русский поэт, переводчик, публицист.

Сын кре­сть­я­ни­на-воль­но­от­пу­щен­ни­ка, вы­слу­жив­ше­го по­томственное дво­рян­ст­во. Учил­ся в 1-м ка­дет­ском кор­пу­се в С.-Пе­тер­бур­ге; в 1846 году по­сту­пил в Дво­рян­ский полк, где по­зна­ко­мил­ся с Д. Д. Ми­нае­вым . Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти сти­хо­тво­ре­ни­ем по слу­чаю юби­лея великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча (1848 год). Был гре­на­дер­ским офи­це­ром; вый­дя в от­став­ку (1853 год), оп­ре­де­лил­ся на гражданскую служ­бу, ко­то­рую ос­та­вил в 1856 году. В 1857-1858 годах вёл пе­рио­дическое фель­е­тон­ное обо­зре­ние в газете «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти». В 1859 году ос­но­вал и ре­дак­ти­ро­вал (до 1865 года совместно с ху­дож­ни­ком-ка­ри­ка­ту­ри­стом Н. А. Сте­па­но­вым) са­ти­рический журнал «Ис­кра». В 1861 году за гра­ни­цей встре­чал­ся с А. И. Гер­це­ном и Н. П. Ога­рё­вым. Всту­пил в общество «Зем­ля и во­ля» 1860-х году; в 1862 году стал од­ним из его ру­ко­во­ди­те­лей. В 1866 году аре­сто­ван в свя­зи с по­ку­ше­ни­ем Д. В. Ка­ра­ко­зо­ва на императора Алек­сан­д­ра II; около 3 месяцев про­вёл в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти.

Бле­стя­щий по­эт са­ти­рического на­прав­ле­ния, Курочкин ис­пы­тал влия­ние Н. А. Не­кра­со­ва , про­дол­жив на­ча­тую им ли­нию ос­вое­ния но­во­го для по­эзии «не­по­эти­че­ско­го» ма­те­риа­ла. С твор­че­ст­вом Курочкина свя­за­но за­ро­ж­де­ние в Рос­сии са­ти­рической пуб­ли­ци­стической по­эзии, мгно­вен­но от­кли­кав­шей­ся на зло­бо­днев­ные по­ли­тические и литературные про­бле­мы: многие сти­хо­тво­ре­ния пер­во­на­чаль­но бы­ли ор­га­ни­че­ской ча­стью его ста­тей и фель­е­то­нов. Для соз­да­ния ко­мического эф­фек­та Курочкин иро­ни­че­ски ис­поль­зо­вал извест­ные литературные про­из­ве­де­ния как «обо­лоч­ку» для па­ро­дии или фель­е­то­на [«Два скан­да­ла (Сце­на из ко­ме­дии "Го­ре от ума", ра­зы­гран­ная в 1862 го­ду)», 1862 год; «Но­вый Пан­те­лей-це­ли­тель (Под­ра­жа­ние ста­ро­му "Пан­те­лею-це­ли­те­лю" гра­фа А. К. Тол­сто­го)», 1875 год, и другое]; при­бе­гал к ци­та­там, по­ме­щая их в кон­текст, по смыс­лу про­ти­во­по­лож­ный пер­во­на­чаль­но­му; да­вал сти­хам па­ро­дий­ные под­за­го­лов­ки - «эле­гия», «идил­лия», «ле­ген­да», кон­тра­сти­рую­щие с их со­дер­жа­ни­ем; об­ра­щал­ся к приё­му «мас­ки», по­ве­ст­вуя от име­ни под­став­но­го ли­ца («Пись­мо об Рос­сии Фу­кид­зи-Жен-Ици­ро к дру­гу его Фу­ку­те-Чао-Цее-Цию», 1862 год). Язык ост­ро­ум­ных и яз­ви­тель­ных сти­хов Курочкина ин­то­на­ци­он­но и лек­си­че­ски мак­си­маль­но при­бли­жен к раз­го­вор­но­му: «Ни в мать, ни в от­ца» (1853 год), «Дву­гла­вый орёл» (1857 год), «Зна­ки пре­пи­на­ния», «Жа­ло­ба чи­нов­ни­ка» (оба 1859 года), «Иде­аль­ная ре­ви­зия», «Ди­ле­тан­тизм в ли­те­ра­ту­ре», «Ди­ле­тан­тизм в нау­ке» (все 1860 года) и другие.

Ши­ро­кую из­вест­ность Курочкину при­нес­ли пе­ре­во­ды П. Ж. Бе­ран­же, объ­е­ди­нён­ные в 1858 году в сборнике «Пес­ни Бе­ран­же». Тек­сты Бе­ран­же Курочкин не­ред­ко пе­ре­ра­ба­ты­вал, ак­туа­ли­зи­руя и при­бли­жая к реа­ли­ям русской жиз­ни («На­ву­хо­до­но­сор», «Гос­по­дин Ис­ка­рио­тов», «Ку­коль­ная ко­ме­дия», «Со­ло­вьи», «Сон бед­ня­ка» и другие). Мно­гие из них, на­сы­щен­ные разговорными обо­ро­та­ми и ка­лам­бу­ра­ми, вос­при­ни­ма­лись как ори­ги­наль­ные русские про­из­ве­де­ния. Не­ко­то­рые сти­хи Курочкина по­ло­же­ны на му­зы­ку А. С. Дар­го­мыж­ским («Мчит ме­ня в твои объ­я­тья», «Ста­рый кап­рал», «В раз­лу­ке»), М. П. Му­сорг­ским («В раз­лу­ке»).

Ав­тор са­ти­рической ко­ме­дии в сти­хах для те­ат­ра ма­рио­не­ток «Принц Лу­то­ня» (опубликовано в 1880 году) по мо­ти­вам ко­ме­дии М. Мо­нье.

Сочинения:

Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. М., 1947 год

Сти­хо­тво­ре­ния. Ста­тьи. Фель­е­то­ны. М., 1957 год

По­эты «Ис­кры». Л., 1987. Т. 1 год