КУРЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

КУРЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель, генерал-лейтенант (1910 год), штал­мей­стер (1907 год).

Дво­ря­нин. Зем­ле­вла­де­лец Кур­ской губернии. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1880 год) и Во­ен­но-юри­дическую ака­де­мию (1888 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Про­ку­рор Во­ло­год­ско­го ок­руж­но­го су­да (с 1899 года) и Московской су­деб­ной па­ла­ты (1900-1903 годы). Ви­це-гу­бер­на­тор Кур­ской губернии (1903-1905 годы), гу­бер­на­тор Мин­ской губернии (с мая 1905 года). В хо­де Октябрьской все­об­щей по­ли­тической стач­ки по при­ка­зу Курлова вой­ска без пре­ду­пре­ж­де­ния от­кры­ли огонь по уча­ст­ни­кам мно­го­ты­сяч­но­го ми­тин­га в Мин­ске [18 октября 1905 года, бы­ли уби­тые и ра­не­ные; со­бы­тие из­вест­но как «Кур­лов­ский рас­стрел»]. 14 января 1906 года на Курлова эсе­ра­ми со­вер­ше­но не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние. Под дав­ле­ни­ем об­ще­ст­вен­но­сти от­стра­нён от долж­но­сти 15 июля 1906 года, на­ча­то се­нат­ское рас­сле­до­ва­ние его дей­ст­вий, ко­то­рое вско­ре бы­ло пре­кра­ще­но. Член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (1906 год). В декабре 1906 - феврале 1907 годов вре­мен­но уп­рав­лял Ки­ев­ской губернией. Исполняющий обязанности ви­це-ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­та по­ли­ции МВД, ку­ри­ро­вал его Осо­бый от­дел (апрель - август 1907 года). Начальник Главного тю­рем­но­го управ­ле­ния Министерства юс­ти­ции (1907-1908 годы). С 1909 года то­ва­рищ мини­ст­ра внутренних дел и заведующий по­ли­ци­ей, Депутатотом ду­хов­ных дел и иностранных ис­по­ве­да­ний МВД, командиром Отдельного кор­пу­са жан­дар­мов. Поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем императорской се­мьи, под­дер­жи­вал кон­так­ты с П. А. Бад­мае­вым и Г. Е. Рас­пу­ти­ным. За­ве­до­вал об­щи­ми во­про­са­ми ор­га­ни­за­ции ох­ра­ны императора Ни­ко­лая II во вре­мя его по­ез­док. По­сле убий­ст­ва П. А. Сто­лы­пи­на, со­про­во­ж­дав­ше­го им­пе­ра­то­ра в по­езд­ке в Ки­ев, Курлов уво­лен со всех долж­но­стей с мун­ди­ром и пен­си­ей (1911 год). В ре­зуль­та­те рас­сле­до­ва­ний, про­ве­дён­ных се­на­то­ра­ми М. И. Тру­се­ви­чем и Н. З. Шуль­ги­ным, 1-й депутат Гос. со­вета в мар­те 1912 года вы­нес на Вы­со­чай­шее ус­мот­ре­ние ре­ше­ние о пре­да­нии Курлова, А. И. Спи­ри­до­ви­ча и других чи­нов по­ли­ции (Н. Н. Ку­ляб­ко и М. Н. Ве­ри­ги­на) су­ду по об­ви­не­нию «в пре­вы­ше­нии вла­сти и без­дей­ст­вии», по­влек­ших убий­ство Сто­лы­пи­на. По­ве­ле­ни­ем императора Ни­ко­лая II де­ло в от­но­ше­нии Курлова, Ве­ри­ги­на и Спи­ри­до­ви­ча ос­тав­ле­но без по­след­ст­вий, од­на­ко мно­гие, в том числе со­слу­жив­цы Курлова по кор­пу­су жан­дар­мов, счи­та­ли его од­ним из ви­нов­ни­ков ги­бе­ли Сто­лы­пи­на, то же мне­ние ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось в об­ще­ст­ве.

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Курлов на­зна­чен по­мощ­ни­ком главного на­чаль­ни­ка Двин­ско­го ВО [30 сентября 1914 года; Курлов за­ни­мал­ся так­же во­про­са­ми цен­зу­ры и контр­раз­вед­ки], в но­ябре 1914 года ко­ман­ди­ро­ван в Ри­гу в ка­че­ст­ве осо­бо упол­но­мо­чен­но­го по гражданскому управ­ле­нию При­бал­тий­ским кра­ем с пра­ва­ми генерал-гу­бер­на­то­ра. В августе 1915 года по при­ка­зу Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Курлов от­чис­лен в ре­зерв Двин­ско­го ВО, од­но­вре­мен­но на­ча­то рас­сле­до­ва­ние его дея­тель­но­сти в При­бал­тий­ском крае (Курлову вме­ня­лись в ви­ну мед­ли­тель­ность в про­ве­де­нии эва­куа­ции гражданского на­се­ле­ния, по­твор­ст­во немецкому на­се­ле­нию), од­на­ко в его дей­ст­ви­ях не бы­ло об­на­ру­же­но при­зна­ков какого-либо пре­сту­п­ле­ния. В но­ябре 1915 года пе­ре­ве­дён в ре­зерв шта­ба Пет­роградского ВО. Исполняющий обязанности то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра внутренних дел А. Д. Про­то­по­по­ва и заведующий по­ли­ци­ей [23 октября - 3 декабря 1916 года; из-за оди­оз­но­сти фи­гу­ры Курлова указ о его на­зна­че­нии был опуб­ли­ко­ван толь­ко при уволь­не­нии Курлова с долж­но­сти]. В 1916 году Курлов совместно с П. А. Бад­мае­вым и Г. А. Ман­та­ше­вым ор­га­ни­зо­вал ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во для строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги в Мон­го­лии.

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года аре­сто­ван, дал по­ка­за­ния Чрез­вы­чай­ной следственной ко­мис­сии Временного пра­ви­тель­ст­ва, в августе 1917 года пе­ре­ве­дён из Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в хи­рур­гическое от­де­ле­ние Пет­роградской оди­ноч­ной тюрь­мы, с октября 1917 года на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом, в августе 1918 года бе­жал за гра­ни­цу. Жил в Гер­ма­нии, уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти мо­нар­хических ор­га­ни­за­ций. Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Ги­бель им­пе­ра­тор­ской Рос­сии» (Бер­лин, 1923 год, в Рос­сии пе­ре­из­да­ны в 1991 и 2002 годах).

Ис­точники:

Па­де­ние цар­ско­го ре­жи­ма: В 7 т. Л.; М., 1924-1927 годы

Джун­ков­ский В. Ф. Вос­по­ми­на­ния: В 2 т. М., 1997 год

Тай­на убий­ст­ва Сто­лы­пи­на. Сб. до­ку­мен­тов. М., 2003 год

Ох­ран­ка. Вос­по­ми­на­ния ру­ко­во­ди­те­лей по­ли­ти­че­ско­го сыс­ка: В 2 т. М., 2004 год