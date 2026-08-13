КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВ

КУРМАНГАЗЫ САГЫРБАЕВ - Казахский традиционный музыкант, домбрист .

Про­сла­вил­ся как кюй­ши, то есть соз­да­тель и ис­пол­ни­тель про­грамм­ных пьес - кю­ев для дом­бры. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли кюи, по­свя­щён­ные при­ро­де [«Са­ры ар­ка» («Зо­ло­тая степь»), «Ала­тау», «Ко­бык шаш­кан» («Бу­шую­щий вал»; соз­дан под впе­чат­ле­ни­ем на­вод­не­ния)], ге­ро­ям и со­бы­ти­ям народных ле­генд [«Кы­зыл кайын сер­пер» («Лук крас­ной бе­рё­зы»), «Ак­сак ку­лан» («Хро­мой сав­ра­сый»)] и другие. Со­бы­тия 1836-1837 годов (народное вос­ста­ние в Бу­ке­ев­ской Ор­де) пред­по­ло­жи­тель­но по­слу­жи­ли ос­но­вой для кюя «Киш­кен­тай» («Мень­шой»), а фак­ты био­гра­фии Курманганзы Сагырбаева (за бун­тар­ские на­строе­ния он под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям вла­стей, от­бы­вал за­клю­че­ние в тюрь­ме в Орен­бур­ге) - для кю­ев «Тур­ме­ден каш­кан» («Бег­ст­во из тюрь­мы»), «Ки­сен аш­кан» («Ос­во­бо­ж­де­ние от оков») и другие. Кюи Курманганзы Сагырбаева (все­го около 70) за­пи­сы­ва­лись от его уче­ни­ков (сре­ди них - Д. Нур­пеи­со­ва) и по­сле­до­ва­те­лей на­чи­ная с 1920-х годов. (А. В. За­тае­вич, за­тем Б. Г. Ер­за­ко­вич и другие ис­сле­до­ва­те­ли). Ме­ло­ди­ка кю­ев ис­поль­зо­ва­на в 6-й сим­фо­нии Е. Г. Бру­си­лов­ско­го, сим­фо­ническое кюе «Сер­пер» Е. Рах­ма­дие­ва, опе­ре А. и Г. Жу­ба­но­вых «Кур­ман­га­зы» (1987 год, Ал­ма-Ата).

Сочинения:

Кюи / Сост. А. Жу­ба­нов. А.-А., 1961 (на ка­зах. яз.)

Са­ры-Ар­ка. Ал­ма­ты, 2001 (на ка­зах. яз.)