КУРО-АРАКССКАЯ КУЛЬТУРА

КУРО-АРАКССКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка в За­кав­ка­зье на тер­ри­то­рии Да­ге­ста­на, Чеч­ни, гор­ных рай­онов Ин­гу­ше­тии и Северной Осе­тии, Северного-Западного Ира­на, Северо-Восточной Тур­ции.

Па­мят­ни­ки в Азер­бай­джа­не от­кры­ты в 1869 году, куль­ту­ра (как эне­о­ли­ти­че­ская) вы­де­ле­на в 1940-х годах. Б. А. Куф­ти­ным, Б. Б. Пи­от­ров­ским от­не­се­на к мед­но­му ве­ку. Вы­де­ля­ют­ся 3 пе­рио­да, да­ти­руе­мые 3000-2700/2600 годах, 2700/2600-2400/2300 годами, 2400/2300-2000 годами, и несколько ло­каль­ных групп: юго-за­пад­ная (Северо-Западная Ар­ме­ния, Южная Гру­зия, Ана­то­лия), цен­траль­ная (Ара­рат­ская рав­ни­на), се­ве­ро-за­пад­ная (Ши­да, Карт­лий­ская низ­мен­ность), се­ве­ро-вос­точ­ная (Западный Азер­бай­джан), юго-вос­точ­ная (На­хи­че­вань и Северо-Западный Иран), от­дель­ную об­ра­зу­ют па­мят­ни­ки Северо-Восточного Кав­ка­за.

От­кры­тые по­се­ле­ния, свя­ти­ли­ща. Кур­ган­ные и грун­то­вые мо­гиль­ни­ки ; грун­то­вые ямы, ка­мен­ные ящи­ки, скле­пы; как пра­ви­ло, скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния. Ке­ра­ми­ка в основном леп­ная: круп­ные ши­ро­ко­гор­лые со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом, яй­це­вид­ные с уз­ким дном, ок­руг­лые с ци­лин­д­рической шей­кой, кув­ши­ны, горш­ки и круж­ки с вер­ти­каль­ны­ми стен­ка­ми, ча­ши, мис­ки, це­дил­ки, круг­лые пло­ские жа­ров­ни, дис­ко­вид­ные крыш­ки с руч­кой в цен­тре. Ха­рак­тер­ны по­лу­сфе­рические руч­ки (от од­ной до трёх); ор­намент - выпуклые и вы­пук­ло-во­гну­тые двой­ные спи­ра­ли, со­еди­нён­ные пе­ре­мыч­кой, кон­цен­трические кру­ги, ром­бы, пря­мо­уголь­ни­ки, ли­чины; на­ле­пные изо­бра­же­ния птиц, жи­вот­ных, змей; встре­ча­ют­ся выпуклые и прочерченные изо­бра­же­ния оле­ней, гео­мет­рич. ор­на­мент, пик­то­гра­фические зна­ки. На ран­нем эта­пе ке­рами­ка бо­лее од­но­об­раз­на; от­ме­ча­ет­ся эво­лю­ция де­ко­ра от выпуклого и вы­пук­ло-во­гну­то­го к рез­но­му или слабо во­гну­то­му, силь­но гео­мет­ри­зи­ро­ван­но­му. Брон­зо­вые (в основном мед­но-мышь­я­ко­вые, есть мед­но- ни­ке­ле­вые) и мед­ные сер­пы с че­рен­ком, то­по­ры (те­сло­вид­ные, про­уш­ные, клев­цы), 4-гран­ные ши­лья, че­реш­ко­вые кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий (с за­гну­тым крюч­ком и с пря­мым 4-гран­ным че­реш­ком), 4-гран­ные ко­пья-«шты­ки», бу­сы, ви­соч­ные под­вес­ки, спи­раль­ные брас­ле­ты, бу­лав­ки (с дву­во­лют­ным на­вер­ши­ем, с пет­ле­вид­ной го­лов­кой и про­во­лоч­ной об­мот­кой в верх­ней час­ти), диа­де­ма с зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми; еди­нич­ны под­вес­ка из свин­ца, коль­ца-спи­ра­ли из се­реб­ра, бу­сы, ви­соч­ные коль­ца из зо­ло­та. Кос­тя­ные ши­лья и про­кол­ки, по­лу­сфе­рические пряс­ли­ца, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел. Ка­мен­ные мо­ты­ги, то­по­ры (кли­но­вид­ные, с же­лоб­ча­тым пе­ре­хва­том, свер­лё­ные), ша­ро­вид­ные и гру­ше­вид­ные на­вер­шия бу­лав, пряс­ли­ца, бу­сы, зер­но­тёр­ки, тё­роч­ни­ки, пес­ты, сту­пы; крем­нё­вые и об­си­диа­но­вые вкла­ды­ши сер­пов, на­ко­неч­ни­ки стрел (с пря­мым ос­но­ва­ни­ем, с вы­ем­кой, че­реш­ко­вые). Ха­рак­тер­ны гли­ня­ные пе­ре­нос­ные оча­ги (круг­лые, с не­сколь­ки­ми внутр. вы­сту­па­ми), мас­сив­ные под­став­ки пря­мо­уголь­ной (с ро­го­вид­ны­ми вы­сту­па­ми), ци­лин­д­рической, по­лу­круг­лой, под­ко­во­об­раз­ной фор­мы (ино­гда с зоо­морф­ны­ми или ан­тро­по­морф­ны­ми де­та­ля­ми), ан­тро­по­морф­ные (обыч­но жен­ские) и зоо­морф­ные (бы­ки, мел­кий ро­га­тый скот, со­ба­ки, ло­ша­ди­ные го­ло­вы, еди­нич­на ло­шадь) фи­гур­ки, пряс­ли­ца, мо­де­ли ко­лёс.

Для юго-западной груп­пы ха­рак­тер­ны ка­мен­ные пря­мо­уголь­ные и круг­лые в пла­не до­ма, тер­рас­ная пла­ни­ров­ка поселе­ний, гли­ня­ные оча­ги и пе­чи, по­гре­бе­ния на тер­рито­рии по­се­ле­ния (ка­мен­ные скле­пы и ящи­ки с ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми, пар­ны­ми и кол­лек­тив­ны­ми по­гре­бе­ния­ми), со­су­ды с выпуклой спи­раль­ной ор­на­мен­та­ци­ей, ино­гда в ви­де ли­це­вых изо­бра­же­ний. Для центральной груп­пы по­ка­за­тель­ны круг­лые в пла­не до­ма с сыр­цо­вы­ми сте­на­ми на ка­мен­ных фун­да­мен­тах и при­мы­каю­щи­ми к ним пря­мо­уголь­ны­ми по­ме­ще­ния­ми, мо­гиль­ни­ки за пре­де­ла­ми по­се­ле­ний (ка­мен­ные ящи­ки и грун­то­вые ямы с кол­лек­тив­ны­ми или ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми по­гре­бе­ния­ми), со­су­ды с рез­ным ор­на­мен­том и вы­пук­ло-во­гну­ты­ми изо­бра­же­ния­ми. Северо-западная груп­па ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пря­мо­уголь­ны­ми (ино­гда с за­круг­лён­ны­ми уг­ла­ми) и оваль­ны­ми до­ма­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча или кар­кас­ны­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной, круг­лы­ми фи­гур­ны­ми оча­га­ми в цен­тре жи­лищ, от­сут­ст­ви­ем хо­зяй­ст­вен­ных ям, на­ли­чи­ем кур­га­нов, ке­ра­ми­кой, поч­ти ли­шён­ной ор­на­мен­та­ции. Северо-восточная груп­па (Мин­ге­ча­ур и другие) от­ли­ча­ет­ся до­воль­но мно­го­численными кур­га­на­ми и на­ли­чи­ем по­лу­зем­ля­нок. Юго-восточной груп­пе (Кюль-Те­пе и другие) свой­ст­вен­ны круг­лые в пла­не сыр­цо­вые или ка­мен­ные до­ма с при­мы­каю­щими к ним пря­мо­уголь­ны­ми по­ме­ще­ния­ми. Для Северо- Восточного Кав­ка­за ти­пич­ны круг­лые в пла­не по­строй­ки и (на­ря­ду с ти­пич­ной ку­ро-аракс­ской ке­ра­ми­кой) со­су­ды с гру­бо­об­ма­зан­ной по­верх­но­стью.

Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве (на ран­нем эта­пе - круп­ный ро­га­тый скот, позд­нее уси­ли­ва­ет­ся роль ов­це­вод­ст­ва); скла­ды­ва­ют­ся от­гон­ное ско­то­вод­ст­во, ко­не­вод­ст­во. Фор­ми­ро­ва­ние Куро-Араксской культуры пред­по­ло­жи­тель­но про­хо­ди­ло в ку­ро-аракс­ском ме­ж­дуре­чье и свя­за­но с па­мят­ни­ка­ми ти­па Сио­ни; из Центрального За­кав­ка­зья но­си­те­ли Куро-Араксской культуры про­ник­ли на юг и на Северный Кав­каз, ми­гра­ция на тер­ри­то­рию Си­рии и Па­ле­сти­ны при­ве­ла к фор­ми­ро­ва­нию там кир­бет- ке­рак­ской куль­ту­ры. На ба­зе Куро-Араксской культуры сло­жи­лись бе­ден­ская куль­ту­ра, триа­лет­ская куль­ту­ра, кар­мир-берд­ская куль­ту­ра , се­ва­но-узер­лик­ская груп­па па­мят­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)