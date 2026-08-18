КУРО-АРАКСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологическая культура эпохи ранней бронзы, складывается во второй половине IV тыс. до н.э. и существует до конца третьей четверти III тыс. до н.э. Племена культуры занимали территорию Южного и Центрального Закавказья, Восточной Анатолии, Северо-Западного Ирана, Дагестана, Чечни, Ингушетии, частично Северной Осетии.

Впервые культура была выявлена и описана Б.А. Куфтиным, однако он относил её к периоду энеолита. В ходе изучения культуры исследователями (Р.М. Мунчаев, К.Х. Кушнарева, Петровский) часто предпринимались попытки выделить локальные группы внутри культуры по разным признакам, но этот вопрос еще недостаточно разработан.

Среди памятников куро-аракской культуры преобладают поселения, хотя могильники известны в большом количестве.

Поселения

Носители культуры обитали в поселениях, расположенных как в равнинных, так и в предгорных и даже горных районах. Наиболее яркие памятники среди поселений - Кюль-тепе (2-ой слой), Баба-Дервиш (2-ой слой), Шенгавит (2-ой слой), Гарни, Шрешблур, Армавир-Блур, Квацхелеби, Гудабертка, Галгалатли и др.

В некоторых случаях поселения были укреплены (Гарни, Шрешблур и др.). Так, в Шенгавите обнаружена стена, сложенная из камня, а также остатки башни и прокопанный ров. Ворот не было, очевидно, в поселение можно было попасть только через подземный вход.

Поселения характеризуются очень высокой плотностью населения. Выделяется два типа жилищ. Первый тип ‒ это круглые по форме жилища диаметром 4-5 м, с конической крышей, внутри вымощены галькой. В центре вымостки размещался круглый глиняный очаг. Рядом с такими очагами могут находиться очажные подставки из глины подковообразной формы. Интересные образцы подобных построек с круглым очагом прослежены на поселении Шенгавит. Иногда к округлым жилищам примыкают прямоугольные хозяйственные помещения.

Постройки второго типа относятся к высокогорным районам и отличаются вытянутой прямоугольной формой, построены из камня. На территории Грузии строились дома третьего типа ‒ подквадратной формы со скругленными углами, состоявшие из прямоугольной комнаты с узким коридором. Крыша имела плоское перекрытие, прослежены остатки столбовой конструкции в центре жилища. У задней стены в комнате и в коридоре располагались глинобитные лежанки. Очаги в этих домах имеют характерную форму гигантских (до 1 м в диаметре) «тарелок» или «тазов» с ручками, по-видимому, они были переносными. Также встречаются подковообразные очаги-«мангалы». Зачастую они оформлялись в антропоморфном или зооморфном стиле.

Дома строились из камня и сырцовых кирпичей прямоугольной формы. В некоторых случаях из камня складывался только фундамент. Глиняные полы в домах обжигались, также могли выкладываться галькой с узором в виде концентрических окружностей.

Погребения

Наиболее изучены Эларский, Мансянский и др. могильники в Армении; в Грузии - могильники Кикети, Тквиави, Амиранисгора; также курганы в Азербайджане, ряд комплексов в Анатолии и Дагестане. Погребальные памятники куро-аракской культуры весьма разнообразны. Они представлены как множеством самостоятельных могильников, так и погребениями на территории поселений (между стенами и под полами). Отдельные могильники характеризуются разнообразием ‒ это преимущественно грунтовые погребения, но встречаются и подкурганные вблизи поселений, иногда под каменной насыпью. На территории Азербайджана известны погребения с кремацией. Форма могильных ям встречается самая разнообразная ‒ подковообразные, прямоугольные. Стены обкладывались сырцовым кирпичом или плитами камня. Поза погребенных ‒ скорченная, ориентация ‒ произвольная. Из погребального инвентаря встречается преимущественно керамика, металлические изделия редки. В некоторых погребениях зафиксированы следы жертвоприношения животных.

Металлургия

Куро-аракскими мастерами был освоен весь цикл металлургии. Основной материал для производства металлического инвентаря ‒ мышьяковая бронза. Ведущие производственные центры по выплавке и переработке металла были связаны с богатыми медными месторождениями Малого Кавказа. Характерные формы орудий ‒ втульчатые топоры, черенковые ножи и кинжалы в большом количестве, шилья с четырехгранным утолщением-упором, долота с четырехгранным утолщением-упором, уплощенные тесла-долота. При этом встречаются и специфические формы изделий: топоры-клевцы, четырехгранные штыки, черенковые наконечники дротиков и копий, серпы. На окраинах поселений зафиксированы остатки медеплавильных горнов с наклонными и прямыми стенками (Баба-Дервиш, Гарни), глиняные сопла. В Кюль-Тепе найдено множество форм для литья, в ряде поселений встречаются льячки и тигли.

Форма хозяйства

Основными формами хозяйства являлись земледелие и скотоводство. На поселении Галгалатли в высокогорном районе были обнаружены остатки крупных запасов зерна. Посевы пшеницы и ячменя производились вплоть до 2500 тыс. м над уровнем моря. В горах осваивались сложные системы ирригации - строились не только каналы, но и гигантские дамбы-плотины из сырцового кирпича. Наиболее известны сооружения вблизи армянского поселка Мохра-Блур на р. Касар, сохранившиеся до наших дней. Развивалось террасное земледелие ‒ искусственно-насыпанные платформы грунта. Основные возделываемые злаки: пшеница, ячмень разных видов, просо, полба, лен для производства тканей; а также садовые культуры: черешня, абрикос, виноград. В землепашестве применялась тягловая сила животных, о чем говорит находка пахотного орудия из рога оленя в Квацхелеби. Обсидиановые вкладыши в серпы заменялись кремневыми. Впервые были использованы серпы из мышьяковой бронзы.

Скотоводство куро-аракской культуры ‒ полукочевое, отгонное с преобладанием мелкого рогатого скота в стаде. Крупный рогатый скот и лошади встречаются в незначительном количестве. Лошадь, скорее всего, попала на Кавказ под влиянием степных народов.

Керамика

Керамика на поселениях представлена кувшинами яйцевидной формы, крупными широкогорлыми сосудами с округлым туловом, горшками биконической формы. Для них бывают характерны ручки в форме полушарий. Керамика чернолощеная, цвет варьирует от темно-серого до черного, эффект достигался обжигом сосуда в обмазке из органики. В некоторых районах встречаются и краснолощеные сосуды. Керамика могла быть украшена налепным или нарезным орнаментом. Рельефный орнамент лепился только на лицевой стороне ‒ это очковидные спирали или антропоморфные образы. Основные элементы нарезного орнамента ‒ концентрические круги, закрученные спирали, ромбы, треугольники; иногда могут быть схематичные изображения людей и животных. На территории Армении известны сосуды, в которых налепной орнамент в нижней части сочетается с тонко-нарезным в верхней части. На поздней стадии развития культуры орнаментация полностью исчезает.

Происхождение культуры и связь с другими культурами

Вопрос о происхождении культуры до конца не решен, но, вероятнее всего, она имеет местные закавказские корни. Во второй половине III тыс. куро-аракцы продвигаются далеко на Юг и Юго-Запад вплоть до Восточного Средиземноморья. Здесь, в процессе ассимиляции с местными жителями, образуется хирбет-керакская культура.