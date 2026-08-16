КУРЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
КУРЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский государственный деятель, генерал-лейтенант (1910 год), шталмейстер (1907 год).
Дворянин. Землевладелец Курской губернии. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1880 год) и Военно-юридическую академию (1888 год) в Санкт-Петербурге. Прокурор Вологодского окружного суда (с 1899 года) и Московской судебной палаты (1900-1903 годы). Вице-губернатор Курской губернии (1903-1905 годы), губернатор Минской губернии (с мая 1905 года). В ходе Октябрьской всеобщей политической стачки по приказу Курлова войска без предупреждения открыли огонь по участникам многотысячного митинга в Минске [18 октября 1905 года, были убитые и раненые; событие известно как «Курловский расстрел»]. 14 января 1906 года на Курлова эсерами совершено неудавшееся покушение. Под давлением общественности отстранён от должности 15 июля 1906 года, начато сенатское расследование его действий, которое вскоре было прекращено. Член совета министра внутренних дел (1906 год). В декабре 1906 - феврале 1907 годов временно управлял Киевской губернией. Исполняющий обязанности вице-директора Департамента полиции МВД, курировал его Особый отдел (апрель - август 1907 года). Начальник Главного тюремного управления Министерства юстиции (1907-1908 годы). С 1909 года товарищ министра внутренних дел и заведующий полицией, Депутатотом духовных дел и иностранных исповеданий МВД, командиром Отдельного корпуса жандармов. Пользовался расположением императорской семьи, поддерживал контакты с П. А. Бадмаевым и Г. Е. Распутиным. Заведовал общими вопросами организации охраны императора Николая II во время его поездок. После убийства П. А. Столыпина, сопровождавшего императора в поездке в Киев, Курлов уволен со всех должностей с мундиром и пенсией (1911 год). В результате расследований, проведённых сенаторами М. И. Трусевичем и Н. З. Шульгиным, 1-й депутат Гос. совета в марте 1912 года вынес на Высочайшее усмотрение решение о предании Курлова, А. И. Спиридовича и других чинов полиции (Н. Н. Кулябко и М. Н. Веригина) суду по обвинению «в превышении власти и бездействии», повлекших убийство Столыпина. Повелением императора Николая II дело в отношении Курлова, Веригина и Спиридовича оставлено без последствий, однако многие, в том числе сослуживцы Курлова по корпусу жандармов, считали его одним из виновников гибели Столыпина, то же мнение широко распространилось в обществе.
После начала 1-й мировой войны Курлов назначен помощником главного начальника Двинского ВО [30 сентября 1914 года; Курлов занимался также вопросами цензуры и контрразведки], в ноябре 1914 года командирован в Ригу в качестве особо уполномоченного по гражданскому управлению Прибалтийским краем с правами генерал-губернатора. В августе 1915 года по приказу Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Курлов отчислен в резерв Двинского ВО, одновременно начато расследование его деятельности в Прибалтийском крае (Курлову вменялись в вину медлительность в проведении эвакуации гражданского населения, потворство немецкому населению), однако в его действиях не было обнаружено признаков какого-либо преступления. В ноябре 1915 года переведён в резерв штаба Петроградского ВО. Исполняющий обязанности товарища министра внутренних дел А. Д. Протопопова и заведующий полицией [23 октября - 3 декабря 1916 года; из-за одиозности фигуры Курлова указ о его назначении был опубликован только при увольнении Курлова с должности]. В 1916 году Курлов совместно с П. А. Бадмаевым и Г. А. Манташевым организовал акционерное общество для строительства железной дороги в Монголии.
В ходе Февральской революции 1917 года арестован, дал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, в августе 1917 года переведён из Петропавловской крепости в хирургическое отделение Петроградской одиночной тюрьмы, с октября 1917 года находился под домашним арестом, в августе 1918 года бежал за границу. Жил в Германии, участвовал в деятельности монархических организаций. Автор воспоминаний «Гибель императорской России» (Берлин, 1923 год, в России переизданы в 1991 и 2002 годах).
Источники:
Падение царского режима: В 7 т. Л.; М., 1924-1927 годы
Джунковский В. Ф. Воспоминания: В 2 т. М., 1997 год
Тайна убийства Столыпина. Сб. документов. М., 2003 год
Охранка. Воспоминания руководителей политического сыска: В 2 т. М., 2004 год